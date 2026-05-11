I když mu Apple hrozí soudem, on dál vynáší informace. Tyhle novinky dostane iPhone 18 Pro

- Letošní iPhony Pro budou vypadat prakticky stejně jako ty loňské, přesto si je s aktuální generací nespletete
- Zepředu uvidíme menší dynamický ostrůvek, zezadu nové barevné kombinace
- Těšit se také můžeme na vyšší výkon, delší výdrž a plnohodnotný satelitní internet
Letošní podzim bude v podání Applu přehlídkou prémiových iPhonů, ty základní si firma z Cupertina schová až na jaro příštího roku. Přestože hlavní hvězdou zářijové prezentace se bezesporu stane ohebný iPhone „Ultra“, bez zajímavosti nebudou ani řadové modely iPhone 18 Pro a 18 Pro Max. U nich Apple plánuje spíše drobný mezigenerační update, avšak chystané novinky rozhodně potěší.
iPhone 18 Pro: menší dynamický ostrůvek a nové barvy
Jak bude iPhone 18 Pro vypadat, prozradil ve svém posledním videu známý leaker Jon Prosser (přestože se s ním kvůli únikům Apple soudí). Jedná se už o druhý únik iPhonu 18 Pro od tohoto informátora, ten lednový byl zjevně plný nepřesností. Prosser tehdy očekával, že Apple schová většinu True Depth kamerky pod displej, to se ale letos určitě nestane. I tak se alespoň můžeme těšit na viditelné zmenšení současného dynamického ostrůvku.
Zezadu bude iPhone 18 Pro vypadat prakticky stejně jako současný model, což není žádné velké překvapení – loni Apple učinil zásadní designovou proměnu, která s námi pravděpodobně nějakou chvíli zůstane. Letošní model poznáte od toho loňského alespoň podle barev – ze současné palety má zůstat pouze stříbrná, kterou doprovodí tmavě šedá (s otazníkem), světle modrá a třešňově červená. Ikonická oranžová se tak stane minulostí.
Znatelné zlepšení máme očekávat od hlavního fotoaparátu. Vůbec poprvé v historii Apple plánuje nasadit optiku s variabilní clonou, která poskytne lepší kontrolu nad množstvím světla a nad hloubkou ostrosti ve fotografiích a videích. Už tak skvělé portréty tak budou z letošních iPhonů ještě výrazně lepší, neboť o rozmazávání pozadí se postará fyzika, a nikoliv software a umělá inteligence. Všechny fotoaparáty na zádech si mají ponechat rozlišení 48 megapixelů, k ovládání bude dále složit tlačítko Camera Control, byť tentokráte bez kapacitní vrstvy.
Výkonnější čipset a satelitní internet
Motorem letošních iPhonů se stane čipset Apple A20 Pro, který má podle Jona Prossera přinést o 15 procent vyšší výkon a o 30 procent lepší efektivitu – zčásti díky novému návrhu jader, zčásti díky modernějšímu 2nm výrobnímu procesu. iPhone 18 Pro vydržet déle na jedno nabití, a to nejen díky efektivnějšímu čipsetu, ale také díky větší baterii, která by se měla pyšnit kapacitou 5 200 mAh.
K lepší výdrži má přispět i vlastní modem Apple C2, kterým firma z Cupertina nahradí dříve používané modemy od Qualcommu. Modem od Applu má být efektivnější, rychlejší, a hlavně má přinést dosud nevídanou funkci – satelitní internet. U letošních iPhonů už nemá být satelitní komunikace omezená na zasílání SOS zpráv, ale mají poskytnout plnohodnotné internetové připojení kdekoliv na planetě.
Jsme zvědaví, jakou cenotvorbu Apple u letošních iPhonů zvolí. Některé hlasy hovoří o tom, že ceny mají být stejné jako u stávající generace, avšak paměťová krize by ještě mohla do finálních cen promluvit.
