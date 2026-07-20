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Předplatné Apple Music po letech zdražuje, na vině jsou rostoucí licenční poplatky

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 20. 7. 13:30
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Žena poslouchající hudbu na sluchátkách
  • Apple Music potichu zvýšilo ceny svého předplatného
  • Nárůst se počítá od desetikoruny v případě studentského předplatného, až po 40 korun u rodinné varianty
  • ceny jsou nyní srovnatelné s konkurenčním Spotify

Streamování hudby se za poslední roky stalo naprostým standardem. Ačkoli někteří z nás ještě stále nedají dopustit na své offline hudební kolekce, drtivá většina uživatelů platí pravidelný měsíční poplatek za to, že má na dosah ruky nepřeberné množství interpretů. I když se streamovací platformy snaží držet ceny co možná nejníže, tu a tam se bohužel nevyhnou zdražení, jako před nedávnem švédská jednička Spotify. Nyní se k němu přidává také velký konkurent v podobě Apple Music.

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Ceny se zvedly až o 40 korun měsíčně

Portál Music Business Worldwide uvádí, že Apple zvyšuje cenu předplatného u všech svých tarifů, tedy Individuálního, Studentského i Rodinného, a to „v důsledku rostoucích nákladů na licence“. Zdá se, že nové ceny předplatného ovlivnily i cenu balíčku předplatného Apple One. Podle aktualizované stránky s ceníkem se cena individuálního předplatného Apple Music zvýšila z 11 dolarů měsíčně na 12 dolarů měsíčně, cena rodinného tarifu vzrostla ze 17 dolarů měsíčně na 20 dolarů měsíčně a cena studentského předplatného se zvýšila ze 6 dolarů měsíčně na 7 dolarů měsíčně.

Jak se proměnily ceny Apple Music?

  • Studentské měsíční předplatné: dříve 89 korun, nyní 99 korun
  • Individuální měsíční předplatné : dříve 165 korun, nyní 185 korun
  • Rodinné měsíční předplatné (pro až 6 členů): dříve 259 korun, nyní 299 korun

Co se týče České republiky, tak Apple i v našich končinách zvednul ceny. Zatímco dříve jste si mohli předplatit studentský tarif za 89 korun měsíčně, individuální tarif za 165 korun měsíčně a rodinný tarif pro až 6 osob za 259 korun měsíčně, nově příchozí se musí smířit s cenami 99 korun měsíčně za studentský tarif, 185 korun měsíčně za individuální tarif a 299 korun za rodinný tarif. Stávajících předplatitelů se zvýšení prozatím netýká, nicméně je poměrně pravděpodobné, že se brzy ceny posunou směrem vzhůru i u nich. Za zmínku stojí také fakt, že ceny srovnaly krok se Spotify.



Apple a růst cen, způsobený poptávkou po paměťových čipech



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Apple naposledy zvýšil ceny své hudební služby v roce 2022, kdy náklady na předplatné podobně vzrostly o 1 dolar nebo více. Předplatné služby často pravidelně zvyšují ceny, ale zvýšení cen ze strany Applu nemohlo přijít v horší době. Nedostatek paměti RAM způsobil zdražení téměř veškeré elektroniky a Apple teprve nedávno, konkrétně v červnu, zvýšil ceny u většiny svých počítačů, smartphonů, tabletů a nositelných zařízení.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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