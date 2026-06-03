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Další rok, další zklamání? Nový únik odhalil kapacitu baterie iPhonu 18 Pro

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 3. 6. 16:30
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Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max
  • Apple pomalu dokončuje práci na nových iPhonech 18
  • Vrcholné modely Pro a Pro Max představí v září tohoto roku
  • Nyní se na povrch dostaly nové střípky informací, které ale vyvolávají spíše skepsi

S blížící se premiérou se množí úniky týkající se nových iPhonů 18 a nejnovější informace se zaměřují na baterii, což je oblast, ve které Apple dlouhodobě tahá za kratší konec. Každoročně se spekuluje o výrazném navýšení kapacity, ale vždy je z toho přidání pár desítek miliampérhodin. Největší skok se udál v roce 2021, kdy dostal nový model iPhone 13 Pro Max o 665 mAh větší akumulátor než předchůdce, a bohužel to vypadá, že letos podobný scénář nehrozí.

Apple se opět nepředá

Nový únik ohledně kapacity baterií u řady iPhone 18 se týká modelu Pro, tedy kompaktní vlajkové verze. Pokud jste čekali, že se Apple s novou generací v oblasti akumulátorů konečně trochu pochlapí a že přidá jak na kapacitě, tak na technologii a přejde na nový typ postavený na bázi uhlíku a křemíku, budete zklamáni.

iPhone 18 Pro na neoficiálním renderu
iPhone 18 Pro na neoficiálním renderu

Bohužel to vypadá, že zůstane vše při starém a přechod na nový typ článků stále není na pořadu dne. To znamená setrvání u lithium-iontového typu a z toho vyplývající zcela minoritní nárůst kapacity. Apple zůstane věrný strategii z předchozí řady a nabídne dvě varianty – verze s tradičním SIM slotem bude mít o něco menší akumulátor než varianta, která podporuje jen eSIM.

Kapacita baterií nepotěší

Pojďme se tedy podívat na konkrétní čísla a jako první si připomeneme čísla u aktuálního iPhonu 17 Pro, na který bude nová generace navazovat. Standardní verze se SIM slotem je osazena akumulátorem s kapacitou 3 998 mAh a čistě eSIM model disponuje baterií o velikosti 4 252 mAh. Jak moc tato čísla nový iPhone 18 Pro vylepší?

Barvy iPhonu 18 Pro
Očekávané barvy chytrého telefonu iPhone 18 Pro (Max)

Moc ne, popravdě. Klasická varianta by měla dle aktuálních informací dostat baterii s kapacitou 4 056 mAh a eSIM model má nabídnout 4 288mAh akumulátor. To je o 58 mAh, respektive o 36 mAh více, a jedná se o rozdíly na úrovni statistické chyby. V oblasti kapacity a technologie článků tedy iPhone 18 Pro spíše zklame, ale jak známo, hrubá čísla nejsou vše.



Chytrý telefon iPhone 17 Pro v černé barvě



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Nový procesor by mohl pomoci

Apple samozřejmě umí i s průměrnými čísly vykouzlit velmi slušnou výdrž a u nové generace by mohl být velmi nápomocný procesor A20 Pro, postavený na 2nm litografii. U něj se očekává znatelné zlepšení efektivity, což se na výdrži podepíše kladně. Je proto velmi pravděpodobné, že v této disciplíně nový iPhone 18 Pro svého předchůdce překoná.

Červený iPhone 18 Pro
Červený iPhone 18 Pro (ilustrační obrázek)

Jenže bude to stačit na konkurenci? Zřejmě nikoliv, protože u nových vlajek se pomalu stává standardem výdrž dva dny na jedno nabití, a není příliš pravděpodobné, že by Apple na podobnou metu dosáhl. Otázkou je pak i to, zda se do Evropy konečně dostane varianta s podporou eSIM, která má větší baterii, nebo opět klasika s fyzickým slotem.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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