Google zase navařil! Gemini rozšiřuje o audio, vyhledávání o jazyky a NotebookLM o reporty

- Aplikace Gemini nově přijímá audio soubory, zdarma do 10 minut a 5 promptů denně, placené tarify až 3 hodiny
- AI Mode ve Vyhledávání přidává pět jazyků: hindštinu, indonéštinu, japonštinu, korejštinu a brazilskou portugalštinu
- NotebookLM umí generovat studijní přehledy, briefingy, blogposty, flashcards a kvízy ve více než 80 jazycích
Google oznámil tři velké novinky pro ekosystém Gemini: mobilní i webová aplikace Gemini umí nově nahrát a analyzovat audio soubory, AI Mode ve Vyhledávání podporuje dalších pět jazyků a NotebookLM dostává nové formáty výstupů.
Rozšiřování možností i záběru
Podle Googlu šlo u audia o nejžádanější funkci; bezplatná verze dovolí až 10 minut audia a 5 promptů denně, placené tarify AI Pro/Ultra až tři hodiny. V jedné žádosti lze připojit až 10 souborů napříč formáty (včetně ZIP).
AI Mode v Google Vyhledávání současně rozšiřuje jazykovou podporu o hindštinu, indonéštinu, japonštinu, korejštinu a brazilskou portugalštinu. Integrace modelu Gemini 2.5 má uživatelům umožnit klást složitější dotazy v preferovaném jazyce a procházet tak web víc do hloubky hlouběji. Na češtinu zatím bohužel pořád ještě čekáme.
Efektivnější práce
NotebookLM nově generuje strukturované výstupy v různých stylech a tónech psaní: od studijních průvodců a briefingů přes blogové příspěvky až po sady kartiček a kvízy. Funkce je dostupná ve více než 80 jazycích a Google ji postupně nasazuje v průběhu týdne.
Reports are getting a MAJOR update starting today (buckle up, this is a big one 🤯):
1) You can now create your own report that perfectly fits your needs by specifying the structure, style, tone, and more.
2) We've added the language picker to reports, so you can now create a… pic.twitter.com/qwDHKmlWGy
— NotebookLM (@NotebookLM) September 8, 2025
Přidání audia do aplikace Gemini vám tak může docela solidně urychlit zpracování schůzek, rozhovorů nebo poznámek z diktafonu. A to včetně větších balíků souborů, protože jeden prompt může obsahovat až deset příloh. Uživatelé placených tarifů tak mohou nahrát víc materiálu najednou a získat podrobnější shrnutí či analýzu.
Gemini se vším všudy
Google se v posledních měsících opravdu nefláká a sype z rukávu jednu zajímavou AI novinku za druhou. Nemluvě o tom, že regulérní nový Gemini 3 už nejspíš klepe na dveře a dočkáme se ho možná ještě letos.
Aktuální balík změn má tak dvě jasné ambice – zpřístupnit AI vyhledávání většímu počtu uživatelů a prohloubit pracovní a studijní využití Gemini. Teď už do Gemini přidat „jen“ obyčejné složky, nebo štítky, a bude moct směle konkurovat ChatGPT i co do běžného používání pro běžné lidi, kteří nějaké umístění modelů v benchmarcích neřeší.