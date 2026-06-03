Děláte to špatně! Proč vám ChatGPT k učení nestačí a co opravdu používat?

- Nejrychlejší start je trojice NotebookLM, ChatGPT nebo Gemini a Quizlet
- Chatbot má klást otázky a opravovat chyby, ne psát hotové odpovědi
- NotebookLM se hodí hlavně ke skriptům, prezentacím a poznámkám, protože odpovědi váže ke zdrojům
- Předplatné řešte až ve chvíli, kdy vás brzdí konkrétní limit
Chcete se rychleji připravit na test, pochopit kapitolu ze skript nebo si po práci zopakovat látku, která už z hlavy mizí? AI s tím umí pomoct, ale jen pokud z ní neuděláte stroj na hotové odpovědi.
Umělá inteligence se ve školství dlouho řešila hlavně jako problém. Kdo opisuje, kdo pozná vygenerovanou seminárku, jestli se mají vrátit papírové testy a jak se k tomu postaví učitelé. Stejné napětí je vidět i v otázce, co od AI čekají děti a učitelé. Pro člověka, který se teď potřebuje učit, je praktičtější otázka: co si zapnout jako první?
Nepřehlédněte
Nahradí učitele umělá inteligence? Děti chtějí, aby je známkovala. Zeptali jsme se i pedagogů
Jeden nejlepší nástroj nehledejte. Učení se lépe skládá ze tří rolí: práce s vlastními materiály, vysvětlení nejasných míst a opakování.
Rychlá odpověď: začněte třemi nástroji
Pokud nechcete ztratit večer porovnáváním tarifů, začněte jednoduše. Na vlastní materiály si vezměte NotebookLM. Na vysvětlování a dialog použijte ChatGPT nebo Gemini podle toho, který nástroj máte po ruce. Na opakování před testem přidejte Quizlet. Specialisty na jazyky, matematiku nebo programování řešte až potom.
Tahle sestava odděluje tři věci, které se při učení pletou dohromady: podklady, vysvětlení a opakování.
|Situace
|Co zkusit jako první
|Proč
|Maturita nebo běžný test
|NotebookLM, ChatGPT nebo Gemini a Quizlet
|NotebookLM zpracuje podklady, chatbot vysvětlí nejasnosti a Quizlet vrací látku do paměti.
|Učení ze skript a prezentací
|NotebookLM
|Drží se nahraných zdrojů a umí z nich udělat otázky, kvíz nebo kartičky.
|Procvičování a vysvětlování
|ChatGPT nebo Gemini
|Hodí se na dialog, kontrolní otázky a jiné vysvětlení stejné látky.
|Slovíčka, definice a pojmy
|Quizlet
|Vrací vás k látce s odstupem, což je pro memorování důležitější než jedno čtení.
|Programování
|GitHub Copilot nebo Gemini Code Assist
|Pomáhají přímo v editoru při ladění, vysvětlování kódu a psaní testů.
Než AI použijete do odevzdávané práce, ověřte si pravidla školy, vyučujícího nebo zaměstnavatele. U školních a pracovních materiálů navíc řešte, jestli je vůbec smíte nahrát do cizí služby.
Chatbot má nejdřív zkoušet, ne odpovídat
Většina lidí začne u ChatGPT nebo Gemini. Otevřete aplikaci, napíšete dotaz a za pár sekund máte vysvětlení fotosyntézy, integrálů, trestního práva nebo účetnictví. Stejný nástroj ale může být pomocník i tahák. Rozdíl často nedělá značka, ale zadání.
ChatGPT má Study Mode, který má studenta vést krok za krokem a místo okamžité odpovědi klást doplňující otázky. Google u Gemini nabízí Guided Learning, režim postavený na postupném vysvětlování, práci s obrázky a kontrole pochopení. V obou případech platí stejné pravidlo: nejdřív pochopit postup, až potom dojít k výsledku.
Místo „vyřeš mi tenhle příklad“ zkuste zadat: „Neříkej mi řešení hned. Nejdřív se mě ptej, naveď mě na postup, oprav chyby a až potom ukaž vzorové řešení.“ U dějepisu stačí: „Zeptej se mě na pět věcí z této kapitoly a po každé odpovědi mi řekni, co jsem vynechal.“
Přidejte i pravidlo pro chybu: „Když odpovím špatně, neříkej hned správnou odpověď. Polož mi jednu naváděcí otázku.“ Z chatu tím vznikne nástroj na procvičování. Poslední slovo ale mají pořád skripta, sylabus a učitel.
Pro skripta, PDF a přednášky začněte u NotebookLM
Jestli se učíte z vlastních materiálů, začal bych u NotebookLM. Ne kvůli nejzábavnějšímu chatu, ale kvůli zdrojům. Nahrajete skripta, poznámky, prezentaci nebo studijní text a nástroj z nich umí udělat přehled, otázky, kvíz nebo kartičky. Google v NotebookLM postupně přidává další studijní výstupy, patří mezi ně i reporty, kartičky a kvízy.
Nepřehlédněte
Google zase navařil! Gemini rozšiřuje o audio, vyhledávání o jazyky a NotebookLM o reporty
Běžný chatbot vysvětlí mnoho témat, ale nemusí vědět, co po vás chce konkrétní vyučující a co už je mimo rozsah kurzu. NotebookLM odpovídá hlavně z nahraných podkladů. Dobré zadání proto míří na zdroj: „Vytvoř mi deset otázek ke zkoušce a u každé uveď, ze kterého dokumentu vychází.“
Slabina NotebookLM je stejná jako jeho výhoda. Když do něj nahrajete špatné materiály, dostanete uhlazenější verzi špatných materiálů. Tři roky staré taháky od spolužáka AI ve spolehlivou učebnici nezmění. U pracovních dokumentů navíc platí totéž co u školy: citlivý materiál do podobné služby nepatří jen proto, že z něj umí udělat shrnutí.
Specialisty vybírejte podle předmětu
Univerzální chatbot pokryje hodně situací, u některých předmětů je ale lepší nástroj určený pro daný typ práce. U jazyků vybírejte podle cíle. Duolingo Max stojí hlavně na konverzačních AI funkcích, jako jsou Video Call a Roleplay. Funkci Explain My Answer, která vysvětluje chyby v odpovědích, Duolingo začalo zpřístupňovat i bez Maxu u vybraných kurzů. Speak míří víc na mluvení, ELSA Speak na anglickou výslovnost a plynulost.
U jazyků dejte AI konkrétní situaci, třeba objednání v restauraci nebo pracovní pohovor, a pět minut odpovídejte jen v cizím jazyce. Na konci si nechte vypsat tři věty k opakování.
Matematika je jiný případ. Photomath pomůže ve chvíli, kdy se nezastavíte u výsledku. Vyfoťte příklad, projděte si postup a pak zkuste podobný příklad bez nápovědy. Pokud jen opíšete výsledek, aplikace pomohla s úkolem, ne s učením.
Pro programování se mimo obecné chatboty hodí GitHub Copilot. Student informatiky se kód neučí jen čtením vysvětlení v chatu. Učí se v editoru, v terminálu, při ladění chyb a psaní testů. Copilot tam umí vysvětlit kus kódu, navrhnout opravu, napsat test nebo pomoci s příkazem.
U Copilotu už bych neřešil cenu v dolarech. Od 1. června 2026 se individuální plány řídí systémem GitHub AI Credits a GitHub zároveň dočasně pozastavil nové registrace některých individuálních a studentských plánů. Pro studenta je důležitější, jestli se k tarifu vůbec dostane a jak rychle mu kredity mizí při chatu nebo práci s větším projektem. Pokud chcete jednodušší start bez placení, poslouží jako záloha Gemini Code Assist, který Google nabízí jednotlivcům bez poplatku a funguje ve VS Code i dalších IDE.
U kódu hlídejte jednu věc. Opravená chyba ještě neznamená, že jste se něco naučili. Po každé opravě se ptejte, proč původní řešení nefungovalo.
Předplatné má řešit limit, ne motivaci
U AI nástrojů se snadno vytvoří dojem, že placený tarif automaticky znamená lepší studium. V praxi často platíte hlavně za vyšší limity, rychlejší odpovědi, lepší model, hlas, práci se soubory nebo pohodlnější používání.
Google na české stránce uvádí Google AI Plus za 220 Kč měsíčně, Google AI Pro za 549,99 Kč měsíčně a Google AI Ultra od 2 999,99 Kč měsíčně. Placené tarify zvyšují limity Gemini a přidávají další výhody, včetně vyšších limitů u NotebookLM. U ChatGPT zůstává základ zdarma a Plus je placený tarif.
U aplikací typu Quizlet, Duolingo, Speak nebo Photomath se ceny liší podle platformy, regionu a akce. Roční předplatné proto kupujte až ve chvíli, kdy aplikaci opravdu otevíráte a bezplatná verze vás brzdí.
Co si nainstalovat jako první
Pro maturitu a běžné testy stačí začít kombinací NotebookLM, ChatGPT nebo Gemini a Quizletu. Na vysoké škole bych NotebookLM bral jako výchozí nástroj pro skripta a prezentace. U jazyků vybírejte podle cíle, u programování podle toho, kde opravdu píšete kód.
Nejdůležitější není počet nainstalovaných aplikací. Důležitý je zvyk: nechat si látku vysvětlit, nechat se vyzkoušet, vrátit chyby ke skriptům a teprve potom řešit limity bezplatné verze. Jakmile necháte AI dělat práci za sebe, učit se přestáváte.