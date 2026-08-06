Nový trailer na GTA 6! Kdo zaplatí, ten jej uvidí o pár hodin dříve

- GTA 6 láká na třetí upoutávku, tentokrát se dočkáme i záběrů přímo z hraní
- Nový rozšířený pohled na hru dorazí 27. srpna ve 21 hodin našeho času
- Exkluzivně však bude na platformě Netflix, na YouTube zamíří až o 6 hodin později
Studio Rockstar Games, které stojí za veleočekávaným titulem Grand Theft Auto 6, právě oznámilo, že na konci srpna zveřejní další ukázku ze své připravované hry. Nový trailer, ukázka, nebo jak tomu říkají vývojáři „rozšířený pohled“, dorazí 27. srpna. Rockstar se kvůli tomu spojil s americkým streamovacím gigantem Netflixem. To mimo jiné znamená, že trailer bude nejprve k vidění tam, a až potom na YouTube.
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GTA 6 uvede další trailer na konci srpna
Po delší odmlce se vývojáři z Rockstar Games připomněli s dalšími novými informacemi ohledně GTA 6. Respektive k novým oznámením teprve dojde, 27. srpna totiž zveřejní nový trailer, respektive rozšířený pohled, ve kterém můžeme očekávat i záběry přímo z hraní. Oficiální premiéra je naplánována na 21 hodin našeho času.
Grand Theft Auto VI: An Extended Look will also launch on the official Rockstar Games YouTube channel and the Grand Theft Auto VI site at 9 p.m. ET on August 27.
— Rockstar Games (@RockstarGames) August 6, 2026
Rockstar se však pro tuto premiéru spojil s americkou společností Netflix, nový trailer tak bude nejprve exkluzivně k vidění právě tam. V první vlně jej tedy budou moci zhlédnout pouze uživatelé, kteří si platí předplatné. Premiéra na YouTube kanálu Rockstar Games bude následujícího dne ve 3 hodiny ráno. Předplatitelé Netflixu tak získají luxusní 6hodinovou exkluzivitu vidět trailer dříve než ostatní.
Ani jedna společnost nespecifikovala, zdali bude trailer k vidění pouze pro předplatitele určitého tarifu, nebo pro všechny. Lze tedy očekávat, že bude stačit vlastnit i základní předplatné Netflixu. Tarif Basic stojí v Česku 259 korun měsíčně, Standard umožňuje sledovat obsah ve Full HD a vyjde na 339 korun měsíčně, nejvyšší tarif Premium s podporou HDR a 4K rozlišení pak vyjde na 419 korun za měsíc.
GTA 6 patří k nejočekávanějším hrám poslední dekády, možná dvou. K vidění již byly dva trailery, srpnový rozšířený pohled na hru by měl být již posledním před finálním vydáním 19. listopadu 2026.