One UI 6.0 beta je venku. Máme pro vás kompletní seznam novinek

Samsung poskytl k testování novou verzi prostředí One UI 6.0

Mění se vzhled i některé systémové funkce

Pořádnou dávku vylepšení dostaly i systémové aplikace

Samsung v tomto týdnu uvolnil první beta verzi prostředí One UI 6.0, jehož základem se stal systém Android 14. Testovací verze je zatím dostupná pouze pro americké, německé a korejské účastníky programu Samsung Members, kteří vlastní jeden ze smartphonů řady Galaxy S23. Nás se oficiální možnost testovat nové prostředí zatím netýká, nicméně můžeme se alespoň podívat na všechny novinky, které do něj Samsung připravil.

Animace

Samsung například v systémů upravil animace, které jsou nově nelineární, takže působí mnohem přirozeněji a plynuleji.

https://www.sammobile.com/wp-content/uploads/2023/08/Samsung-One-UI-6.0-Beta-1-Animations-Transitions.mp4

Stahovací roletka

Velkou změnu podstoupila stahovací roletka obsahující notifikace a rychlé přepínače funkcí. Z nich byla vyčleněna tlačítka pro Wi-Fi a Bluetooth – nově se po vzoru čistého Androidu nacházejí v horní části obrazovky a jsou větší. Naopak do spodní části k posuvníku jasu se přesunuly přepínače tmavého/světlého režimu a módu pohodlí pro oči.

One UI 6 bude nově rozlišovat, ze které strany displeje roletku stáhnete. Ve výchozím nastavení bude vše jak doposud – jedním tažením shora se otevře kombinovaná roletka s přepínači a notifikacemi, dalším potažením dostanou celý prostor přepínače. Samsung nicméně v nastavení nabídne alternativní způsob, kdy se tažením z horní levé části obrazovky otevřou notifikace, z pravé horní pak celoobrazovkové přepínače.

Samsung také vylepšil zobrazení obrázků alb při přehrávání hudby nebo videa – nově se obal alba objevuje jako pozadí celé dlaždice minipřehrávače. Přehlednější mají být i samotné notifikace, každá z nich bude nově vypadat jako samostatná karta. Oznámení bude možné třídit podle času.

Zamykací obrazovka

Pro zamykací obrazovku si Samsung připravil jednu drobnost – uživatel má nově větší svobodu pro umístění hodin.

Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce udělal Samsung lehký pořádek v názvech aplikací. Popisky ikon nově mohou být pouze jednořádkové, z názvů některých aplikací byla odebrána slova Samsung nebo Galaxy, aby byly názvy kratší.

Nové písmo

V celém systému pak Samsung nastavil jako výchozí nové písmo, které má působit stylověji a moderněji. Po upgradu ze staršího systému zůstane stále nastaven původní font, změnu je nutné provést manuálně.

Multitasking

Pokud si otevřete seznam naposledy otevřených aplikací a v danou chvíli na vás vyskočí notifikace zůstane nadále otevření i po opuštění obrazovky multitaskingu.

Klávesnice

Systémová klávesnice dostala nový design emoji, které se budou zobrazovat napříč celým systémem.

Sdílení obsahu

Nový je i dialog sdílení – u obrázků a videí jsou nově vidět náhledy, takže je lze ještě před odesláním prohlédnout. Kromě toho dialog umí zobrazit další možnosti sdílení v závislosti na aplikaci, ze které je obsah sdílen – například u webového prohlížeče Chrome lze sdílet najednou snímek obrazovky společně s URL adresou.

Počasí

Samsung vylepšoval i systémové aplikace. V Počasí si například můžete nově zobrazit detailnější informace o sněžení, fázích měsíce, atmosférickém tlaku, viditelnosti, rosném bodu a směru větru. Součástí Počasí je i interaktivní mapa, jejímž prostřednictvím lze získat informace o počasí na konkrétním místě.

Nový je i widget, který má jednak jiný vzhled, a také umí nově zobrazovat více informací např. o lokálních bouřkách, sněhu, dešti apod.

Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát se dočkala spousty vylepšení. Jedním z nich je například vytvoření widgetu se specifickým režimem a fotoaparátu, zvolit si lze dokonce i album, do kterého se mají pořízené snímky ukládat.

V aplikaci Samsung provedl několik změn – v zarovnání vodoznaků je více možností, rozlišení fotografií se dá měnit přímo skrze ikonku rychlého nastavení (v režimech Fotografie a Pro) a snadněji se dá nastavit i velikost videa. Přidána byla čára, která při zapnuté mřížce ukazuje, zda je snímek v rovině se zemí.

Samsung rovněž zjednodušil požívání filtrů a efektů, namísto posuvníku je nově použité kolečko, které se dá snadněji ovládnout jednou rukou. Snadnější má být rovněž skenování dokumentů, které nově funguje i bez zapnuté funkce optimalizátor scény.

Úplnou novinkou je možnost ovlivnění kvality fotografie – u maximální uživatel dostane co nejkvalitnější snímek s vysokou možností následného zpracování, naopak u minimální zase ocení rychlost, jakou byl snímek pořízen a zpracován.

U záznamu videa pak přibyla automatická volba snímkovací frekvence.

Galerie

Novinky se nevyhnuly ani aplikaci Galerie. Ta se například naučila ukládat oříznuté obrázky jako nálepky, nebo přesouvat fotografie a videa metodou drag and drop dvěma rukama. Novinkou jsou také rychlejší úpravy fotografií, videí a příběhů – pokaždé stačí provést gesto tažením zespodu nahoru, čímž se otevřou editační funkce.

Editor fotografií

V editoru fotografií lze nově provádět změny v doplněných nálepkách, kresbách či textu, a to i po uložení fotografie. Vracet zpět lze i všechny různé transformace či aplikace tónů a filtrů. Editor také dostal nové rozvržení funkcí, a také nové pozadí a styly.

Kalendář

Do aplikace Kalendář přibylo nové zobrazení plánu, ve kterém jsou v chronologickém pořadí seřazené všechny nadcházející úkoly, události a připomenutí. Kromě toho lze přímo v aplikaci Kalendář přidávat nebo prohlížet připomenutí bez nutnosti otvírat aplikaci Reminder.

Reminder

I přes podporu připomenutí v Kalendáři se aplikace Reminder do důchodu zjevně nechystá – i ona se dočkala několika vylepšení. Do horní části obrazovky přibyla možnost spravovat kategorie, pod nimi jsou pak k vidění veškeré připomínky seřazené podle data.

Novinkou jsou kategorie Místo a Žádné. Do první lze ukládat připomínky vztahující se ke konkrétnímu místu, do druhé lze ukládat připomenutí, které nebudou doprovázet žádné upozornění. Vytvářet lze i celodenní připomínky s přizpůsobením času upozornění. Do připomínek lze nově pořizovat snímky pomocí fotoaparátu.

Samsung Internet

Do svého internetového prohlížeče Samsung přidal možnost přehrávat zvuk videa na pozadí, a to jak na opuštěné kartě, tak mimo celý prohlížeč. Vylepšen byl také seznam záložek na větších displejích, například na tabletech nebo v režimu DeX.

Pořizování snímků obrazovky

Pokud si pořídíte snímek obrazovky, máte možnost z pořízeného obrázku extrahovat text nebo měnit jeho velikost. Při výběru oblasti snímku obrazovky dojde k přiblížení koncové části, díky čemuž lze oblast screenshotu určit s větší přesností.

Režimy a rutiny

Prostředí One UI 6.0 umožňuje použít pro každý režim zvláštní zamykací obrazovku s vlastní tapetou, stylem hodin apod. Rutiny lze nově spouštět i v případě, že aplikace přehrává média, do rutin přibyly i nové akce – změna zamykací obrazovky, změna nastavení klávesnice apod.

Inteligentní návrhy

Chytrý widget Inteligentní návrhy dostal nový vzhled, který má více odpovídat zbytku ikon na domovské obrazovce. Widget lze podrobněji upravovat, například mu lze nastavit bílé nebo černé pozadí či zvolit jeho průhlednost. Uživatel rovněž dostává možnost vyloučit z inteligentních návrhů některé aplikace.

Moje soubory

Do aplikace Moje soubory přibyly karty doporučení, které pomohou uvolnit úložiště, ať už smazáním nepotřených souborů či poskytnutím rad pro nastavení cloudového úložiště.

Nastavení

Položka Baterie má nyní v Nastavení vlastní nabídku nejvyšší úrovně, takže je dostupnější.

Režim letadlo si nově pamatuje, zda v něm zapínáte Wi-Fi nebo Bluetooth, a při příští aktivaci nechá tyto sítě podle poslední volby zapnuté

Přibyla také funkce Auto Blocker, která zabraňuje instalaci neznámých aplikací, kontroluje malware a blokuje odesílání škodlivých příkazů do telefonu skrze USB.

Prostředí One UI 6.0 bude v ostré verzi distribuováno ještě do konce letošního roku. Jako první se dočkají vlajkové modely z řad Galaxy S23, S22 a S21, později update obdrží další telefony korejského výrobce.