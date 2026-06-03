Další rok, další zklamání? Nový únik odhalil kapacitu baterie iPhonu 18 Pro

- Apple pomalu dokončuje práci na nových iPhonech 18
- Vrcholné modely Pro a Pro Max představí v září tohoto roku
- Nyní se na povrch dostaly nové střípky informací, které ale vyvolávají spíše skepsi
S blížící se premiérou se množí úniky týkající se nových iPhonů 18 a nejnovější informace se zaměřují na baterii, což je oblast, ve které Apple dlouhodobě tahá za kratší konec. Každoročně se spekuluje o výrazném navýšení kapacity, ale vždy je z toho přidání pár desítek miliampérhodin. Největší skok se udál v roce 2021, kdy dostal nový model iPhone 13 Pro Max o 665 mAh větší akumulátor než předchůdce, a bohužel to vypadá, že letos podobný scénář nehrozí.
Apple se opět nepředá
Nový únik ohledně kapacity baterií u řady iPhone 18 se týká modelu Pro, tedy kompaktní vlajkové verze. Pokud jste čekali, že se Apple s novou generací v oblasti akumulátorů konečně trochu pochlapí a že přidá jak na kapacitě, tak na technologii a přejde na nový typ postavený na bázi uhlíku a křemíku, budete zklamáni.
Bohužel to vypadá, že zůstane vše při starém a přechod na nový typ článků stále není na pořadu dne. To znamená setrvání u lithium-iontového typu a z toho vyplývající zcela minoritní nárůst kapacity. Apple zůstane věrný strategii z předchozí řady a nabídne dvě varianty – verze s tradičním SIM slotem bude mít o něco menší akumulátor než varianta, která podporuje jen eSIM.
Kapacita baterií nepotěší
Pojďme se tedy podívat na konkrétní čísla a jako první si připomeneme čísla u aktuálního iPhonu 17 Pro, na který bude nová generace navazovat. Standardní verze se SIM slotem je osazena akumulátorem s kapacitou 3 998 mAh a čistě eSIM model disponuje baterií o velikosti 4 252 mAh. Jak moc tato čísla nový iPhone 18 Pro vylepší?
Moc ne, popravdě. Klasická varianta by měla dle aktuálních informací dostat baterii s kapacitou 4 056 mAh a eSIM model má nabídnout 4 288mAh akumulátor. To je o 58 mAh, respektive o 36 mAh více, a jedná se o rozdíly na úrovni statistické chyby. V oblasti kapacity a technologie článků tedy iPhone 18 Pro spíše zklame, ale jak známo, hrubá čísla nejsou vše.
Nový procesor by mohl pomoci
Apple samozřejmě umí i s průměrnými čísly vykouzlit velmi slušnou výdrž a u nové generace by mohl být velmi nápomocný procesor A20 Pro, postavený na 2nm litografii. U něj se očekává znatelné zlepšení efektivity, což se na výdrži podepíše kladně. Je proto velmi pravděpodobné, že v této disciplíně nový iPhone 18 Pro svého předchůdce překoná.
Jenže bude to stačit na konkurenci? Zřejmě nikoliv, protože u nových vlajek se pomalu stává standardem výdrž dva dny na jedno nabití, a není příliš pravděpodobné, že by Apple na podobnou metu dosáhl. Otázkou je pak i to, zda se do Evropy konečně dostane varianta s podporou eSIM, která má větší baterii, nebo opět klasika s fyzickým slotem.