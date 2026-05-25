Budoucnost webů v ohrožení? Google Search čeká obří změna, už to nebude klasický vyhledávač

- Google na I/O 2026 ukázal další posun vyhledávání: AI Mode, nová vyhledávací pole, navazující dotazy a agenti přímo ve vyhledávání
- Uživatel dostane shrnutí, srovnání, tabulku nebo návrh dalšího kroku, často bez nutnosti otevírat původní weby
- Data Pew Research Center ukazují, že u výsledků s AI shrnutím lidé klikali na klasické odkazy méně často než u výsledků bez něj
- U nákupů, zdraví, financí, práva nebo politiky berte AI odpověď jen orientačně
Před pár dny jsme v našem přehledu z Google I/O 2026 psali, že Google chystá největší změnu vyhledávání za posledních 25 let. Nejde jen o další novinku vedle Gemini, Androidu nebo chytrých brýlí. Search je služba, přes kterou lidé každý den vybírají produkty, hledají řešení problémů a často si podle prvních výsledků tvoří názor na svět kolem sebe.
Google teď do vyhledávání přidává AI Mode a nové chytré vyhledávací pole. Uživatel do něj nemá psát jen krátká klíčová slova, ale i delší zadání, obrázky, soubory, video nebo otevřené karty z Chromu. AI Mode má podle Googlu dotaz rozložit, dohledat zdroje, sestavit odpověď a umožnit další otázky bez návratu na klasickou stránku výsledků. Na první pohled to zní jako pohodlnější Google. Ve skutečnosti se tím mění role vyhledávače: z rozcestníku se stává prostředník, který odpověď rovnou připraví.
Pro uživatele je to lákavé hlavně na mobilu. Místo přepínání mezi několika výsledky dostane odstavec, tabulku, porovnání nebo návrh dalšího kroku. Jenže vyhledávání není obyčejná aplikace. Pro mnoho lidí je to první místo, kde si udělají představu o produktu, nemoci, politickém tématu nebo službě, za kterou mají utratit peníze.
Jak jsme psali už při spuštění Režimu AI v Česku a na Slovensku, Google tento směr netestuje někde bokem. Postupně ho zavádí přímo do vyhledávání, které používají běžní lidé. Novinky z I/O 2026 k tomu přidávají silnější modely, širší vstupy, navazující dotazy a agenty. Dostupnost jednotlivých funkcí se bude lišit podle země, jazyka a tarifu. Podle oficiálního blogu Googlu má AI Mode přes miliardu měsíčních uživatelů, firma ale v blogu nerozepisuje metodiku této metriky.
Odkaz zůstává, ale už není hlavním výsledkem
Klasický Google nikdy nebyl neutrální adresář webu. Do výsledků zasahovala reklama, SEO, personalizace i síla velkých domén. Přesto měl uživatel před sebou různé zdroje. Podle titulku, adresy, data vydání nebo stylu textu šlo rychle poznat, jestli jde o obchod, fórum, magazín, úřad, dokumentaci, tiskovou zprávu nebo marketingový text.
AI vyhledávání tento krok zkracuje. AI Overview zobrazí shrnutí přímo ve výsledcích. AI Mode přidává samostatnější konverzační režim, ve kterém lze pokračovat navazujícími otázkami. Google k tomu přidává agenty, kteří mají u některých úkolů hlídat změny, pomáhat s nákupem nebo připravit další akci. Část těchto funkcí se bude zavádět postupně. Některé informační agenty Google nejdřív omezuje na předplatitele Google AI Pro a Ultra, jiné funkce budou zpočátku dostupné jen v USA nebo v zemích a jazycích, kde už AI Mode běží.
U jednoduchých dotazů to může být lepší než klasický seznam odkazů. Když hledáte význam chybové hlášky v Androidu, rozdíl mezi OLED a Mini LED nebo první přehled při výběru telefonu do 15 tisíc korun, AI shrnutí může stačit. Riziko přichází ve chvíli, kdy se z úvodního přehledu stane konečná odpověď a uživatel už neotevře zdroje, z nichž výsledek vznikl.
Srovnání AI režimu a klasických výsledků Googlu pro dotaz „smartmania pixel 10 hodnocení“
Když odpověď stačí, odkazy prohrávají
Analýza Pew Research Center z července 2025 sledovala chování 900 amerických uživatelů při vyhledávání na Googlu. U výsledků s AI shrnutím lidé klikli na klasický odkaz v 8 procentech návštěv. U výsledků bez AI shrnutí to bylo 15 procent. Na odkaz přímo uvnitř AI shrnutí klikli jen v 1 procentu návštěv.
Nejde o měření celého internetu. Data jsou americká, vztahují se k březnu 2025 a podoba AI výsledků se od té doby dál mění. Přesto dobře ukazují jeden praktický problém: když odpověď vypadá hotově, velká část lidí u ní skončí.
Google stejný vývoj popisuje jinak. Ve vlastním blogovém vysvětlení ze srpna 2025 firma tvrdila, že díky AI lidé hledají víc, celkový objem organických kliků z Googlu zůstává meziročně relativně stabilní a kliky z AI výsledků mohou vést na obsah, který jde víc do hloubky.
Tato tvrzení se nemusí s daty Pew nutně vylučovat. Celkový objem kliků může zůstat stabilní, zatímco některé typy dotazů a webů přijdou o část návštěvnosti. Pro uživatele je důležitější něco jiného: méně klikání znamená méně příležitostí všimnout si, že existuje víc zdrojů, víc pohledů a někdy i víc správných odpovědí.
Chyba nemusí vypadat jako chyba
U AI vyhledávání se nejlépe šíří viditelné omyly. Nesmyslné rady, zvláštní recepty nebo odpovědi, které se dají snadno zesměšnit. V běžném používání jsou ale horší nepřesnosti, které znějí věrohodně.
V květnu 2026 vyšla na arXivu studie Measuring Google AI Overviews. arXiv je veřejný repozitář vědeckých prací, kde se studie často objevují ještě před finálním recenzním řízením, takže její závěry je třeba brát opatrně. Rozsah je ale zajímavý: autoři pracovali s 55 393 trendujícími dotazy z období 13. března až 21. dubna 2026 a s 98 020 jednotlivými tvrzeními v odpovědích AI Overviews. Podle jejich výsledků nebylo 11 procent tvrzení podpořeno citovanými stránkami. Téměř 30 procent citovaných domén navíc nebylo mezi klasickými výsledky na první stránce. Autoři ověřovali tvrzení automatizovaně pomocí LLM nástroje a metodu kontrolovali na vzorku s lidskou anotací.
Z těchto čísel neplyne, že AI Overview je pokaždé špatně. Ukazují spíš, že nejde jen o kratší verzi běžného Googlu. AI odpověď vybírá zdroje, spojuje jejich části a přepisuje je jedním hlasem. Uživatel obvykle nevidí, které zdroje systém vynechal, jaké rozpory uhladil a proč se v odpovědi objevilo právě toto pořadí informací.
Právě proto jsou nejzrádnější odpovědi, které působí klidně a užitečně. Očividný nesmysl člověka zarazí. Srozumitelný odstavec s několika odkazy a tabulkou může naopak budit dojem, že kontrola už proběhla za něj.
Pro vydavatele nejde jen o kliky
Google dlouhé roky fungoval jako silný rozcestník. Weby publikovaly obsah, Google ho pomáhal najít a část návštěvnosti posílal zpět. Vztah nebyl rovný, ale měl jasnou výměnu: vyhledávač potřeboval stránky a stránky potřebovaly vyhledávač.
AI odpovědi mění pravidla hry. U části dotazů web dodá informaci, Google ji zpracuje a uživatel dál nepokračuje. Pew tento vzorec ukázal na americkém vzorku z března 2025. Google naopak tvrdí, že v souhrnu posílá webům stále relativně stabilní objem organických kliků. Obojí může platit současně. Celková čísla mohou vypadat dobře, zatímco konkrétní magazíny, návody nebo odborné blogy změnu pocítí mnohem víc.
Pro čtenáře to není cizí problém vydavatelů. Když menší weby, odborné blogy a specializované magazíny přijdou o část návštěvnosti z vyhledávání, časem vznikne méně původního obsahu veřejně. Něco skončí za předplatným, něco se přesune do uzavřených platforem a část textů se začne psát hlavně tak, aby je vyhledávač snadno převzal do své odpovědi.
V Česku se změna projeví hlavně v drobnostech
V Česku se podobné novinky často objevují později než ve Spojených státech. Některé funkce agentů nebo nového vyhledávacího pole mohou být nejdřív dostupné jen ve vybraných zemích, v angličtině nebo u placených tarifů Google AI. To ale neznamená, že se českých uživatelů netýkají.
Nejdřív půjde o praktické dotazy, u kterých je rychlé shrnutí příjemné: výběr telefonu, nastavení aplikace, technické vysvětlení nebo víkendový tip. AI odpověď může rychle srovnat možnosti a ukázat základní směr.
U nákupů, zdraví, financí, práva nebo politiky by ale měla být jen začátkem. Běžné výsledky vyhledávání častěji nechají vidět, kdo informaci říká, kdy ji publikoval a jestli vedle sebe stojí různé výklady. AI shrnutí tento rozdíl snadno schová do jednoho plynulého textu.
Prakticky to znamená: u banálních dotazů klidně zůstaňte u AI odpovědi. U věcí, podle kterých utrácíte peníze, měníte názor nebo děláte rozhodnutí, otevřete původní zdroje. Podívejte se na datum, autora, doménu a původ informací. I samotná nápověda Googlu k AI Mode upozorňuje, že AI odpovědi se mohou mýlit a že u důležitých informací má smysl ověřovat více zdrojů.
Odpověď není konec hledání
Nový Search bude v mnoha situacích rychlejší než staré vyhledávání. Uživatel za to zaplatí menším přehledem o cestě k odpovědi. Méně často uvidí pořadí zdrojů, jejich stáří, rozdílné titulky, rozpory mezi autory nebo rozdíl mezi obchodem, poradnou a původním měřením.
To není důvod AI režim ignorovat. Měl by se ale používat jen jako první filtr. U dotazu na nastavení Bluetooth dává smysl. U nákupu telefonu, zdravotního příznaku, právního problému nebo politického tématu se na něj nespoléhejte.
Google se ze seznamu odkazů posouvá k roli prostředníka, který informace najde, vybere, zkrátí a podá vlastním hlasem. Pro uživatele je to pohodlné. Současně to ale znamená, že původní web uvidí méně často a kontrolu nad zdroji bude muset dělat vědoměji než dřív.