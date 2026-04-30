Váš telefon umí AI už čtyři roky. Výrobci vám ji teď ale chtějí prodat znovu

- Průzkum SellCell ukázal, že AI funkce zkusilo jen 41,6 % majitelů podporovaných iPhonů a 46,9 % majitelů Galaxy telefonů
- Nejpoužívanější funkcí z balíčku Galaxy AI je Circle to Search, tedy vyhledávání poháněné Googlem
- Apple Intelligence v češtině stále nefunguje, Galaxy AI umí česky jen část slibovaných funkcí
- Skutečně užitečná AI ve smartphonech dávno existuje: schovává se ve fotoaparátu, klávesnici a správě baterie
Na papíře to vypadá jako největší změna smartphonů od nástupu dotykového displeje. Samsung má Galaxy AI, Apple má Apple Intelligence, Google má Gemini, Qualcomm prodává výkon NPU a každý nový telefon se tváří, jako by bez generování obrázků, přepisování zpráv a shrnování notifikací nešlo normálně žít. Jenže čísla ukazují něco jiného. Většina majitelů vlajkových telefonů AI funkce nikdy neotevřela a ti, kteří je zkusili, je většinou nepovažují za užitečné.
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V kapse přitom leží úplně jiný příběh. Telefon se vám ráno odemkne díky obličeji, opraví překlep, vytáhne z noční fotky světlo, potlačí hluk při hovoru, roztřídí galerii podle lidí a míst a podstrčí další slovo ve větě. To všechno je AI. Jenže protože to funguje potichu, nikdo z toho neudělá dvacetiminutovou prezentaci s dramatickou hudbou.
Viditelná AI je jiná disciplína. Musíte vědět, že existuje. Musíte ji chtít použít. Musíte jí odpustit, že často neumí česky. A pak ještě musíte mít důvod se k ní vrátit.
Většina lidí AI funkce ani nezkusila
Nejlepší protiváhou k marketingu je obyčejná otázka: používají to lidé? Průzkum předního amerického srovnávače cen smartphonů SellCell z prosince 2024 mezi více než dvěma tisíci americkými majiteli podporovaných iPhonů a Galaxy telefonů ukázal, že jakoukoli funkci Apple Intelligence zkusilo 41,6 % majitelů. U Galaxy AI to bylo 46,9 %. Víc než polovina lidí s podporovanými prémiovými modely, u kterých výrobci stavěli AI do centra marketingu, se těch funkcí vůbec nedotkla.
Z těch, kteří Apple Intelligence vyzkoušeli, označilo 73 % přínos za malý nebo nulový. U Galaxy AI to bylo 87 %. Ochota platit za AI předplatné je prakticky nulová: 86,5 % majitelů iPhonů a 94,5 % majitelů Galaxy řeklo, že by nedali ani korunu. Tohle není problém s edukací zákazníků. Když většina lidí funkci neotevře a většina z těch, kteří ji otevřou, ji nepovažuje za užitečnou, problém je v produktu.
Průzkum CNET/YouGov z roku 2025 přidal kontext, který je pro výrobce ještě nepříjemnější. Jen 11 % amerických dospělých by k výměně telefonu motivovaly AI funkce. O rok dříve to bylo 18 %. AI v reklamách sílila, zájem kupujících slábl. Lidé dál řešili baterii, úložiště a fotoaparát. Tedy věci, které jim telefon zlepší každý den.
Nejpoužívanější Galaxy AI funkci vyvinul Google
Samsung má v celé záležitosti zvláštní smůlu. Galaxy AI spustil rychle, hlasitě a s větší jistotou než Apple. Jenže detailní data SellCell ukazují, že nejpoužívanější funkcí balíku Galaxy AI je Circle to Search. Mezi lidmi, kteří Galaxy AI vůbec vyzkoušeli, ji použilo 82 %. Na druhém místě je Photo Assist s úpravami fotek (55 %). A pak dlouho nic: Chat Assist 29 %, Note Assist 17 %, Browsing Assist 12 %.
Interpreter, tedy tlumočník pro osobní konverzace, na kterém Samsung postavil celou keynote Galaxy S24? Používá ho 1,9 % majitelů. Live Translate, živý překlad telefonních hovorů? 1,1 %. Přitom právě tyto funkce patřily k nejhezčím ukázkám na pódiu. V realitě skončily jako něco, co většina majitelů buď nepotřebuje, nebo co ve svém jazyce pořádně nepoužije.
Circle to Search je přitom funkce poháněná Googlem. Funguje na Pixelech, rozšířila se i na starší Galaxy modely a její logika je krásně přízemní: zakroužkujete věc na displeji a Google ji vyhledá. Rychlá, srozumitelná, snadno vysvětlitelná. Taky je to spíš chytřejší vyhledávání než důkaz, že nové telefony potřebují dramaticky výkonnější NPU.
Samsung přitom s čísly pracuje agresivně. TM Roh na Unpackedu v červenci 2024 oznámil cíl 200 milionů Galaxy AI zařízení do konce roku, v lednu 2025 ho posunul na 400 milionů a na CES 2026 na 800 milionů. Vlastní zadané průzkumy Samsungu mluví o vysokém povědomí o značce Galaxy AI a pravidelném používání u většiny majitelů. Jenže nezávislá data SellCell říkají něco jiného. A adopci po jednotlivých funkcích Samsung nikdy nepublikoval. Celkové číslo, které obsahuje i jednorázové vyzkoušení Circle to Search, vypovídá o něčem jiném než pravidelném používání Interpreteru nebo Live Translate.
Apple ukázal, jak bolí slibovat víc, než umíte dodat
Apple do AI naskočil později a opatrněji. Apple Intelligence představil jako osobnější, soukromější a lépe integrovanou odpověď na chaotický svět chatbotů. Jenže největší slib, tedy výrazně schopnější Siri s osobním kontextem, při uvedení iPhonu 16 nedorazil.
V březnu 2025 Apple zpoždění tiše přiznal. Mark Gurman z Bloombergu získal nahrávku z interní schůzky, kde ředitel projektu Robby Walker situaci popsal jako „ugly and embarrassing“ a připustil, že technologie funguje spolehlivě jen v 66 až 80 procentech případů. John Gruber, jeden z nejrespektovanějších komentátorů ekosystému Applu, demo personalizované Siri rovnou označil za vaporware. Apple v březnu 2025 přiznal odklad části funkcí Siri do roku 2026. Média později psala o interním cíli kolem jara 2026, ale kdy přesně funkce dorazí, zůstává nejasné.
Pak přišly notifikace. Apple Intelligence začala shrnovat zprávy tak nešťastně, že si na ni stěžovala BBC. Jedna chybná notifikace tvrdila, že se Luigi Mangione, podezřelý v kauze vraždy šéfa UnitedHealthcare, zastřelil. To se nestalo. Apple následně v iOS 18.3 dočasně vypnul souhrny notifikací pro zprávy a zábavu. Tohle je rozdíl mezi chybou v generátoru memů a chybou v telefonu. Když AI špatně domaluje kočku, je to trapné. Když špatně shrne zpravodajství a pošle falešnou informaci do notifikace, nesou za to odpovědnost výrobci, kteří chtěli AI posadit co nejblíž systémovým funkcím.
Poptávka po iPhonu 16 přinejmenším nepotvrdila, že by Apple Intelligence spustila nový prodejní supercyklus. Předobjednávky podle analytika Ming-Chi Kua klesly oproti iPhonu 15 o 12,7 %. Model 16 Pro spadl o 27 %. Apple snížil výrobní objednávky o 10 milionů kusů a Kuo konstatoval, že neexistují důkazy, že by Apple Intelligence krátkodobě pomáhala prodejům. iPhone 17 se na podzim 2025 prodával výrazně lépe, ale Counterpoint v analýze prvních deseti dnů v USA a Číně připsal růst především hardwarovým vylepšením: lepšímu čipu, displeji a základnímu úložišti. AI mezi hlavními faktory nefigurovala.
AI, která opravdu funguje, nevyžaduje pozornost
Největší omyl celé debaty je představa, že AI ve smartphonech začala s Apple Intelligence a Galaxy AI. Nezačala. Jen se začala víc prodávat.
Výpočetní fotografie je AI v praxi. Telefon vyfotí několik expozic, spojí je, vytáhne detaily ve stínech, rozpozná obličej a upraví barvy. Noční režim, portrétní rozmazání, rozpoznávání lidí v galerii, stabilizace videa. Tohle jsou funkce, které lidé používají pořád. Jen jim neříkají AI.
Stejné je to s klávesnicí, diktováním, filtrováním spamu, potlačením hluku při hovoru, adaptivním jasem nebo správou baterie. Samsung sám cituje průzkum, podle kterého 90 % Američanů na svém telefonu AI používá, ale jen 38 % si to uvědomuje. Tady umělá inteligence vyhrála právě proto, že se neptá na pozornost. Nevyžaduje nový návyk. Neotevírá samostatné okno. Zlepší něco, co už děláte.
Viditelná AI má opačný problém. Genmoji, Image Playground, Sketch to Image, Generative Edit, Now Brief, souhrny textů a přepisovací nástroje musíte chtít použít. Často musíte vědět, kde jsou. Někdy potřebujete cloud, účet, podporovaný jazyk a trpělivost. Čtenářská anketa Android Authority mezi 6 600 hlasujícími ukázala, že třetina uživatelů se viditelným AI funkcím aktivně vyhýbá a jen 12 % je používá denně.
TOPS v letáku neřeknou, jestli AI opravdu pomůže
Výrobci čipů i telefonů rádi mluví o NPU a TOPS. Zní to technicky, přesně a měřitelně. Jenže porovnávat TOPS napříč Applem, Qualcommem, MediaTekem a Googlem je zrádné. Každý měří jiné datové formáty, jiné typy operací a jiné scénáře. Google čísla pro Tensor odmítá zveřejnit úplně. Reálný výkon AI funkce závisí na paměti, optimalizaci modelu, teplotě telefonu a často i na tom, co se nakonec pošle do cloudu.
Galaxy AI funguje hybridně: něco běží v telefonu, něco vyžaduje servery. Apple Intelligence má také víc vrstev: lokální model pro lehčí úlohy, Private Cloud Compute pro náročnější požadavky a v některých případech napojení na ChatGPT. Bloomberg v lednu 2026 navíc informoval, že Apple licencuje velký model Gemini od Googlu pro budoucí Siri. Pro kupujícího z toho plyne jednoduchá věc: samotné číslo u NPU je mizerný nákupní argument.
Čeština z AI smartphonu udělá dražší demo
Pro českého kupujícího je celá debata ještě jednodušší. Apple Intelligence v češtině neexistuje. Jak jsme psali už dříve, řada novinek iOS 26 nebude dostupná v češtině, včetně živého překladu zpráv nebo telefonních hovorů. Takže když si v Česku koupíte iPhone 17 Pro za 32 990 Kč, dostáváte výborný telefon, silný čip, špičkový displej a AI balík, který po vás chce angličtinu. Kdo píše denně česky, tomu Writing Tools nevyřeší práci tak, jak by naznačovala globální reklama.
Samsung je na tom lépe, ale jen částečně. Od řady Galaxy S25 funguje v češtině Writing Assist, tedy přepisování a úpravy textů přes Gemini. Jenže Call Assist, Interpreter, Note Assist, Browsing Assist a Transcript Assist mají užší jazykový seznam a čeština v něm stále chybí. Galaxy S26 Ultra za zhruba 36 tisíc korun tedy česky zvládne úpravy textů, ale ne efektní ukázky z keynote.
Google má paradoxně nejsilnější pozici. Gemini Live mluví česky a slovensky od ledna 2025, Pixel 10 Pro startuje na 22 200 Kč a spousta AI funkcí, které Samsung prezentuje jako součást zážitku Galaxy, stojí na technologiích Googlu. Ani tady ale není všechno růžové: Magic Cue nebo Pixel Studio v českém regionu nefungují.
Co se cen týká, samostatný příplatek za základní AI funkce dnes v ceníku většinou nevidíte. AI premium existuje hlavně v marketingu a v modelové segmentaci.
Češi AI používají, ale jinak, než si výrobci přejí
Český trh není vůči AI imunní. Podle výzkumu agentury STEM/MARK z ledna 2026 tři čtvrtiny Čechů ve věku 15 až 64 let nějaký AI nástroj používají. Jenže myslí tím ChatGPT v prohlížeči, Copilot, Perplexity nebo pomoc s pracovním textem. O adopci nativních AI funkcí v telefonu z toho čísla nelze nic usuzovat. Data Ipsos z roku 2024 ukazují, že 47 % Čechů se na AI dívá negativně, jen 23 % pozitivně.
AI jako služba lidem smysl dává. AI jako důvod k výměně telefonu zatím podstatně méně. Zvlášť v Česku, kde část funkcí naráží na jazyk, část na regionální dostupnost a část na obyčejnou otázku: proč bych to dělal zrovna tady, když ChatGPT otevřu v prohlížeči?
Jak kupovat telefon v době AI nálepek
Nejrozumnější rada pro českého kupujícího zní skoro nudně: kupujte telefon podle displeje, fotoaparátu, výdrže, aktualizací a ceny. AI berte jako bonus, který si před nákupem ověřte podle jazyka a konkrétní funkce.
U iPhonu počítejte s tím, že Apple Intelligence vás v češtině mine. Pro běžného českého uživatele není důvod kupovat iPhone 17 Pro kvůli AI. Kupujte ho kvůli tomu, že chcete iPhone.
U Samsungu oddělte Google funkce od Samsung funkcí. Circle to Search je skvělé a Gemini v češtině použitelné. Jenže živý překlad hovorů v češtině pořád není totéž, co ukázka v angličtině nebo korejštině. Kdo si kupuje Galaxy S26 Ultra kvůli displeji, peru, fotoaparátu a Androidu, bude pravděpodobně spokojený. Kdo ho kupuje kvůli slibu kompletní české AI, měl by brzdit.
Pixel dává největší smysl pro lidi, kteří chtějí Google AI co nejblíž systému a nevadí jim kompromisy v dostupnosti některých funkcí. Gemini česky je velká výhoda. Ani tady bych ale neplatil za telefon jen proto, že reklama říká AI častěji než fotoaparát.
AI ve smartphonech není lež. Skutečná umělá inteligence v telefonu už dávno vyhrála. Jen se jmenuje noční režim, automatická oprava, diktování, vyhledávání ve fotkách a potlačení šumu. To je software, který nepotřebuje billboard. Zbytek musí ještě dokázat, že je víc než demo po rozbalení telefonu. A v češtině má tahle zkouška teprve začít.