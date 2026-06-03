Havířovská nemocnice stanovuje trendy v AI, po diagnózách přichází s monitorováním pacientů

- Praktické využití AI v medicíně není jen teoretickou otázkou
- V Moravskoslezské nemocnici Havířov s umělou inteligencí pracují už několik let
- Novinkou je přístroj, který umožní bezkontaktní monitorování životních funkcí pacientů
Umělá inteligence je bezesporu jedním z velkých témat současného technologického světa. Více než technické řešení je ale otázkou praktické využití, které je v mnoha ohledech náročnější a problematičtější než samotný vývoj AI. Kde se praktická implementace přímo nabízí, je medicína, kde může umělá inteligence pomáhat v řadě různých oborů. Zatímco pro některé nemocnice je nasazení AI stále ještě utopií, pro Moravskoslezskou nemocnici Havířov to není nic neobvyklého – je totiž dlouhodobě průkopníkem v oblasti umělé inteligence v Česku.
Havířovská nemocnice jako průkopník AI v Česku
Už před čtyřmi lety v Havířově nasadili jako první AI s názvem Carebot, která lékařům pomáhá stanovovat diagnózu, přičemž technologie čte rentgenové snímky a snižuje chybovost doktorů. Tím ale ve druhém největším městě Moravskoslezského kraje nekončí. Jako první v České republice testuje moderní systém, který umí bezkontaktně monitorovat pacienty na lůžku. Speciální přístroj využívá umělou inteligenci a přináší lékařům i sestrám obrovskou pomoc. Dokáže totiž odhalit hrozící nebezpečí mnohem dříve než člověk.
„Úžasné je to v tom, že vlastně přináší nepřetržitý monitoring fyziologických funkcí pacienta, aniž byste na pacienta musela věšet nějaké de facto senzory, které se dávají běžně,“ uvedl pro regionální televizi Polar Norbert Schellong, ředitel Moravskoslezské nemocnice Havířov. „Z našeho lékařského hlediska čekáme v podstatě, že nás to upozorní na nějaké poruchy dýchání, poruchy spánku i třeba proběhlý epileptický záchvat,“ dodal lékařský pohled Daniel Ryška, primář neurologického oddělení MS nemocnice Havířov.
Pořízení tohoto poměrně unikátního zařízení nebylo jednoduché, natožpak levné. Nemocnici v tomto ohledu podpořil místní filantrop Vojtěch Filsák, který na nákup moderní aplikace daroval přes půl milionu korun. Nový systém se po ročním testování přesune na další klíčové oddělení a již příští měsíc ho začnou využívat lékaři na neurologii.