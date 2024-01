Samsung Galaxy S23 FE recenze: telefon „co dům dal“

Fanouškovská edice Galaxy S23 klade důraz na výhodnější poměr ceny a výkonu vůči top modelům, správný mix je zásadní

Hardware tohoto modelu budete znát z mnoha jiných telefonů

Ač se výrobce nedopustil neomluvitelných chyb, cena 16 990 Kč je, diplomaticky řečeno, provokativní

Modely z řady FE (Fan Edition) za sebou mají krkolomnou kariéru. První Galaxy S20 FE byl hit, co mohl s pár ústupky konkurovat nejlepším modelům. Nástupce v podobě Galaxy S21 FE byl zajímavý hlavně nasazením Snapdragonu místo rozšířenějších procesorů Exynos, ale už to taková pecka nebyla. Galaxy S22 FE ani nevznikl a teď je tu Galaxy S23 FE. Hlavní otázka tedy zní: využil Samsung příležitosti zvrátit klesající trend popularity svých odlehčených vlajkovek? Pro trekkies mezi čtenáři mám malou nápovědu: Borgové používali často větu hodnotící smysl odporu proti jejich útokům, obsahující rovněž slovo začínající písmenem F. Klidně bych se dalo použít i pro tento telefon.

V balení jen telefon a kabel

Nemám rád zbytečné obaly, nepotřebuji se opájet zlatými iluminacemi na krabičce, kterou otevřu jednou v životě a ani nemám v plánu si podobné relikvie vystavovat. Mobil patří do kapsy, krabička do modrého kontejneru.

Z tohoto pohledu oceňuji, že se balení zmenšuje a obsahuje prakticky jen telefon a povinnou literaturu. Pořád se dočkáte i kabelu, ale na nabíječku musíme i tentokrát zapomenout. Samsung zvolil velmi nadčasový přístup k doplňování energie – tam, kde ostatní zvyšují výkon nabíjení telefonu a adaptéry se ho snaží dohnat, telefony Galaxy si jako bernou minci zvolili nabíječky čtyři roky staré a vůči nim volí adekvátně výkon nabíjení. Dalo by se to nazvat jakousi reverzní ekologií…

Design oko potěší, ruku nikoli

Design Samsung umí. Dokáže udělat levný plasťáček tak, abyste se za něj nemuseli stydět, u vyšší třídy dokáže udržet střídmý vzhled, abyste nepůsobili jako osoba bez vkusu. Dokonce se mu často podaří i vymyslet prvek, který ho na první pohled odliší od zbytku produkce. Dřív to byl vyvýšený roh, aktuálně jsou to fotoaparáty vystupující přímo ze zad telefonu na místo nějakého stupňovitého zikkuratu. To všechno zůstalo u Samsungu Galaxy S23 FE zachováno. Jenže zároveň, jak kdyby se do kbelíku se součástkami vysypaly i komponenty od jiných značek. Zejména ty, které už nebudou jinde k užitku. Jinak si nedokážu představit, jak mohl tak zkušený výrobce rezignovat na ergonomii.

Chytíte si telefon do ruky a hned cítíte, že to není ono. Hrany podivně kloužou a zároveň řežou do prstů, musíte hledat pozici, kdy buď mobil leží ve dlani, nebo křivit ruku, abyste ho uchopili za boky, zároveň však nenacházíte materiál, který by vám nechtěl utéct ze sevření. Sklo možná působí prémiově, ale nejlepší, co lze pro pohodlí při používání S23 FE udělat, je koupit si klidně i to nejobyčejnější silikonové pouzdro a zabalit ho do něj.

Zadní strana nikterak nepřekvapí, ani nenadchne. V prodeji jsou čtyři barevné odstíny mint, purple, cream a graphite, my dostali na test poslední zmíněnou variantu, kterou jsem si soukromě přejmenoval na „schnoucí beton“ – je to stará známá z modelu S20 Ultra blahé paměti. Hezky a snadno se na ní budou dělat daktyloskopická cvičení, což rovněž snaze o prémiové zpracování nenapomáhá.

Kladně tak můžu hodnotit vlastně jen rozmístění tlačítek a portů a voděodolnost s certifikací IP68. Klávesy se tisknou příkladně, trefily se přesně do tvarů, které ani neškrábou, ani nepůsobí mdle. Na zmáčknutí reagují přesně a čitelně, stejně tak použití portu USB-C v prostředku spodní hrany bylo bezproblémové. Jinak stojí za zmínku pouze slot na dvě nano SIM karty na horní straně. Na paměťové karty, infraporty, sluchátkový jack nebo jakékoli jiné rozhraní nedošlo.

Retro okolo displeje

Napraví si Samsung po předchozí kapitole reputaci? Věřím, že trochu ano. Na displeji se toho dá pokazit mnoho, ale nic závažného S23 FE netrápí, pokud se dokážete přenést přes stříbrný kroužek okolo selfie kamery. Nemůžu si pomoct, šíleně mě tento prvek tahal za oči, leskne se, bliká při každém natočení mobilu, zkrátka na něj koukáte jak na pihu na špičce nosu. Vadily mi i rámečky okolo displeje, které do roku 2024 vchází jak Jaroslava Jermanová Pokorná do sněmovny o deset let dříve. Stejně, jako do Thunovského paláce nepatří mikina s kapucí, do současnosti se nehodí černé okraje dva milimetry široké, vespod dokonce tři, ze všech stran rozšířené o další půl milimetr hliníkovým lemováním.

Tím vesměs negativa displeje máme vyřešená. Mohli byste volat po proměnlivé frekvenci, ale i se střídáním (adaptivním) mezi 60 a 120 Hz se dá žít pohodlně. Barevné podání lze upravit, HDR telefon podporuje a ač udávaný jas 1450 nitů neodstartuje mexickou vlnu ovací, na běžné použití stačí s rezervou. Ani ve slunných dnech jsem nenarazil na problémy s čitelností.

Klasicky pozitivně pak hodnotím, co s děním na displeji Samsung dokáže. Tmavý režim už nepřekvapí, hodí se mód ovládání v rukavicích, jednoruční ovládání, filtr modrého světla spouštěný za definovatelných podmínek, fajn je i ochrana proti náhodnému dotyku, změna fontu a pár dalších věcí. Jsou to maličkosti, ale dokážou vyčarovat pocit, že váš mobil umí něco navíc.

Velikostně už je S23 FE zase průměr. Úhlopříčku 6,4″ je snad jediný povolený rozměr, pokud na telefonu nemáte 6,7″ a nepokoušíte se o extravaganci, na rozlišení 1080 × 2340 pixelů se dá reagovat snad jen zívnutím. Opět by se slušelo říci, že jemnost 403 ppi je dostačující, že to všechno dohromady funguje, ale druhým dechem musím dodat, že FE není nic unikátního, nic, co bychom už tolikrát nepotkali.

Baterie a nabíjení 5 let bez změny

Už jsem to nakousnul v kapitole o balení, zároveň se bavíme o řadovém Samsungu, nezbývá tedy, než říci nevyhnutelné hned na začátku. 25 Wattů po drátě, 15 Wattů bezdrátově, vítejte v roce 2019. I to reverzní bezdrátové nabíjení zůstalo.

Ve skutečnosti to není tak zlé, jen se nedočkáte sprintu z nuly na sto za dvacet minut. Pokud se náhodou zapomenete, ani těch půl hodiny vás moc nezachrání, za cca 30 minut se dostanete lehce nad 30 % a celé nabíjení se adekvátně protáhne.

Naměřená rychlost nabíjení 60W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 17 minut 41 minut 65 minut 96 minut

Čeho si u Samsungu cením, je řízení spotřeby, respektive jejího doplňování. Bohužel to vypadá, že o tuto devízu telefony Galaxy přijdou a budou se snažit všechno dělat jednoduše, hlavně ale tak, abyste netušili, co se děje. Doba si to prý žádá a výpočty a odhady od umělé inteligence budoucí spotřeby zřejmě elektřinu nevyžadují.

Než se tak ale s One UI 6.1 stane, můžete se těšit na omezení napájení na 85 %, ale i volbu rychlosti nabíjení, a to drátového i bezdrátového zvlášť. Ve spojení s Bixby Routines tak můžete ukojit sklerotika v sobě a aktivovat si mezi šestou a osmou hodinou ranní rychlé nabíjení, zatímco v ostatních časech si vystačíte s tím pomalým.

Došlo samozřejmě i na různé úsporné režimy. I ty jsou škálovatelné, reálné výsledky z nich už jsou diskutabilní. Můžete aktivovat úsporný režim, můžete aplikace na pozadí přesouvat do režimu spánku a hlubokého spánku, můžete střídat standardní a lehký (to je ten slabší, s překladem One UI 6 občas bojuje) režim výkonu. Aktivovat můžete i automatický restart v případě potřeby, ale nechápu, proč je schovaný v menu Automatických optimalizací, když ještě v jiném menu můžete najít adaptivní úsporný režim.

Jak vidno, výběr je obrovský. Jenže se stejně za hranici jednoho dne dostanete jen s úspornými opatřeními. Za prvé, do baterie se vejde jen 4500 mAh, což není zrovna mnoho, za druhé telefon pohání procesor Exynos, který také není žádný šetřílek, zejména co se týče spotřeby ve standby režimu. Přišlo mi ale, že Samsung snad konečně odstranil chybu, kvůli které si System UI každých pár minut kontroluje polohu, pokud je telefon připojený přes mobilní data, která mobily Galaxy trápí už pár let.

Výkon Exynosu zároveň stačí i zaostává

Aby těch ouvej a ách jo nebylo málo, pod kapotou telefonu tiká čipset, který už má své nejlepší doby za sebou. V benchmarcích sice Exynos 2200 není žádné béčko, pořád se bavíme o výkonném procesoru, ale současnými metrikami je závodník, kterého už stupně vítězů nečekají a spíše aspiruje na pozici sparing partnera pro mladší konkurenty. Krásně to graficky vyjádřil 3DMark – čárku pro Exynos udělal u hodnoty 8255 bodů, pro rivala z vlastní stáje, Samsung Galaxy S23 nakreslil kopec s úpatími na hodnotách okolo 10 a 14 tisíc bodů a s vrcholem u 12 tisíc. Geograficky řečeno, vylezl na Mt. Blanc, což je obdivuhodný výkon, pokud o něm vyprávíte komukoli jinému, než nepálským Šerpům.

Když už jsme u té turistiky, procesor propůjčil Galaxy S23 FE další benefit do extrémních podmínek – sklo na zádech a kov rámečku výborně vede teplo, takže až se Exynos roztopí třeba na 45 °C, pocítíte to. Na úpatí Himalájí tak třeba i předejdete omrzlinám! V tuzemských podmínkách už to taková výhoda není.

Zřejmě aby byl evidentní odstup od původního S23, počítá se v FE jen s 8 GB RAM. Na plynulý provoz to jistě stačí, ale opět je to takové pomrkávání, kdo měl povoleno „férový“ souboj ve skutečnosti vyhrát. A s úložištěm to není o moc lepší, FE koupíte buď se 128, nebo 256 GB. 512GB verzi byste v nabídce hledali marně.

One UI 6: Samsung „applovatí“

Mohlo by se zdát, že nadpis této kapitoly má vyznít jako kompliment, ale není tomu tak. Samsung Galaxy S23 FE je pro mě prvním setkáním s Androidem 14 překrytovaným rozhraním One UI 6. Na vlastním telefonu jsem s aktualizací otálel a pořád váhám, jestli ji kdy provedu i s vědomím potenciálních rizik. Nová verze nástavby v mnoha ohledech vylepšuje už tak přínosné funkce, někde ale nepochopitelně inovuje stylem „hlavně ať to hezky vypadá“.

Už od první chvíle mě iritovalo rozložení rychlých nastavení v notifikační roletce. Samsung se dřív vyjadřoval, že úmyslně posouvá jednotlivá tlačítka dolů, aby byla v dosahu prstů. Evidentně dostal výsledky antropologických výzkumů hovořících buď o postupném prodlužování prstů, nebo nám co nevidět ukáže vynález teleskopických prstů, protože najednou tato premisa neplatí. Všechno pěkně nahoru! A jak dříve Samsung nakládal s místem hospodárněji než čistý Android, nyní se chová podobně marnotratně.

Jak často potřebujete znát SSID wi-fi sítě? Proč Bluetooth zabírá polovinu šířky displeje? Mřížka přepínačů níže má vždycky tři řady, ale aspoň počet sloupců jde měnit. Ale pod posuvníkem jasu, kterého se mimochodem taky nezbavíte, budou překážet funkce Pohodlí pro oči (neboli filtr modrého světla) a Tmavý režim. Vadí vám, že mají jinou šířku než wi-fi a BT? Nechcete je? Nevyužíváte? Nebo si jejich funkci řešíte přes Bixby Routines? Smůla, teď se jich nezbavíte. A že dříve jste mohli skrýt Smart View a Ovládání zařízení v chytré domácnosti? Teď to taky nejde, z rozbalené roletky je pryč nedáte.

O trochu lépe se zvykalo na nový styl notifikací. Že jsou bubliny jednotlivých upozornění oddělené, moc místa navíc nezabere, ale nejsem si jistý logikou jejich řazení a organizace. Do jedné bubliny spadne text, do druhé třeba reakce, ale v konverzaci už není vidět, co jste psali vy, takže vidíte odpověď, na kterou jste reagovali otázkou, následující odpověď, ale váš příspěvek do diskuze chybí. Úplně přehledně nepůsobí ani zobrazení času, které je nyní na jednom řádku s datem.

Samozřejmě, jsou to maličkosti, na část z nich si asi zvyknu, ale získal jsem z nich první dojem, že tam, kde do teď stačila ikonka měsíčku, nyní Samsung cítí potřebu říct, že to, co na ikonce vypadá jako měsíček, skutečně je měsíček, že ten měsíček znamená tmavý režim, a že jeho stisknutím jde tmavý režim zapnout či vypnout, protože doteď jsme to pravděpodobně netušili.

Naštěstí se najdou i pozitivní změny. Widget pro přehrávání hudby přebírá cover art alba nebo interpreta, některé úpravy AOD dříve integrované pod Good Lock jsou nyní dostupné rovnou v systému, baterie už má vlastní položku v menu a snáze se tak dostanete třeba k informacím o fázi životního cyklu akumulátoru, ale velká část inovací se promítla jen do aplikací. Tenhle přístup mi vadí u Applu a nechci ho tolerovat ani u Androidu – funkce řešitelné přes Google Play/Galaxy Store by neměly být prezentované jako systémová aktualizace. Vnímám to, jako kdyby mi přelakovali auto a tvrdili, že je tím pádem nové. To možná platí v GTA, ale ne v realitě.

Pořád One UI považuji za nejkvalitnější nástavbu díky možnostem úprav, DEXu, organizaci a automatizaci, ale za aktualizačním pozlátkem tentokrát vidím absenci skutečných vylepšení. Co třeba automatické zapnutí telefonu v nastavený čas? Co třeba systémový firewall? Což umožnit do notifikační lišty umisťovat widgety aplikací? Co zkusit přidat něco jako Bottom Quick Settings, ale pořádně? Co třeba detekce wakelocků, když Android jejich sledování zazdil? Co třeba kompletní lokální zálohy ve stylu nandroid backupu? Co třeba možnost měnit DPI pro jednotlivé aplikace? Samsung se takových věcí nebál. Netlačil je, protože průměrný uživatel je asi potřebovat nebude. Ale možnost nechal. Teď se vydal cestou restrikcí.

Kamera plní přání všech fotografických pistoleros

Pohled na záda Galaxy S23 FE ukazuje tři objektivy. Důležitější než jejich počet jsou samozřejmě funkce a parametry. Samsung si nikdy naštěstí nehrál se snímači na hloubku ostrosti a jinými kouzly, i tentokrát tedy dostáváte svatou trojici objektivu klasického, zoomu a ultraširokého. Ale opět jen v rámci povolených mezí, teleobjektiv dokáže objekty přiblížit třikrát a ultrawide je jako vždycky. Řečí čísel, u hlavního fotoaparátu dostanete 50 MPx se světelností f/1.8 s optickou stabilizací, teleobjektiv má 8 MPx a f/2.4, rovněž s optickou stabilizací a šíro fotí v rozlišení 12 MPx se světelností f/2.2 a zorným polem o šíři 123°. Selfie kamera pak dosahuje na 10 MPx a f/2.2.

Laika bude spíš zajímat, jak mobil natáčí a fotí. Po vší té kritice konečně dojde na chválení. Aby ne, když je velká část senzorů převzatá z vlajkovek! Zejména hlavní fotoaparát podává vyrovnané a kvalitní výsledky. S23 FE se mnou trávil dva týdny, takže se dostal k slunným prosincovým dnům i lednovým dešťům a vždy byl věrný nasazení „point’n’shoot“.

Nevyžadoval žádné přípravy, žádné plánování, jak fotit, nepožaduje po svých výuku lekcí, jako „V interiéru nechť ultrawide nikdy nevejde v mysl tvou,“ prostě jsem jen zamířil a fotil, automatika se se scénou zdatně vypořádala, maximálně v noci u ultraširokých snímků byl patrný rozdíl ve světelnosti.

Prakticky existuje jediný scénář, který bych nedoporučil a pravděpodobně vás nijak nepřekvapí: zoom. Na obrazovce telefon nabízí přiblížení 0,6×, 1× a 3× a ví, proč větší přiblížení defaultně nezobrazuje. Desetinásobný zoom je ještě akceptovatelný, ale 20×, nebo dokonce 30× už se nevyplatí používat, protože se fotky začnou rozpíjet, zejména v noci.

Pro záznam videa platí vesměs to samé. Stropem je snímání v rozlišení 8K při 24 snímcích za sekundu, u 4K a Full HD pak lze volit mezi 30 a 60 FPS. Překvapivě u HD lze vybrat jen 30 FPS. Samsung umožňuje používat i stabilizaci, z neznámých pohnutek ji však přestal symbolizovat třesoucí se ručičkou, ale běžícím panáčkem – tím, který pro zbytek světa znamená buď sportovní režim s krátkou expozicí nebo zaostřením na pohybující se objekt. To S23 FE sice taky umí, ale funkci si aktivujete až v menu.

Závěrečné hodnocení

Kdyby byl Samsung Galaxy S23 FE jediným telefonem, který by se mi kdy dostal do spárů, asi bych tak kritický nebyl. Funguje spolehlivě, odolá vodě, hezky fotí, „neseká se“, jak je populární říkat na diskuzních fórech, funkčně je One UI pořád na špici. Jenže z většiny aspektů tohoto modelu vidím důkazy, že je jen levobočkem, vedlejším produktem, jehož hlavním posláním je vyčistit sklady součástek a vydělat na tom víc než na pojišťovacím podvodu. Hru na luxusní materiály kazí nevhodná ergonomie, technologicky dva roky starý procesor a široké rámečky neohromí, snad jen ten foťák nezestárnul.

A cena? Samsung je známý rozdáváním všemožných slev a činí tak i u nových modelů. V případě S23 FE se tak lehce zamaskuje, že za doporučenou cenu od 16 990 Kč by moc zákazníkům peněženku nevyprázdnil, 256GB varianta za 18 490 Kč by se rovněž bestsellerem nestala. Nabízelo by se srovnání s malým Galaxy S23, ale využitím je bližší ke Galaxy S23+. Ta s 256 GB paměti stojí bezmála 21 tisíc, což oproti 18 a půl už není tak velký skok.

Nedivil bych se proto, kdyby valná část potenciálních zákazníků přešla buď právě na S23+, nebo naopak levnější A54. Ta si maličko pohorší ve výkonu, ubyde ultraširokoúhlý fotoaparát, ale za 10 a půl tisíce se slevou se dostane k 256GB paměti, o 500 mAh větší baterii a rozdíl mezi IP67 a 68 asi v praxi nikdo neopláče.

Objektivně vzato Galaxy S23 FE neudělal tolik chyb. Bohužel si však vybral špatnou dobu pro svůj vznik, respektive pro uvedení na pulty obchodů.

Samsung Galaxy S23 FE 7.9 Design a zpracování 7.2/10

















Výkon a optimalizace 8.3/10

















Hardwarová výbava 7.7/10

















Kvalita fotografií a videí 8.4/10

















Výdrž baterie 7.8/10

















Klady stupeň krytí IP68

uživatelské prostředí One UI

kvalita fotografií a videa Zápory horší ergonomie

zastarávající hardware

vyšší cena

