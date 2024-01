Samsung Galaxy S24 recenze: reklama ho chválí jinde, než by měla

Nenechte se nachytat na umělou inteligenci, Galaxy S24 má i jiné přednosti

Přesto je software největším posunem oproti loňské generaci

Cena 23 490 Kč je akceptovatelná i rozumná – zejména proto, že konkurence prakticky neexistuje

Když na podzim přišel do update na Android 14 spolu s One UI 6, říkal jsem si, že Samsung šlape vodu a neví, kudy kam. Tohle, že má oživovat přicházející věhlasné modely řady Galaxy S24? Jak by řekla dcera: „To je nuda, já jdu ven.“ Smířil jsem se s tím, že nová generace vylepší procesor, foťák a všichni budou spokojení.

Rozjedou se klasické diskuze, zda přejít na nový ročník, jestli není Galaxy S titulovaný králem Androidů spíš ze zvyku než podle vlastností, a recenzenti si v imaginárních srovnávacích tabulkách nastaví nový model jako výchozí hardware pro další posuzování.

Pak přišlo představení a najednou se tok myšlenek obrátil. Podařilo se Samsungu integrovat umělou inteligenci tak, aby skutečně pomáhala? Budou všechny ty nové AI vychytávky použitelné i v běžné denní praxi? Nezkouší Korejci jen podojit buzzword, který hýbe světem? Řekl bych, že od všeho trochu. Není to revoluce, ale pokud se budou mobily vyvíjet tímto směrem, mohlo by to fungovat. Za pár let.

Balení je čím dál menší

Co myslíte, zahraje i letos Samsung obehranou písničku minimalistického balení? Zahraje. Ani tak významná událost nedonutila výrobce zvýraznit svátost okamžiku nějakým tím překvapením. Nebo jen má být Galaxy S24 takový klenot, že přibalení čehokoli dalšího do krabičky by jeho slávu zneuctilo? Těžko říct, výsledek je však jednoznačný – kabel, telefon, sponka na SIMku a papírky. Tečka.

Pochválit můžu leda to, že pokud si cestou pro telefon chcete nakoupit třeba rohlíky a něco k nim, nemusíte vyrážet na dvakrát, krabička je dost tenká na to, aby se vlezla i do boční kapsy batohu.

Designovaný pro jednu ruku

Je to jako na houpačce. Ještě mi na stole leží Galaxy S23 FE a nová S24 vedle ní vypadá jako menší klon. První dojmy proto rozhodně nespadaly do nadšených „ách“ a „óch“. Skepse rostla, spoléhal jsem však na to, že menší rozměry si s lidskou anatomií poradí lépe.

Výsledek dorazil do půli cesty. Pokud se budeme bavit o jednoručním ovládáním jemnými prsty, dostanete víceméně optimální kombinaci kompaktnosti a kontroly (rozměry novinky jsou 147 × 70,6 × 7,6 milimetru, hmotnost 168 gramů). Tlačítka se nikam nerozutekla, pořád jsou na pravém boku, zřetelně hmatem identifikovatelná a ještě přesněji tisknutelná. Barevně však ladí se zbytkem stříbrného rámečku a podtrhuje tak decentní, minimalistický styl celého zařízení.

Většina ostatních prvků se pak sešla na spodní hraně. Výdech reproduktoru se transformoval do jediné štěrbiny, se kterou sousedí USB-C konektor, který zase bydlí vedle šuplíčku na SIM kartu. Jinak boky přerušují jen dva otvory mikrofonu na horní straně.

Zároveň ale Samsung Galaxy S24 zdědil i prvky, se kterými se smíříte hůř. Nejčastěji jsem narážel na objektivy vystupující ze zad. Stokrát lze tvrdit, že díky nim si Samsungy nespletete, můžete se zaklínat, že je to mnohem elegantnější řešení než všemožné „nádory a hrboly“, ale jakmile nahý telefon položíte na stůl, estetika jde stranou. Prakticky nemůžete na telefon sáhnout, aniž by klapal o desku.

Obloukem se tak vracíme k ovládání jednou rukou. To funguje. Oběma rukama už to jde ztuha. Klávesnice se tísní a úchop se stává nestabilním. Ne tolik, jako u Galaxy S23 FE, ale k ideálu má Galaxy S24 daleko. U jedné ruky si můžete poslední článek prstů opřít o protilehlou hranu. Pokud však chcete přidat prsty druhé ruky, začnou o čouhající konečky prstů narážet.

Telefon sice díky dobře vyváženému těžišti nemá sklony vyklápět se ven z dlaně, ale použité materiály mají grip zhruba jako mokré dlaždičky. Co naplat, že mléčné sklo v kombinaci s kovem působí prémiově, když hned první den začnete porovnávat, zda je levnější pořádný kryt, nebo pojištění. Telefon sice disponuje zvýšenou odolností IP68 a displej kryje sklo Gorilla Glass Victus 2, ale předpokládám, že nebudete chtít vysypat desítky tisíc jen za to, abyste si udělali crashtest.

Samotné dílenské zpracování je na perfektní úrovni, jak jsme u Samsungu zvyklí. Monolitická konstrukce je velmi pevná, odolá pokusům o ohnutí i zlomení.

Čtečka čte, jak se sluší a patří

Doba roušková je sice za námi, ale cirkadiánní cyklus to nijak neovlivnilo. Identifikace vaší tváře je sice užitečná, ale pořádná čtečka otisků užitečnější. Funguje i ve tmě, funguje i na telefon přilepený k nosu a pokud na to přijde, funguje i na maškarním bále.

V tomto ohledu jsem na Galaxy S24 nezaznamenal žádné výkyvy, ať už směrem škodlivým či užitečným. Ultrazvuková čtečka plní svou funkci, odemyká telefon a prakticky jediné, co si můžete nastavit, je volba mezi skokem na domácí obrazovku hned po verifikaci, nebo sečkáním na zamykací obrazovce.

Tvar displeje by sice napovídal, že nalepení skla nebude problém, ale z vlastní zkušenosti musím varovat, že ultrazvuková čtečka je na příslušenství neskonale vybíravá. Rozhodně si na fórech zkontrolujte, zda výrobce s touto technologií počítá. A ani pak nejásejte. To, že čtečka se sklem funguje dobře ještě neznamená, že tomu tak bude i za měsíc. Určitou jistotou by v tomto směru měla být nová tvrzená skla od PanzerGlass, která Samsung pro své modely přímo certifikoval.

Displej si polepšil hlavně v tabulkách

Popisovat displej prostřednictvím technologií nikdy nezní moc úderně. Velikostí Galaxy S24 nemá šanci ohromit, naopak. Tento telefon si uživatelé pořídí, protože chtějí něco kompaktního. 6,2″ přes úhlopříčku sice zapůsobí na trpaslíky, hobity a hledače posledních skutečně kapesních telefonů, ale čtení v dalších kvantifikovatelných atributech si atraktivitou nezadá s čekáním u pokladny v krámu. AMOLED. HDR10+. Ani židle se s vámi nezakývala, natož abyste spadli na zadek, že?

Samsung se každoročně chlubí tím, že z obrazovky vytáhnul zase o pár desítek nitů víc a svítí proto ještě víc, ale pokud si přeci jen potřebujete posvítit, doporučuji spíš svítilnu na zadní straně – maximálních 2 600 nitů sice svítí opravdu hodně, ale baterka vás za to nepochválí. Takto vysokou úroveň oceníte například při focení na ostrém sluníčku, kdy displej zůstává skvěle čitelný.

To už je zajímavější se věnovat obnovovací frekvenci. Samsung se spokojil s maximálním kmitočtem 120 Hz, ale činí tak v „letové obálce“ technologie LTPO, takže si může frekvenci měnit v krocích. Ještě zajímavější je pak vylepšení regulace podsvícení. Nemám tím na mysli rozšíření běžné škály intenzity prostřednictvím tlačítek pro Mimořádný jas a Extra ztlumený displej, ale navýšení frekvence PWM regulace z 240 na 492 Hz.

Díky tomu by se měl minimalizovat výskyt bolesti hlavy, očí či rychlého nástupu únavy tím, že se jas bude měnit plynuleji. Navzdory maximální snaze reálný efekt zhodnotit nedokážu, pro popsané fenomény bych dokázal najít dost příčin na to, aby mezi nimi frekvence na obrazovce měla pozorovatelný význam. Ale je to zlepšení!

Exynos je dobrý jako vždycky

Léta jsme koukali za oceán s smutnili, že k nám eSka nejezdí se Snapdragony. Veliké hurá zaznělo po ohlášení řady Galaxy S23, konečně jsme nemuseli buď zkousnout větší spotřebu nebo hledat, u kterého hongkongského obchodníka zkusíme štěstí. Rok 2024 však znamená dvojité dilema. Velkou Ultru s Qualcommem? Malou S24 s Exynosem? Nebo zase zkusit Čínu?

Už je tomu tak – aktuální top trpaslík má Exynos 2400, tentokrát desetijádrový. V tabulce to dělá dvě jádra navíc, ale zase nižší frekvence. Shodná, 4nm litografie by pak měla znamenat srovnatelnou efektivitu. Na papíře se v tom stěží vyznáte: Snapdragon má shodně jedno jádro Cortex-X4, ale zvládá 3,39 GHz místo 3,2 GHz u Exynosu. Už druhý cluster však má Snapdragon tříjádrový, taktovaný na 3,1 GHz.

Oproti tomu Samsung nasadil shodné jádro Cortex-A720 jen dvakrát, na frekvenci 2,9 GHz. U obou výrobců je další cluster složený rovněž z A720, jen na nižším kmitočtu – u SD jsou dvě jádra na 2,9 GHz, u Exynosu tři na 2,6 GHz. Sestavu u Snapdragonu končí dvojice A520 na 2,2 GHz, u Exynosu hned čtveřice na 1,95 GHz.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Exynos 2400, deca-core, 1× 3,1 GHz Cortex-X4 + 2× 2,90 GHz Cortex-A720 + 3× 2,60 GHz Cortex-A720 + 4× 1,8 GHz Cortex-A520, GPU: Xclipse 940, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 70,6 × 147 × 7,6 mm, hmotnost: 168 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,2", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 21 990 Kč Kompletní specifikace

Tolik matematiky a přitom by se nabízelo říct, že Samsung cílí spíše na rozložení zátěže, podobně jako převodovky s vysokým počtem převodů, zatímco Qualcomm dohání jemnost výkonem. Jenže ono to není tak jednoznačné. Ve starším článku to vypadalo, že Exynos zaostává o jednotky procent v hrubé síle, ale ray tracing zpracovává jeho Xclipse 940 rychleji, zejména kvůli frekvenci 1009 MHz vůči 770 MHz používaných u Adrena 750 u Snapdragonu. Některé srovnávací testy v zahraničních médiích naopak přisuzují pomyslné vítězství Qualcommu.

V praxi jsem se na prezentovaná skóre nedostal, jak můžete vidět i ze screenshotů, ale neznamená to, že by snad Galaxy S24 s Exynosem byl pomalý. Létá jak z praku, nižší rozlišení v tandemu s výkonným procesorem udělají své. Nejvíc mě asi mrzí, že telefon dostal pod kryt jen 8 GB RAM. Ne, že by ho tato kapacita limitovala, ale takhle se příliš násilně malý Galaxy S24 degradoval pod oba větší bratříčky.

Co už ze syntetických testů nevyčtete, jsou informace o „vytápění“, respektive chlazení. Dostat se na 45 °C není náročný úkol a chvíli mě dokázal Samsung i chlácholit, že si s teplem dokáže poradit, protože v ruce na naměřenou teplotu nepůsobil. Jenže to byla jen iluze, mobil se zahřívá nejvíc v levém horním rohu, na který si prsty tak často nesáhnou. Tam si naopak nastřádanou energii kumuluje, takže ač aplikace už ukazovala pokles pod 43 °C, pořád nebylo příjemné se okolo objektivů pohybovat déle než pár sekund.

Na vyšší teploty Exynos reaguje snížením výkonu. V mém „oblíbeném“ Generic Battery Draineru jsem se na maximální naměřenou teplotu ani nedostal. Zatímco v benchmarku Samsung vylezl i na 47 °C, při namáhání baterie sklopil uši právě na 45 stupních a už se mu dál nechtělo.

Své řekl i CPU Throttling test, kde je vidět, že už po minutě začal výkon klesat, aby se ustálil kousek nad 60 %. Hezky hrátky s výkonem ilustruje i chvilkové zapnutí úsporného režimu, kdy výkon spadnul k 50 %. Pár vteřin si telefon vydechl, ale brzy rezervu z odpočinku zase spotřeboval a pokračoval nad 60 %, aby se závěrem testu propadl ještě níž.

Jak to všechno shrnout? Nejsem na procesory takový expert, abych dával definitivní závěry, ale přijde mi, že i letos souboj Exynos vs. Snapdragon dopadne, jako v minulých sezonách. Oba jsou výkonní, dokonce v některých disciplínách si i prohodí umístění, ale v civilním desetiboji bych si vsadil spíš na zkušenosti Qualcommu.

Výbavu uzavírá podpora 5G, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, stereo reproduktory od AKG, USB-C 3.2, Wi-Fi 6E, ultrasonická čtečka otisků v displeji a nechybí ani rozhraní DeX.

Napájení přes kopírák

Malý telefon, malá baterie, malá výdrž. Moc rád bych vám řekl, že tentokrát Samsung udělal divy se systémem a perfektně využívá potenciál slabších, ale úspornějších jader. Že patří k Xperiím, které papírově zaostávaly, ale měření na stopkách jim ukazovalo překvapivá čísla. Žel, u Galaxy na nic takového nedošlo.

Kapacita 4000 mAh odpovídá spíš rozměrům zařízení, než plánované spotřebě. Už benchmarky prokázaly, že při zatížení mizí procenta jak ze zamrzlé Tesly. To spustíte test na 50 %, po pár minutách musíte vypnout úsporný režim a ještě než čtvrthodinové kolečko doběhne, musíte sahat pro nabíječku, protože na 35 % už vás hrůza z vyšťaveného mobilu nutí zapínat v Bixby Routines drastickou dietu. Nečekejte proto, že si na víkend nebudete brát nabíječku – naopak bych doporučil si často navštěvovaná místa takticky předzásobit kabely.

Ono se totiž mezigeneračně nezměnilo nic ani v rychlosti nabíjení. Ta čísla bych mohl recitovat snad už i ze spaní, protože je Samsung cpe do svých telefonů několik let: 25 W po drátě, 15 bez něj a 4,5 W, pokud si z telefonu chcete dobít bezdrátově třeba hodinky nebo sluchátka. Čekali byste, že menší baterka se aspoň nabije rychle? Opět omyl, ze 2 na 100 % jsem se dostal za hodinu a 35 minut. Pokud plánujete telefon intenzivně používat, nedivil bych se, kdyby se ve vašem okolí začaly bezdrátové nabíječky objevovat v množství dosud nevídaném.

Naměřená rychlost nabíjení 60W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 24 minut 39 minut 62 minut 95 minut

Ono je hezké, že Samsung nabízí všemožné programy ochrany baterie pro delší životnost, změnu rychlosti nabíjení a úsporné režimy, ale zamrzí, když se z nich stává spíš denní nutnost než krizové opatření pro výjimečné případy. Paradoxně však lépe než úsporný režim a „lehký“ mód výkonu mi pro delší výdrž pomohlo zapnout spořič dat a pustit k datům jen aplikace, u kterých skutečně chci dostávat upozornění okamžitě.

One UI 6.1 je napěchované velmi umělou inteligencí

Doteď jsme se dočkali mírného pokroku v mezích zákona. Pár hertzů navíc, malinký facelift, hotovo, můžeme servírovat. Změny spojené s přechodem na Android 14 jsem rozebíral u S23 FE a všechno, včetně mé kritiky na notifikace, platí i pro kompaktní Galaxy S24. Až desetinný update by měl z operačního systému a jeho nástavby udělat revoluční zařízení.

Ale je skutečně revoluční? Řekl bych jak kde. Do ukázek jsem vybíral záměrně ty horší příklady jako varování, jindy si však Samsung poradí překvapivě dobře, jak jsme psali dříve. Podstatné je, že tyto modely se neustále zlepšují, současný stav je proto spíš závdavkem k budoucímu potenciálu. A ten rozhodně není malý.

Začněme s živým tlumočením telefonního hovoru. Příjemné je, že překlad probíhá „on-device“ bez nutnosti připojení k internetu či odesílání dat ven. Hned na úvod se ale sluší napsat, že čeština ani slovenština zatím nejsou podporovány (dočkat bychom se ale měli v průběhu letošního roku). Funkci je potřeba aktivovat, stáhnout jazykové balíčky a doufat, že druhá strana bude ve své řeči pravidelně dávkovat odmlky, aby se mohl telefon pustit do práce. To zní skvěle, konečně se můžete bavit i s Francouzi, kteří stále trvají na tom, že jejich řeč je světová, diplomatická a jelikož se Britské impérium rozpadlo, jejich libozvučná mluva se vrací na výsluní.

Trochu vám zatrne, když zjistíte, že balíček má objem 400 MB a vám po nahrání hudby a aplikací zbývá 50 ze 128 GB, ale s tím se dá žít. Kde si myslím, že byl Samsung nucen mrhat svým potenciálem, je využití tohoto tlumočníka. Když už si chcete povídat s někým na druhém konci světa, pravděpodobně použijete spíše Teams, Skype, zkrátka cokoli jiného než klasický hovor.

Druhou novinkou, se kterou se patrně budeme v Androidu potkávat častěji, je funkce Circle to Search, tedy vyhledávání toho, co na displeji zakroužkujete. Revoluce to není, zjednodušení ano a mnohdy umí být tahle novinka velice užitečná. A přínos? Záleží, co hledáte. Pokud jsem si zakroužkoval auto, nabídl mi Google jméno vozu, inzeráty, fotky ve stejné barvě, ale když mě napadlo, že bych v těchto výsledcích opět něco zakroužkoval a pátral podrobněji, nedovolil mi to.

Rovněž kontext vyhledávání ne vždy Google trefí – pokud jsem si označil exponát ze Zemědělského muzea, našel mi, odkud pravděpodobně fotka pochází, našel podobné snímky, ale že by mi řekl, že koukám na Zetor 25, už z fotky nevyčetl, přestože před strojem stála cedule s označením. Na druhou stranu, když kolem mě na ulici někdo prošel se zajímavou bundou, byl jsem schopen z pořízené fotografie během několika sekund dohledat, kde se tento oděv koupit.

Část funkcí je integrovaná do klávesnice, kde pomáhá ladit styl psaní a gramatiku. V češtině tato vychytávka ale opět dostupná není. Nicméně pokud jste se někdy ChatGPT zeptali, jak napsat větu „Vlezte mi všichni na záda, mám vás po krk.“ slušně a profesionálně, budete tušit, s čím Samsung pomáhá. Občas je ale až trestuhodně slušný, třeba když kvůli vulgaritě ve větě nenabídne slušnou alternativu.O poznání užitečněji vypadá shrnutí obsahu článku v defaultním Samsung prohlížeči. V mých testovacích případech to dopadlo tak nějak jako vždycky. Chtěl jsem shrnout článek o hercích a epizodách ze seriálu Banshee, konkrétně ze třetí řady. Samsung Browser sice extrahoval, kdy byl tento seriál vysílaný, vytáhnul si z textu jména herců, ale ve zbývajících odrážkách halucinoval cosi o počasí. Holt, slovo cast si přebral nikoli jako obsazení, ale jako předpověď. Inu což, homonyma jsou pro AI oříšek.

Pokud jste si už s podobnými nástroji hráli, asi vás výše uvedené příklady nebudou šokovat. Umělá inteligence něco zvládá skvěle, něco tragicky, něco tragikomicky. Umí pomoct, ale stále se musíte mít na pozoru a výsledky kontrolovat. Pro Samsung Galaxy S24 to platí stejně. Filozofickou otázkou do budoucna je, zda AI integrovat přímo do systému, aby se její využití sjednotilo, nebo zda si každá aplikace začne integrovat vlastní datový model a vlastní zpracování výsledků podle specifických potřeb aplikace. Aktuálně vidím druhý scénář, který je v mnoha případech příliš svazující na to, aby udělal díru do světa.

Velkou pochvalu si Samsung zaslouží za sedmiletou softwarovou podporu. To znamená celkem 7 velkých aktualizací systému (teoreticky až do Androidu 21) a 7 roků bezpečnostních updatů.

Fotoaparát by se bez AI klidně obešel

Velkou část představení řady Galaxy S24 zabraly fotografické funkce. Už dlouho zvládají telefony Samsung v Galerii mazat nežádoucí objekty z fotografií, tentokrát chtěl výrobce ukázat, že tahle éra už vyrostla z dupaček a konečně nosí dospělácké oblečení. AI tak umí srovnat horizont a zbývající části snímku dopočítat, umí automaticky hledat hranice objektů, abyste si mohli snímek rozdělit na černobílou a barevnou část, můžete si i vygenerovat tapety, ale zázraky opět nečekejte. Vždy hodně záleží na konkrétní scéně – někdy umí být výsledky velmi dobré, někdy nepoužitelné. Jsme zkrátka na začátku.

Umělá inteligence zvládne vyretušovat pihu, krávu na pozadí krajinky a podobné, vcelku snadné úlohy. Některá vylepšení se opět dějí přímo „on-device“, například odstranění odlesků, vytvoření portrétového efektu či celkové zvýšení kvality, pod kterou se ukrývá mírné zvýšení detailů a automatická úprava barev či expozice. Tyto úpravy fungují opravdu dobře.

Jakmile dojde na komplikovanější zadání, najede na metodu pokus-omyl, která někdy vyjde, někdy ne. Odstranit žaluzie z výhledu z okna nezvládne, bezpečně identifikujete, která část je dopočítaná. Pootočený snímek je dokreslený objekty, které nedávají smysl.

Nejspolehlivěji funguje generátor tapet na pozadí, a to ze dvou důvodů: takový obrázek neporovnáváte s realitou tak přísně, a hlavně kombinace, které generátor nabízí, jsou předem dané. během testování bylo k dispozici devět stylů (nazvaných: imaginativní, noc, malba, terén, minerál, svítivý, jemné rozostření, průsvitné a květy), kdy každému můžete z předdefinovaného seznamu vybrat doplňující atributy. U květů je na výběr třeba jen barva, u malby vybíráte prostředí (pláž, džungle, poušť, ledovec apod.), objekt (vesmírné lodě, papírové vlaštovky, traktory, vesmírné výtahy) a styl (impresionismus, bauhaus, baroko atd.). Ve srovnání s Midjourney nebo jinými nástroji je nabídka chudá jak švédský stůl v Somálsku.

Testovací fotografie a video

Pojďme se raději věnovat tomu, co Samsung Galaxy S24 umí lépe, tedy klasickému focení. Základní model přichází s osvědčenou sestavou, která je identická jako loni. Najdeme zde tedy 50Mpx hlavní fotoaparát s clonou f/1.8 a optickou stabilizací, 12Mpx „širokáč“ s clonou f/2.2 a úhlem záběru 120° a nakonec 10Mpx teleobjektiv s 3× optickým přiblížením a clonou f/2.4.

Pojďme ale přejít k tomu, co považuji na největší devízu zařízení: schopnost podat focenou scénu semi-realisticky. Co tím myslím? Představte si procházku noční vesnicí, kdy vám pod nohama křupe zmrzlý sníh. Vzpomeňte si na první den roku, kdy jste cítili, že se blíží jaro. Vytáhněte z paměti myšlenku na zajímavý exponát, který jste viděli v muzeu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Galaxy S24 samozřejmě všechno zmiňované vyfotí, ale učiní tak způsobem, který vyzdvihne kouzlo okamžiku. Není to vždycky záznam jedna ku jedné, software tu a tam drobnou korekci dělá, ale výsledek odpovídá tomu, co si myslíte, že jste viděli, aniž byste spekulovali, jestli tohoto efektu dosáhl mobil zvýšením sytosti nebo snížením kontrastu. Telefon nevyžaduje laborování nad nastaveními, ač profesionální režim rovněž nechybí – místo toho si zanalyzuje záběr a trefí ho na poprvé. Stabilně a spolehlivě.

Ostatní aspekty už fungují vesměs jako postprodukce či funkce s omezeným využitím. Můžete zkoušet experimentovat s hloubkou ostrosti, s efekty, zoomovat až s 30× přiblížením (10× je za dobrého světla celkem použitelných, víc už spíš ne), hrát si s teplotou barev, či rovnou všechno chytat do RAWu, ale v 90 % případů není potřeba jakkoli zasahovat.

Krátkou zastávku musím udělat ještě u videa. Ani ne tak proto, že by se extrémně lišilo od toho, co znáte z minulých generací, ale zvládá dvě věci, které v praxi fungují lépe, než akcentované překlady hovorů a generování wallpaperů.

Tou první novinkou je možnost nahrávat 8K video při 30 snímcích za vteřinu. Zní to jako maličkost, pokud jste zvyklí na 24 fps z loňského modelu, ale je to posun. Druhou vychytávkou je dopočet snímků za pomoci umělé inteligence, který lze aplikovat na libovolné video do 4K rozlišení při 60 fps. Tahle funkce totiž umí zdvojnásobit framerate. Stejně tak se dá celkem příjemný zpomalený záběr dostat ze 4K při 120 fps, o čemž se můžete přesvědčit z přiloženého klipu.

Určitě dokážete natočit video, kde znásobení snímků poznáte, ale ruku na srdce, pokud to nebudete čekat, okem tento enhancement asi neodhalíte. Oproti loňské generaci se mírně zlepšila už tak dobrá kvalita záznamu zvuku.

Závěrečné hodnocení

Cesta do hloubi Samsungovy duše byla tentokrát trochu křivolaká. První dojmy ukázaly telefon s nepříliš praktickou ergonomií, fádními tvary a bez ambicí čímkoli zaujmout. Ani druhý dojem ten první moc nezlepšil. Výdrž nic moc, hrátky s umělou inteligencí na mě působí jak marvelovky plné digitálního chaosu bez příběhu a Exynos je slabším dvojčetem už jen kvůli své reputaci.

Že chce Samsung i letos podojit vaše peněženky je očividné, koneckonců nedělá charitu. Viděno střízlivým pohledem si však Galaxy S24 své místo na trhu nepochybně zaslouží. Schválně si spočítejte, kolik je na trhu malých telefonů. Svůj výběr dále vyfiltrujte na výkonné modely, očistěte ho o značky s diskutabilní podporou, vyhoďte ze seznamu ty se slabším foťákem, a najednou jste zase u eSkové řady a benjamínků z ní se rekrutujících. Pardon, slyším někde vzadu Zenfone 10? Už jen One UI je argument, který Asus deklasuje, o fotoaparátu ani nemluvě.

Samsung Galaxy S24 vsadil v reklamě na špatnou kartu. Vyzdvihuje vlastnosti, které nejsou ani příliš unikátní, ani užitečné. To však nemění nic na tom, že to, co dělali dobře jeho předchůdci, dělá minimálně stejně dobře a ještě sem tam přihodí nepovinný bonus navíc. Základní Galaxy S24 se na našem trhu prodává za cenu 21 999 Kč (128GB varianta), verze s dvojnásobnou pamětí stojí o 1 500 Kč více. Kompletní přehled českých a slovenských cen řady Galaxy S24 naleznete v následující tabulce.

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB Galaxy S24 21 999 Kč (899 eur) 23 499 Kč (959 eur) – – Galaxy S24+ – 27 999 Kč (1 149 eur) 30 999 Kč (1 269 eur) – Galaxy S24 Ultra – 35 499 Kč (1 449 eur) 38 499 Kč (1 569 eur) 44 499 Kč (1 809 eur)

Na závěr recenze ještě doplním, že v případě 128GB verze Samsung použil paměti UFS 3.1, vyšší paměťové varianty používají rychlejší UFS 4.0. 128GB paměťové UFS 4.0 čipy totiž Samsung vůbec nevyrábí.

