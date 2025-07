Známý leaker před soudem! Applu došla trpělivost a chce skoncovat s úniky informací

Uhlídat v dnešním světě informačních technologií nějakou informaci pod pokličkou je velmi obtížné, dalo by se říci i nereálné. Také proto si můžeme o chystaných novinkách přečíst první poslední se značným předstihem a mnohdy je tak oficiální představení jen nutnou formalitou, které už nemá čím překvapit. I když by se mohlo zdát, že firmám úniky informací prospívají, opak je pravdou a nejeden technologický gigant proti nim bojuje, seč mu síly stačí. Tentokrát došla trpělivost Applu, který se pustil do právní bitvy z jedním z nejznámějších leakerů – Jonem Prosserem.

Ten v letošním roce zveřejnil hned několik videí, ve kterých na základě toho, co viděl, vytvořil autenticky vypadající rendery chystaného systému iOS 19, ze kterých se nakonec na konferenci WWDC vyklubal systém iOS 26. Ve videích bylo možné například vidět redesign aplikace Fotoaparát, upravenou verzi aplikace Zprávy či pohled na nový designový jazyk Liquid Glass. Ačkoli se rendery, které Prosser zveřejnil, v některých detailech liší od verze, kterou nakonec představil Apple, v základu leaker ukázal vše podstatné a až překvapivě se blížil skutečnosti.

For the record: I certainly did not “plot” to access anyone’s phone and was unaware of the situation playing out.

— jon prosser (@jon_prosser) July 18, 2025