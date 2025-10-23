Leaker, který se postavil Applu? Jon Prosser riskuje, odmítl spolupracovat se soudem

- Známý leaker Jon Prosser se rozhodl ignorovat soudní spor s gigantem z Cupertina
- Soud by mohl kvůli tomuto kroku rozhodnout ve prospěch Applu
- Definitivní rozhodnutí je nicméně stále v nedohlednu
Úniky informací jsou v posledních letech s trochou nadsázky takřka na denním pořádku a je jen málo firem, kterým by se podařilo své produkty a služby utajit před oficiálním představením. Výjimkou není ani Apple, o jehož produktech jsme věděli první poslední ještě před samotným představením. V jednom případě ale míra tolerance ze strany Applu přetekla – známý leaker Jon Prosser totiž s poměrně velkým předstihem ukázal takřka finální podobu redesignu Liquid Glass, který byl představen na WWDC.
Prosser nezačal soudní spor s Applem nejlépe
To podle Applu nebyla náhoda, a tak proti Jonu Prosserovi a Michaelu Ramacciottimu podal žalobu za zneužití obchodního tajemství. Apple ve své žalobě popisuje sled událostí, které podle něj vedly k úniku informací a které se soustředily na vývojářský model iPhonu, který patřil zaměstnanci Ethanu Lipnikovi. Apple tvrdí, že Lipnikův telefon obsahoval celou řadu obchodních tajemství, přičemž netuší, ke kolika z nich se Prosser a Ramacciotti zvládli dostat. Z důvodu ochrany obchodního tajemství se tak Apple rozhodl na dvojici podat žalobu, přičemž samotný Lipnik byl propuštěn z důvodu nedostatečné ochrany těchto tajemství z jeho strany.
Okresní soud Spojených států pro okres severní Kalifornie nyní přijal žádost Applu o pokračování soudního řízení proti Jonu Prosserovi. Ramacciotti totiž již dříve požádal o prodloužení lhůty, které soud vyhověl, a posunul ji na 17. října, nicméně Prosser toto neučinil a 10. října tak Apple soud požádal, aby mohl soudní spor nadále pokračovat. Gigantovi z Cupertina soud nyní vyhověl, tudíž soudní spor bude moci pokračovat i bez účasti či obhajoby ze strany Prossera.
Stále není jasné, proč Prosser ani jeho právní zástupce na celou situaci nezareagovali, nicméně z právního hlediska může Prosser stále požádat soud o odložení, ale pouze pokud prokáže, že jeho nečinnost byla výsledkem takzvaného omluvitelného opomenutí, nebo jiné oprávněné příčiny. Pokud se tak nestane, soud pravděpodobně vydá rozsudek ve prospěch Applu, nicméně v tomto ohledu bychom nechtěli předbíhat. Jelikož se však soudní spor týká také Ramacciottiho, konečný rozsudek může být odložen, dokud nebude i tato část případu vyřešena.