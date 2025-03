Ukazuje světu budoucí iPhony, jejich tvůrcům ale neplatí. Známý youtuber Jon Prosser čelí obvinění

Zhruba před měsícem informátor Jon Prosser ukázal světu neoficiální rendery připravovaných smartphonů iPhone 17 Pro a iPhone 17 Air. Přestože se nový design jejich zad může zdát málo uvěřitelný, pravděpodobně k proměně skutečně dojde – všechny následující úniky totiž ukazují víceméně stejný vzhled. Přestože se Prosser v minulosti ve svých predikcích několikrát spletl, tentokrát se zřejmě trefil. Jak se ale ukazuje, ne všechno je na jeho posledních únicích křišťálově čisté.

Jon Prosser je poměrně kontroverzní postavou, ve svých predikcích se občas splete a jeho prezentace na webu Front Page Tech nemusí sednout každému. Nicméně co se týče přesnosti úniků, patří mezi ty lepší informátory. Za to vděčí zejména kontaktům v dodavatelském řetězci, od kterých získává informace.

V jaké formě mu tyto informace chodí, netušíme, avšak postup pro jejich zveřejnění je jednoduchý – Prosser se nějakým způsobem dostane k obrázkům, CAD výkresům nebo k maketám budoucích jablečných zařízení, a aby ochránil původní zdroj těchto informací, nechá si od externího designéra tyto materiály „přemalovat“. Apple tak nemá šanci rozpoznat slabé místo ve svém dodavatelském řetězci a Jon Prosser se tak může stát hvězdou internetu. Jeho sláva ale nyní dostává vážné trhliny.

Let's talk about @jon_prosser's 5+ year history of not paying his employees and then ghosting when they ask to be paid

This is a warning to other freelancers and the entire tech community (1/15) 🧵 pic.twitter.com/gmUituvUJ0

— Shea (@concept_central) March 11, 2025