Takto bude vypadat ultratenký iPhone 17 Air. Na zádech najdeme pouze jeden fotoaparát

Apple letos výrazně promění vzhled svých telefonů

Po nedávném úniku iPhonu 17 Pro se nyní můžeme podívat na údajný vzhled iPhonu 17 Air

I tento model zaujme širokým modulem fotoaparátu, tentokráte v něm ale najdeme pouze jednu kamerku

Informátor Jon Prosser o víkendu zveřejnil údajnou podobu chystaného iPhonu 17 Pro. Podle jeho zdrojů Apple chystá významnou designovou proměnu modulu fotoaparátu, který má mít u letošní generace podobu velkého obdélníku ze zaoblenými rohy. Obdélník se má táhnout přes celou šířku zad, přestože samotné čočky tří kamer se mají krčit v levém horním rohu jako doposud.

Přestože s tímto vzhledem někteří zasvěcenci nesouhlasí, Prosser si je zveřejněným designem naprosto jistý. Za pravdu mu koneckonců dává i jeho „kolega“ Majin Bu, který minulý týden zveřejnil snímek formy, ve které mají moduly fotoaparátů vznikat.

iPhone 17 Pro camera prototype molds pic.twitter.com/ggXIvbvgmd — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 17, 2025

Takto má vypadat chystaný iPhone 17 Air

Jon Prosser jde ale v tomto týdnu s úniky ještě dál – nově zveřejnil údajný design iPhonu 17 Air. Tento telefon nahradí v portfoliu Applu současný iPhone 16 Plus, který patrně do kapes Applu přináší nejmenší zisky.

Podle Prossera má iPhone 17 Air ctít podobný designový jazyk jako jeho vybavenější sourozenec – horní část zad bude rovněž zdobit modul fotoaparátu táhnoucí se přes celou šíři zad. Jelikož však má chystaná „žiletka“ disponovat pouze jediným fotoaparátem, bude modul oproti variantě Pro výrazně nižší.

Zajímavé je, že i v tomto případě únik Jona Prossera koresponduje s nedávnou fotografií zad iPhonu 17 Air, kterou zveřejnil Majin Bu.

iPhone 17, the design seems confirmed. pic.twitter.com/5Wh6alUiMr — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 21, 2025

Cena? Údajně nižší než se předpokládalo

iPhone 17 Air má dostat podobnou výbavu jako základní iPhone 17, můžeme tedy očekávat nasazení čipu A19 (bez Pro) s podporou Apple Intelligence, displej s integrovanou True Depth kamerkou, a také hlavní (a v tomto případě jediný) fotoaparát s rozlišením 48 megapixelů. Kvůli tenčímu tělu telefon pravděpodobně obětuje část kapacity akumulátoru, což bude patrně největší daň za tenčí profil – spekuluje se o tloušťce 5,5 mm.

A kolik bude iPhone 17 Air stát? Podle dřívějších informací by měla jeho cena startovat na 1 299 dolarech, avšak s tímto údajem Jon Prosser kategoricky nesouhlasí – to by totiž znamenalo, že bude dražší než varianta Pro s výrazně lepší výbavou. Spíše je pravděpodobnější varianta, že iPhone 17 Air bude nabízen za podobné peníze, za které se prodává současný iPhone 16 Plus.

