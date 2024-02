Galaxy AI v budoucnu nabídne pokročilejší funkce. Mohou být ale placené

Umělá inteligence v telefonech od Samsungu je prozatím zdarma

V roce 2025 se nicméně společnost bude rozhodovat, zda tomu tak bude i nadále

Zatím jsou ve hře obě varianty

Jednou z největších novinek, které Samsung společně s novou řadou Galaxy S24 představil, byly funkce využívající umělou inteligenci. V jejich případě jihokorejský gigant využívá nejen vlastní řešení, ale také si licencuje některé vychytávky od Googlu, přičemž do budoucna by se seznam funkcí a partnerů měl ještě rozrůst. Společně s tím ale v rámci tiskové zprávy zazněla poměrně znepokojující informace – AI funkce by totiž nemusely být pro uživatele zdarma, ale do budoucna by některé z nich mohly být dodatečně zpoplatněny.

Bude Galaxy AI zpoplatněna?

Zlomovým rokem bude 2025, dokdy Samsung garantuje všechny AI funkce zdarma, nicméně jak to bude potom, prozatím nevíme. Optimistické hlasy se domnívaly, že si tímto termínem jen Samsung kryje záda pro případ, že by se mu nepodařilo vyjednat příznivé poplatky s partnery, avšak podle posledního vyjádření generálního ředitele TM Roha je ve hře i taková varianta, že AI funkce smartphonů od Samsungu budou od uživatelů vyžadovat nějakou formu dodatečných poplatků.

V rozhovoru Roh potvrdil, že Galaxy AI může každý používat zdarma až do konce roku 2025. Poté však společnost možná začne své služby zpoplatňovat. Za zmínku také stojí, že Samsung se ohledně budoucnosti svých služeb AI ještě nerozhodl, a Roh dokonce na záznamu hovořil o tom, že vše je stále ve fázi rozhodování, což ale naznačuje, že plán zpoplatnit funkce AI by se nakonec mohl změnit. „Podle naší analýzy existují různá využití pro mobilní umělou inteligenci. Někteří spotřebitelé budou vyžadovat bezplatné využívání schopností AI,“ uvedl Roh v rozhovoru pro ET Telecom.

Roh dokonce hovořil o tom, že by Samsung mohl představit výkonnější a propracovanější funkce umělé inteligence pro uživatele, kteří jsou ochotni za tyto funkce utratit peníze. Galaxy AI by se tak mohla stát placenou službou a v tuto chvíli by dávalo smysl zavést různé úrovně předplatného. „Pak mohou existovat i zákazníci, kteří si přejí ještě výkonnější schopnosti AI, a dokonce za ně zaplatí. Při budoucím rozhodování budeme brát v úvahu všechny tyto faktory,“ dodal Roh.

Umělá inteligence od loňského roku nabírá na popularitě i mezi běžnými spotřebiteli. Samsung do ní investuje nemalé peníze, stejně jako Google a další, takže jistě bude chtít najít pro svou technologii co největší využití. Jakým směrem se nicméně Samsung vydá, je prozatím otázka, na kterou odpoví až čas.