Amélie, nový český hit i napínaví Extraktoři: Oneplay v srpnu servíruje nálož, kterou si nenechte ujít

- Na platformu Oneplay v srpnu dorazí hned několik nových filmů či televizních projektů
- Za zmínku stojí například nová řada kriminálního seriálu Extraktoři
- Fanoušky filmových klasik potěší Amélie z Montmartru nebo životopisná Priscilla
V našich pravidelných výběrech nejlepších filmů a seriálů jsme se rozhodli zaměřit na v Česku velmi oblíbenou platformu. Kromě Netflixu a Disney+ se každý měsíc podíváme na to, co nového najdete na největší česko-slovenské streamovací platformě Oneplay. Jaké zajímavé novinky můžete zhlédnout v srpnu?
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Někdo to rád v Plzni
- Datum premiéry: 31. července 2026
- Hrají: Miroslav Donutil, Marek Taclík, Martin Pechlát, Petr Uhlík, Štěpán Kozub
Nová česká komedie Někdo to rád v Plzni (57 % na ČSFD) režiséra Martina Horského (Ženy v běhu, Moře na dvoře) přináší mozaiku vzájemně propojených příběhů odehrávajících se během jednoho léta v Plzni. Film sleduje pestrou skupinu postav různého věku i životních osudů, které spojuje hledání lásky, štěstí nebo druhé životní šance.
V bohatě obsazeném snímku se představují Miroslav Donutil, Jiří Lábus, Pavel Zedníček, Štěpán Kozub, Klára Issová, Marek Taclík nebo Jenovéfa Boková. Režisér Martin Horský tentokrát vsadil na několik paralelně vyprávěných příběhů, které propojuje atmosféra západočeské metropole – klasický koncept vícero příběhů, které se na závěr propojí.. Výsledkem je odlehčená letní podívaná plná humoru, nadsázky a lidských emocí.
Extraktoři, 2. série
- Datum premiéry: 7. srpna 2026
- Hrají: Jakub Štáfek, Jan Révai, Pavla Gajdošíková, Lukáš Duy Anh Tran, Jiří Štrébl
Pokračování divácky úspěšného českého špionážního thrilleru Extraktoři (69 % na ČSFD) navazuje na příběhy elitního týmu, který zachraňuje české občany v krizových oblastech světa. Druhá řada se inspiruje skutečným únosem pěti Čechů v Libanonu z roku 2015 a slibuje ještě napínavější děj, více akčních scén i komplikovanější vyjednávání s únosci.
Do hlavních rolí se vracejí Pavla Gajdošíková, Jakub Štáfek a Jan Révai, kteří znovu ztvární členy speciálního týmu. Nové díly nabídnou nejen dramatické záchranné operace v zahraničí, ale také větší prostor pro osobní životy hlavních postav a důsledky jejich nebezpečné práce. První epizoda bude ke zhlédnutí 7. srpna, následovat bude pětice dalších 60minutových dílů.
Amélie z Montmartru (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain)
- Datum premiéry: 11. srpna 2026
- Hrají: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet
V úterý dorazí naprostá klasika. Francouzská romantická komedie Amélie z Montmartru (85 % na ČSFD) z roku 2001 patří mezi nejuznávanější evropské filmy posledních desetiletí. Hlavní hrdinkou je plachá servírka Amélie Poulain, která se rozhodne nenápadně měnit životy lidí kolem sebe drobnými dobrými skutky. Při pomoci ostatním ale postupně zjišťuje, že by měla začít řešit také vlastní štěstí a otevřít se lásce.
Snímek režiséra Jeana-Pierra Jeuneta (Město ztracených dětí, Delikatesy) okouzlil diváky originální vizuální stránkou, soundtrackem od Yanna Tiersena, poetickou atmosférou i nezapomenutelným výkonem Audrey Tautou v titulní roli. Díky osobitému humoru, romantice a kouzelnému zobrazení pařížské čtvrti Montmartre se Amélie z Montmartru stala moderní filmovou klasikou, která dodnes patří mezi nejoblíbenější francouzské filmy (vysloužil si 5 nominaci na Oscary).
Priscilla (Priscilla)
- Datum premiéry: 14. srpna 2026
- Hrají: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dagmara Domińczyk, Tim Post
Životopisné drama Priscilla (63 % na ČSFD) režisérky Sofie Coppoly (Ztraceno v překladu, Marie Antoinetta) vychází z autobiografické knihy Elvis and Me a vypráví příběh manželky slavného zpěváka, Priscilly Presley, z jejího vlastního pohledu. Film sleduje její seznámení s Elvisem Presleym v době, kdy byla ještě teenagerkou, jejich komplikovaný vztah, svatbu i postupné uvědomování si, že život po boku největší hudební hvězdy světa má i svou odvrácenou stránku.
V hlavních rolích se představují Cailee Spaeny (Vetřelec: Romulus) jako Priscilla a Jacob Elordi (Saltburn, Bouřlivé výšiny) jako Elvis Presley. Na rozdíl od životopisného filmu Elvis z roku 2022 se Coppola soustředí především na intimní psychologické drama a dospívání mladé ženy, která se snaží najít vlastní identitu ve stínu slavného manžela. Film si vysloužil pochvalu za citlivé zpracování i herecké výkony, zejména představitelky hlavní role.