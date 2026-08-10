YouTube jako král večera: MrBeast a Pan Plešatý nahrazují televizní program

- YouTube v dubnu 2026 obsadil 13,4 procenta času u televizorů v USA
- Po celém světě si lidé pouštějí jeho obsah na velké obrazovce přes miliardu hodin denně
- Jen podcasty v říjnu 2025 nasbíraly na stejných zařízeních přes 700 milionů hodin
- Klasickým stanicím v Česku v roce 2025 stále patřilo 85 procent času diváků starších 15 let
V dubnu 2026 připadlo na YouTube podle měření Nielsen 13,4 procenta veškerého času stráveného u televizorů v USA. Žádný jiný mediální distributor neměl víc. Nielsen přitom sčítá sledovanost celých mediálních skupin, včetně jejich televizních stanic a streamovacích služeb.
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Za číslem nestojí jen krátká videa přenesená z telefonu na větší obrazovku. Na YouTube může večer začít výpravnou soutěží od MrBeasta, pokračovat hodinovým rozhovorem a skončit dokumentem od autora, jehož produkční tým by se vešel do jedné místnosti. Platforma většinu těchto pořadů neplatí ani nevyrábí. Přesto rozhoduje, které z nich uvidíte po zapnutí aplikace jako první.
Od Minecraftu k vlastní sérii na Prime Video
Jimmy Donaldson nezačínal s televizním štábem. Ve třinácti letech v roce 2012 nahrával pod jménem MrBeast6000 komentované záznamy z Minecraftu a Call of Duty. První virální úspěch přišel o pět let později s téměř celodenním videem, v němž počítal do 100 tisíc. Právě tehdy se ukázalo, co bude fungovat i v dalších videích: jednoduché zadání, extrémní výdrž a stále vyšší sázky.
V roce 2021 už pro YouTube vytvořil vlastní Squid Game se 456 soutěžícími a odměnou 456 tisíc dolarů. Prime Video následně objednalo desetidílnou soutěž Beast Games pro tisíc účastníků. Za prvních 25 dnů ji podle údajů Amazonu vidělo přes 50 milionů diváků.
YouTube mu posloužil jako zkušební studio i distribuční síť. Když Prime Video objednalo Beast Games, Donaldson už přinesl vyzkoušený formát, známou tvář a miliony sledujících. Doporučení na úvodní stránce mohou jeho další videa znovu nabídnout lidem, kteří jej už znají. Tvůrce tak může vyrůst bez jediného místa v televizním programu a velké streamovací službě později nabídnout hotový formát.
Český YouTube si postavil vlastní televizní program
Český YouTube už má vlastní talk show, dokumentární publicistiku i pořady o konspiračních teoriích. U Kulatého stolu zve hosty dvojice moderátorů a rozhovorům nechává volnou stopáž. Debata s Jiřím Burýškem trvala přes dvě hodiny. Sám Burýšek na kanálu Jirka vysvětluje věci vytváří dokumentární a investigativní publicistiku a na jediném videu může pracovat až sto hodin. Patrik Kořenář zase v pořadu Fakta vítězí připravuje dlouhé dokumenty o konspiračních teoriích a pseudovědě, jejichž výroba trvá celé měsíce.
Jiné kanály připomínají žánry, které by v běžné televizi dostaly jen krátké okno. Matěj Horňák ve Výběrových autech zachycuje skutečné prověřování ojetin: hledání závad i závěrečný verdikt, zda vůz stojí za koupi. Předkupní kontrola jednoho Mercedesu se tím mění v malou spotřebitelskou reality show. Pan Plešatý, vlastním jménem Jindřich Husička, staví osobní cestopisy na návštěvách hotelů, restaurací a výletních lodí. Pro jeho publikum může být takový průvodce divácky vděčnější než půlhodinová Toulavá kamera na ČT1. Toulavá kamera střídá záběry míst, mluvený komentář a výpovědi respondentů. Publikum Pana Plešatého naproti tomu sleduje známou tvář, slyší osobitý humor a další výlet si pustí, kdykoli chce.
Matěj Horňák nemusí programového ředitele přesvědčit, že kontrola jediného vozu přiláká dost lidí pro vysílací čas. Stačí, když YouTube najde diváky, kteří právě vybírají ojetinu. Pan Plešatý zase nemusí návštěvu hotelu zkrátit na několikaminutovou reportáž. Takto rozdílně dlouhé a úzce zaměřené pořady se do společného televizního programu zařazují obtížně.
Nejdřív si vybíráte člověka, potom téma
Televizní stanice staví vztah s divákem na názvu kanálu a pravidelném pořadu. YouTube jej může postavit na konkrétním tvůrci. U dalšího videa od známého autora už divák přibližně ví, jaký dostane humor, tempo a způsob vysvětlování, i když se změnilo téma.
Tento vztah není internetová novinka. Diváci si vždy vytvářeli jednostranné, takzvaně parasociální pouto k televizním moderátorům nebo seriálovým postavám. YouTube však známou tvář může vložit rovnou do osobní nabídky a připomenout ji ve chvíli, kdy vyjde nové video. Pro běžný večer před obrazovkou je známý autor snadná volba: není nutné pročítat recenze ani zkoušet první díl neznámého seriálu.
První nabídka šetří hledání
Podle údajů YouTube sledují lidé po celém světě na televizorech přes miliardu hodin jeho obsahu denně. Rychle přitom roste sledování podcastů na velké obrazovce. V říjnu 2025 jim diváci na televizních zařízeních věnovali přes 700 milionů hodin, zatímco o rok dříve to bylo 400 milionů. YouTube proto upravil rozhraní tak, aby se podcastové série na televizorech snáz hledaly a přehrávaly po více dílech.
U dlouhého rozhovoru nebo vidcastu získá doporučovací systém podrobný údaj o tom, jak dlouho jej daný účet sledoval. YouTube ve svém popisu doporučení uvádí, že z doporučení přichází více zhlédnutí než z odběrů kanálů nebo z vyhledávání. Úvodní stránka nabídne několik odhadů a k zahájení večera stačí jeden stisk tlačítka.
Osobní nabídka staví na tom, co už zafungovalo
Osobní nabídka vás samozřejmě může překvapit. Nedělá to však stejně jako lineární program. YouTube skládá další volby z vaší historie a z návyků podobných diváků, takže zhlédnutí jednoho videa může přivést další příbuzná témata a známého autora bude systém nabízet častěji. V lineárním programu můžete na dokument či film, který byste sami nehledali, narazit jednoduše proto, že jej stanice zařadila mezi dva jiné pořady. YouTube tuto programovou náhodu nahrazuje odhadem toho, co by vás mohlo zaujmout.
Na předvídatelnosti závisejí také tvůrci. Jiří Burýšek v rozhovoru pro DVTV popsal jako jeden z hlavních problémů stavbu videa tak, aby diváka nezačalo nudit. To samo je běžné řemeslo každého autora. YouTube k němu přidává graf udržení publika, na němž tvůrce vidí, ve kterých pasážích lidé přeskakovali nebo video vypnuli. Stále však neví, zda systém jeho příští video nabídne dostatečnému počtu diváků. Dlouhodobý výzkum tvůrců spojoval závislost na proměnlivé viditelnosti se stresem a vyhořením, zejména u menších autorů.
Ukazatele udržení pozornosti ovlivňují i řemeslo. Tvůrci mohou sáhnout po podobných náhledech, rychlých úvodech a častějších změnách obrazu. Platforma jim nemusí určovat stopáž ani téma. Publikum rozděluje podle výsledků předchozích videí.
V Česku zatím většina času patří televizním stanicím
Rozložení času stráveného u televizoru je v Česku zatím výrazně jiné než v USA. U televizních diváků ve věku 15+ připadalo v roce 2025 podle dat ATO na televizní stanice 85 procent času před televizorem.
YouTube však nepotřebuje klasické stanice z obrazovky vytlačit. Stačí mu získávat večery, kdy divák nemá předem vybraný titul. MrBeast zaplatí vlastní soutěž, čeští tvůrci natočí rozhovor nebo dokument a YouTube si ponechá domovskou stránku, doporučení i data o tom, co diváka zajímá a jakou reklamu mu nabídnout příště.
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Televizní stanice investuje do pořadu a snaží se k němu přivést publikum. YouTube může nabídnout video natočené někým jiným a po jeho skončení doporučit další. Jeho výhoda tak nespočívá jen ve sledovanosti jednotlivých videí, ale v tom, že ovládá obrazovku, na níž divák vybírá, co si pustí potom.