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Hackeři a ztracené telefony: jak Apple přichází o svá největší tajemství

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 6. 8. 9:00
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AI ilustrace rukou nad technickými výkresy a součástkami telefonu
  • Čím blíž je nový iPhone výrobě, tím více dodavatelů dostává výkresy, rozměry a zkušební kusy
  • Úniky se za patnáct let posunuly od zapomenutého prototypu k firmwaru, výrobním dokumentům a maketám
  • Známá součástka ještě neprozradí, jak ji Apple propojí s iOS a co s ní uživatel skutečně udělá

Apple může zamknout prototyp do trezoru, jenže iPhone se v něm vyrobit nedá. Než se nový model dostane na pódium, jeho součástky projdou rukama dodavatelů, výrobních partnerů a kontrolorů. K údajům o rozměrech se dostávají také tvůrci příslušenství. Každý zná jiný díl skládačky a s blížící se premiérou přibývá lidí, dokumentů i fyzických součástek, které mohou uniknout.

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Nejnovější informace o iPhonu 18 Pro ukazují, jak dnes takové úniky vypadají. Po červnovém hackerském útoku ransomwarem na indickou společnost Tata Electronics se měly ven dostat seznamy dodavatelů, technické dokumenty a fotografie testovaných telefonů. Podle zprávy Reuters zachycovalo nejméně šest souborů stovky komponent včetně částí baterie a fotoaparátů.

Tajemství musí opustit Cupertino

Na výrobu nového iPhonu se továrny chystají dlouho před premiérou. Dodavatel potřebuje znát rozměry součástky, továrna musí připravit nástroje a kontroloři postupy pro ověřování kvality. Apple uvádí, že jeho dodavatelský řetězec zahrnuje tisíce provozů ve více než 60 zemích. Úplné utajení tak nestojí jen na zaměstnancích Applu, ale na dlouhé řadě dalších firem.

Proto se měsíce před premiérou objevují výkresy, ochranná skla, makety pouzder, schémata desek nebo snímky ze zkušebních linek. Jednotlivý obrázek může být falešný nebo zastaralý. Obrys telefonu začíná být docela čitelný, když se shodnou rozměry z více míst, objeví se makety a různé zdroje popíšou stejné uspořádání fotoaparátů.

Jednou stačil bar, podruhé vlastní software

V roce 2010 měl únik téměř filmovou podobu. V kalifornském baru se našel funkční prototyp iPhonu 4 schovaný v pouzdře připomínajícím iPhone 3GS.

Detail horní části displeje iPhonu 16 s Dynamic Islandem
Dynamic Island ukázal, že předem známý otvor v displeji může dostat nový význam až v iOS

O sedm let později nemusel nikdo hledat telefon pod barovou stoličkou. Ve zveřejněném firmwaru HomePodu vývojáři objevili siluetu připravovaného iPhonu X a stopy infračerveného rozpoznávání obličeje. Další únik iOS 11 pak před keynote prozradil jméno telefonu, Face ID, Animoji i ovládání bez domovského tlačítka.

Dnešní úniky už často nestojí na jednom velkém důkazu. Skládají se z dílčích technických údajů. U iPhonu 18 Pro se mluví o menším Dynamic Islandu, změnách předních senzorů i proměnlivé cloně. Notebookcheck tvrdí, že v uniklém diagnostickém logu našel její kalibrační údaje. Apple ani Tata pravost souboru nepotvrdily.

Kusovník neprozradí hotový nápad

Ani přesný výkres však neukáže celý produkt. U iPhonu 14 Pro se před premiérou vědělo o oválném a kruhovém otvoru v displeji. Teprve Apple předvedl Dynamic Island jako součást rozhraní pro upozornění, probíhající aktivity a ovládání. Podobně se dopředu mluvilo o Camera Control iPhonu 16, ale až keynote ukázala jeho ovládání a propojení s Visual Intelligence.

iPhone 16 při fotografování na šířku s ovládáním fotoaparátu
Camera Control se z hardwarového tlačítka proměnil v součást ovládání fotoaparátu

Právě tady má Apple stále prostor překvapit. Únik může správně odhalit výřez, clonu nebo nové tlačítko, z technického výkresu ale nepoznáte, jak s nimi bude pracovat iOS a které funkce firma vyhradí novému hardwaru. Přestože tedy mohou být jednotlivé součástky známé předem, jejich praktické využití Apple často vysvětlí až při představení.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

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