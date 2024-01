PanzerGlass odhalil příslušenství pro vlajkovou řadu Galaxy S24 i levné Galaxy A15 a A25

PanzerGlass uvedl na český trh ochranné příslušenství pro řadu Galaxy S24 od Samsungu

K dispozici jsou tvrzená skla v několika variantách i ochranné kryty

Tvrzená skla pro řadu S24 startují na 899 Kč

Na českém a slovenském trhu se začaly prodávat nové smartphony modelové řady Galaxy S24 a dánský výrobce PanzerGlass si pro ně připravil ochranu. Výrobce nové produkty představil minulý týden na tiskové konferenci v Praze, kam dostala pozvánku i naše redakce. Tvrzená skla jsou tento rok třikrát odolnější vůči poškrábání, nabízejí celoplošné lepení a vrací se i oblíbená varianta Privacy s filtrem pro ochranu soukromí.

V nabídce dále nechybí odolné kryty HardCase ve dvou barevných provedeních se čtyřnásobnou certifikací Military Standard nebo stylová ochrana pro čočky fotoaparátu – HOOPS. PanzerGlass příslušenství pro telefony Samsung navíc nese už dlouhodobě oficiální doporučení společnosti Samsung, a to díky certifikaci DesignedForSamsung. Zákazníci tak mají jistotu, že produkty prošly náročnými testy kompatibility, funkčnosti a kontroly kvality. PanzerGlass je jeden z mála výrobců příslušenství, který se touto certifikací může pochlubit na českém trhu.

Balení všech PanzerGlass produktů získalo certifikaci FSC. To znamená, že za každý použitý strom pro výrobu prodejních balení je vysazen strom nový. Prodejním balením to ale nekončí. PanzerGlass dále finančně podporuje z každého svého prodaného produktu organizaci The Perfect World Foundation, která zvyšuje povědomí o problémech planety a podporuje snahy předcházet celosvětové krizi. Organizace se například zabývá stále větším problémem, a to čištěním oceánů od plastového odpadu.

Tvrzená skla se 100% funkčností čtečky otisků prstů

Nová tvrzená skla PanzerGlass pro řadu Samsung Galaxy S24 jsou nejen odolná vůči pádům, ale nově taktéž 3× odolnější vůči poškrábání a o 50 procent pružnější. Skla jsou dále třikrát tvrzená a ochrání telefon při pádech až z 2,5 metrů, případně snesou zátěž až 25 kg na okrajích. Zároveň plně podporují ultrazvukovou čtečku otisků prstů v displeji, včetně modelu S24 Ultra. Nerozhází je ani pobyt s klíči v jedné kapse či pravidelné používání pera S Pen. Samozřejmostí je přítomnost praktického aplikátoru ze 100% recyklovaného a kompostovatelného materiálu v balení.

Novinkou pro tento rok je návrat skel Privacy pro telefony Samsung řady A i S. Tvrzená skla PanzerGlass s úpravou Privacy telefon nejen poskytne ochranu displeje při pádu, ale ochrání i citlivá uživatelská data a zajistí, že obsah displeje uvidí pouze jeho uživatel. Za výsledek může speciální vrstva v zobrazovači, která obsah zviditelní jen při přímém pohledu na obrazovku. Uživatel se tak nemusí bát, že by jakékoliv citlivé informace na displeji uviděl někdo z kolemjdoucích nebo například spolucestujících v hromadné dopravě.

Skla PanzerGlass s filtrem pro ochranu soukromí jsou taktéž velmi důležitou výbavou ve firmách, kde zaměstnanci přistupují ze svých telefonů k citlivým údajům a není žádoucí, aby kdokoliv jiný, než právě oni tyto informace viděli.

Odolné kryty

Kryty PanzerGlass HardCase pro řadu Galaxy S24 přináší efektivní ochranu telefonu díky novému materiálu označovaném jako D3O Bio. Ten se ve své syrové podobě chová jako kapalina, kde molekuly materiálů volně protékají, což mu dodává měkkost a pružnost. Díky tomu je výsledný produkt schopen pohltit značné množství energie při nárazu. D3O Bio se aktuálně nejvíce používá u chráničů na motocykly jako je helma nebo chrániče končetin a zad. Materiál D3O Bio už byl součástí i krytů PanzerGlass určených pro loňské modely iPhone 15.

HardCase s D3O Bio tak disponuje čtyřnásobnou certifikací Military Standard a uchrání telefon i při pádu z výšky 4,8 metrů. Pro letošní telefony Samsung lze vybírat z průhledného provedení, nebo lze zvolit černou variantu, která působí konzervativnějším dojmem. Krytům rovněž nechybí ani certifikace DesignedForSamsung a jsou vyrobené ze 100 % recyklátu.

Ochrana pro čočky fotoaparátu

PanzerGlass Hoops jsou ochranné kroužky na čočky fotoaparátu, které nejen že chrání pokročilou fototechniku, ale především díky hliníkovému rámečku nijak nezkreslují výsledné fotografie, a to ani při focení s bleskem. Hliníkový rámeček je v decentní černé barvě a později se na trhu objeví i další barevné varianty.

Aplikace je díky aplikátoru otázkou několika okamžiků. Aplikování probíhá suchou metodou a není tak potřeba se obávat, že by se při rychlých změnách teplot čočky pod Hoops kroužky zamlžovaly.

Příslušenství pro levnější smartphony řady Galaxy A

Nového příslušenství se dočkaly i cenově dostupné smartphony Galaxy A15 a A25. Stejně jako pro řadu S24, i v tomto případě jsou tvrzená skla třikrát odolnější vůči poškrábání oproti loňskému roku a lze vybírat mezi klasickou průhlednou variantou či verzí s filtrem pro ochranu soukromí.

Příslušenství Určeno pro… Cena Ultra-Wide-Fit tvrzené sklo řada Galaxy S24 od 899 Kč Privacy Ultra-Wide-Fit tvrzené sklo řada Galaxy S24 od 899 Kč PanzerGlass HardCase řada Galaxy S24 od 799 Kč PanzerGlass Hoops na čočky fotoaparátu řada Galaxy S24 od 449 Kč PanzerGlass Ultra-Wide-Fit tvrzené sklo Galaxy A15 a A25 od 549 Kč PanzerGlass Privacy Ultra-Wide-Fit Galaxy A15 a A25 od 599 Kč PanzerGlass HardCase Galaxy A15 a A25 od 749 Kč PanzerGlass Hoops na čočky fotoaparátu Galaxy A15 a A25 od 399 Kč

Skla pro tyto modely pak vydrží pád až z 1,5 metru a snesou zátěž až 15 kg na okrajích. V nabídce nechybí ani dva kryty HardCase či ochrana fotoaparátů.

Nové ochranné příslušenství PanzerGlass pro řadu Galaxy S24 a telefony Galaxy A15 a Galaxy A25 je již v prodeji ve značkových prodejnách Samsung, případně na e-shopu Mobil Pohotovosti.