iPhony letos přijdou o ikonický prvek. Skládačka má mít výbavu jako iPhone 18 Pro

Apple v letošním roce změní zažité pořádky při představování nových iPhonů. Na podzimní keynote se poprvé v historii nedočkáme základního modelu (v tomto případě iPhonu 18), ale pouze prémiových modelů iPhone 18 Pro a 18 Pro Max v doprovodu prvního iPhonu s ohebným displejem. I když nás od jejich premiéry dělí ještě necelých devět měsíců, můžeme se s předstihem podívat na jejich design i výbavu.
iPhone 18 Pro: konec oválného výřezu a variabilní clona
Klíčové parametry letošních iPhonů prozradil analytik a informátor Jeff Pu, který má díky zdrojům v dodavatelském řetězci informace o tom, jaké komponenty americká firma u svých dodavatelů objednává. Z jeho soupisu parametrů by se mohlo zdát, že letošní upgrade iPhonů Pro bude poměrně nudný, to by nesměl existovat Jon Prosser. Ten ve svém nejnovějším videu ukazuje, že letošní iPhony projdou poměrně výraznou proměnou.
Vrcholné iPhony Pro loni podstoupily poměrně velkou designovou revoluci – Apple jim dopřál zbrusu nové hliníkové unibody tělo a kompletně přepracovaná záda. Tento designový jazyk si firma z Cupertina u letošních iPhonů ponechá, výrazná změna se nicméně odehraje na přední straně. Apple se u letošních podzimních iPhonů rozloučí s ikonickým pilulkovým výřezem a nahradí jej obyčejnějším kruhovým výřezem umístěným do levého horního rohu obrazovky.
O technologii Face ID nové iPhony nepřijdou, neboť Apple údajně schová veškeré senzory True Depth kamerky přímo pod displej. Proč dojde k přemístění selfie kamerky do levého horního rohu, netušíme – možná, aby se Apple odlišil od většiny konkurence a jeho telefony byly i nadále rozpoznatelné na první pohled. Rozpoznávání podle obličeje by mělo fungovat jako dosud, pouze u videohovorů a autoportrétů si uživatelé budou muset zvykat na to, že jejich oči nebudou koukat přímo do středu.
Se současným oválným výřezem fotoaparátu je svázaná softwarová funkce Dynamic Island, která částečně kamufluje jeho skutečnou velikost. Ta v iPhonech zůstane, tentokráte ale bude přepracována tak, aby vyskakující okna schovávala kruhový výřez selfie kamerky nalevo.
Z hlediska papírových parametrů se fotoaparáty letošních iPhonů Pro měnit nemají – selfie kamerka si ponechá rozlišení 18 megapixelů, na zádech pak najdeme sestavu tří kamer s rozlišením 48 megapixelů. Hlavní novinkou má být variabilní clona u hlavního snímače, která poskytne lepší kontrolu nad množstvím světla a nad hloubkou ostrosti ve fotografiích a videích. K ovládání fotoaparátů opět poslouží tlačítko Camera Control, ovšem v lehce ochuzené verzi – Apple z něj údajně odstraní kapacitní dotykovou vrstvu a ponechá pouze senzor reagující na tlak.
Hlavní novinkou letošních iPhonů se má stát 2nm čipset Apple A20 Pro a 12 GB RAM, který přinese nejen vyšší výkon a lepší efektivitu, ale také schopnost zpracovávat pokročilejší AI zátěž přímo na čipu – v tomto roce by totiž měla přijít inteligentnější Siri založená na jazykových modelech od Googlu.
O bezdrátovou komunikaci se postarají vlastní modemy N2 (Wi-Fi, Bluetooth a Thread) a C2 (mobilní sítě) – po letech se tak Apple rozloučí s čipy od konkurenčního Qualcommu. Ve schopnostech bezdrátové komunikace se navíc letošní iPhony posunou ještě dál, podle Jona Prossera se stanou vůbec prvními smartphony s podporou satelitního 5G připojení. Satelitní komunikace tak nebude omezena pouze na SOS zprávy, ale nabídne opravdové internetové připojení – předpokládáme ale jednak regionální omezení, a také vysoké ceny.
iPhone „Fold“: titanová skládačka
Totožnou sestavu čipů údajně najdeme i v chystaném skládacím iPhonu, který bude mít knížkový tvar, byť oproti smartphonům řady Galaxy Z Fold bude nižší a širší. Jiné proporce budou znát už na displejích – ten vnější má mít úhlopříčku pouze 5,3″, vnitřní obrazovka má mít v diametru 7,8″. Ohebný displej má být v rozevřeném stavu naprosto „vyžehlený“ bez patrných přehybů.
Součástí každého z displejů pak bude 18Mpx selfie kamerka, tentokráte však bez doprovodu True Depth kamerky – o biometrické ověření se postará čtečka otisků prstů s technologií Touch ID. V ostrůvku na zádech pak najdeme dva 48Mpx fotoaparáty – hlavní a širokoúhlý. Oproti iPhonům Pro ale nebude hlavní fotoaparát ohebného iPhonu disponovat variabilní clonou.
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|iPhone Fold
|Displej
|6,3 palců
|6,9 palců
|Vnitřní: 7,8 palců, vnější 5,3 palců
|Procesor
|A20 Pro, čip N2, WMCM
|A20 Pro, čip N2, WMCM
|A20 Pro, čip N2, WMCM
|RAM
|LPDRR5 12GB
|LPDRR5 12GB
|LPDRR5 12GB
|Selfie kamera
|18 Mpx (6 čoček)
|18 Mpx (6 čoček)
|18 Mpx ve vnitřním i vnějším displeji
|Hlavní fotoaprát
|48 Mpx (7 čoček, dynamická clona)
|48 Mpx (7 čoček, dynamická clona)
|48 Mpx (7 čoček)
|Širokúhlý fotoaparát
|48 Mpx (6 čoček)
|48 Mpx (6 čoček)
|48 Mpx (6 čoček)
|Periskopický fotoparát
|48 Mpx
|48 Mpx
|–
|Biometrika
|Face ID (menší dynamický ostrov)
|Face ID (menší dynamický ostrov)
|Touch ID
|Materiál šasi
|Hliník
|Hliník
|Titan a hliník
|Modem
|Apple C2
|Apple C2
|Apple C2
Tělo iPhonu „Fold“ bude údajně vyrobené ze směsi titanu a hliníku, tedy podobně jako u loňského iPhonu Air nebo dřívějších iPhonů Pro. Apple nepochybně zvolí titan kvůli jeho lehkosti a odolnosti, která se u ohebných smartphonů hodí dvojnásob. Na druhou stranu nelze očekávat tak účinné chlazení jako u současných iPhonů Pro, což v kombinaci s tenkým tělem může vést k častějšímu přehřívání při náročných úlohách.
Premiéra v září
Premiéra letošních iPhonů by se měla odehrát v září, základní iPhone 18 by měl být společně s druhou generací iPhonu Air představen až na začátku příštího roku. Ježíšek (popř. Santa Claus a ostatní) se tak bude muset před letošními Vánoci pořádně plácnout přes kapsu.
Jeff Pu ale i tak očekává, že nové iPhony se budou prodávat lépe než ty současné – v součtu celého roku by měl Apple prodat víc než 250 milionů iPhonů, což je meziročně o 2 procenta více. Celý trh se smartphony přitom bude v letošním roce spíše klesat, analytici kvůli zvýšeným cenám paměti předpokládají pokles o zhruba 4 procenta.