TOPlist

Google zase navařil! Gemini rozšiřuje o audio, vyhledávání o jazyky a NotebookLM o reporty

Adam Homola
Adam Homola 10. 9. 8:00
0
Google Bard, model Gemini Pro a umělá inteligence Googlu (ilustrační obrázek)
  • Aplikace Gemini nově přijímá audio soubory, zdarma do 10 minut a 5 promptů denně, placené tarify až 3 hodiny
  • AI Mode ve Vyhledávání přidává pět jazyků: hindštinu, indonéštinu, japonštinu, korejštinu a brazilskou portugalštinu
  • NotebookLM umí generovat studijní přehledy, briefingy, blogposty, flashcards a kvízy ve více než 80 jazycích

Google oznámil tři velké novinky pro ekosystém Gemini: mobilní i webová aplikace Gemini umí nově nahrát a analyzovat audio soubory, AI Mode ve Vyhledávání podporuje dalších pět jazyků a NotebookLM dostává nové formáty výstupů.

Rozšiřování možností i záběru

Podle Googlu šlo u audia o nejžádanější funkci; bezplatná verze dovolí až 10 minut audia a 5 promptů denně, placené tarify AI Pro/Ultra až tři hodiny. V jedné žádosti lze připojit až 10 souborů napříč formáty (včetně ZIP).

AI Mode v Google Vyhledávání současně rozšiřuje jazykovou podporu o hindštinu, indonéštinu, japonštinu, korejštinu a brazilskou portugalštinu. Integrace modelu Gemini 2.5 má uživatelům umožnit klást složitější dotazy v preferovaném jazyce a procházet tak web víc do hloubky hlouběji. Na češtinu zatím bohužel pořád ještě čekáme.

Efektivnější práce

NotebookLM nově generuje strukturované výstupy v různých stylech a tónech psaní: od studijních průvodců a briefingů přes blogové příspěvky až po sady kartiček a kvízy. Funkce je dostupná ve více než 80 jazycích a Google ji postupně nasazuje v průběhu týdne.

Přidání audia do aplikace Gemini vám tak může docela solidně urychlit zpracování schůzek, rozhovorů nebo poznámek z diktafonu. A to včetně větších balíků souborů, protože jeden prompt může obsahovat až deset příloh. Uživatelé placených tarifů tak mohou nahrát víc materiálu najednou a získat podrobnější shrnutí či analýzu.

 Gemini se vším všudy

Google se v posledních měsících opravdu nefláká a sype z rukávu jednu zajímavou AI novinku za druhou. Nemluvě o tom, že regulérní nový Gemini 3 už nejspíš klepe na dveře a dočkáme se ho možná ještě letos.

Aktuální balík změn má tak dvě jasné ambice – zpřístupnit AI vyhledávání většímu počtu uživatelů a prohloubit pracovní a studijní využití Gemini. Teď už do Gemini přidat „jen“ obyčejné složky, nebo štítky, a bude moct směle konkurovat ChatGPT i co do běžného používání pro běžné lidi, kteří nějaké umístění modelů v benchmarcích neřeší.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

Další dnešní články

České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 48 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
České ceny nových iPhonů 17: nejlepší model za 59 tisíc, tenoučký Air cenou překvapí
Jiří Hrma
Jiří Hrma J. Hrma včera 20:25
16
iPhone Air má v pase jen 5,6 milimetru
iPhone Air je nejodvážnější počin za poslední roky. Má ultratenké tělo a spoustu vychytávek
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:23
7
Apple Watch Ultra 3 Lifestyle
Apple Watch Ultra 3 mají nejpokročilejší displej, lepší výdrž, 5G a satelitní komunikaci
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 20:02
8
iPhone 17 Pro v oranžové barvě
Apple mění směr: iPhone 17 Pro (Max) vypadá úplně jinak, přesto ho budete milovat
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 20:00
28

Kapitoly článku