Konec slepého bádání! YouTube nasazuje AI, která prozradí, proč se vaše video nechytlo

- Ask Studio přináší konverzační analytiku napříč kanálem a doporučení, jak zlepšit výkon videí
- A/B testy nově párují náhledy s titulky a vyhodnocují kombinaci s nejdelší sledovaností
- Auto-dabing synchronizuje pohyb rtů a jasně označuje strojově dabovaný obsah; dodatečné opravy překladu po nahrání nejsou možné
YouTube představil sadu nových funkcí využívajících umělou inteligenci, které mají tvůrcům ulehčit „neviditelnou“ část práce a pomoct jim přesněji doručit obsah publiku. Klíčové novinky zahrnují analytického chatbota Ask Studio, rozšířené A/B testování kombinací náhledů a titulků a vylepšený automatický dabing s přesnou synchronizací rtů.
Zeptejte se svého studia
Největší pozornost se logicky upíná na Ask Studio. Nový nástroj, s nímž mohou tvůrci pokládat přirozené dotazy nad daty svého kanálu a okamžitě dostávat srozumitelná doporučení. Chatbot vyhodnocuje dlouhá videa i Shorty, umí shrnout komentáře, identifikovat nejpoutavější pasáže a navrhnout úpravy v místech, kde dochází k odlivu diváků.
Nově si můžete nechat dokonce vygenerovat i nápady na další videa z podnětů v komentářích či návrhy titulků. Aktuálně ale bohužel nástroj neporovnává výkon s konkurenčními kanály – to je ale nejspíš jen otázka času.
Rozšířené A/B testování pak navazuje na dřívější možnost testovat pouze náhledové obrázky. Nově lze spárovat náhledy s titulky a nechat systém vyhodnotit, která kombinace přináší nejvyšší dobu sledování. Podle tvůrců s předběžným přístupem se testování rychle stává standardní součástí publikačního procesu, protože o počátečním prokliku často rozhoduje právě vizuál a znění titulku.
Snazší cesta k většímu publiku
YouTube zároveň posouvá dopředu nástroje viditelné i pro diváky. Automatický dabing nyní umí synchronizovat pohyb rtů do cílového jazyka a bude zřetelně označen štítkem pod titulkem videa i v popisku. Možnost ručně opravovat chybné pasáže po nahrání zůstává vypnutá. Novinkou je také možnost přidávat k jednomu videu více spolupracovníků a každý z nich pak uvidí metriky výkonu.
Balík funkcí tak šlape jak do AI, tak i do obecného trendu, kdy platformy samy více navigují tvůrce, jak optimalizovat obsah. Zatímco dřív jste museli všechno leckdy bolestivě testovat metodou pokus/omyl, dnes umí moderní platformy ukazovat trendy, témata a dávat vám jasné indicie co dělat. A čemu se naopak vyhnout.
Automatizace tvorby
Otázkou ale zůstává, nakolik jde jen o automatizaci tvorby s cílem ulehčit tvůrcům práci a nakolik to už bude spíše na umělé inteligenci. Bude tak zajímavé sledovat kde bude nakonec hranice mezi „AI pomáhá“ a diskutabilním „AI přepisuje autorský rukopis“.
Ve výsledku může jít jen o skvělý odrazový můstek pro menší tvůrce, neboť velké a etablované kanály něco takového nejspíš potřebovat nebudou. A jak to dopadne s těmi, kteří se na automatizaci budou spoléhat možná až příliš, ukáže až čas.