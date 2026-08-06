Google Assistant definitivně končí! Víme, kdy jej Google pošle do věčných lovišť

- Assistant od Googlu již brzy nahradí umělá inteligence Gemini
- Jako první se bude poroučet na zařízeních s operačním systémem Android
- Na některých zařízeních ale Assistant prozatím nezmizí
Hlasový Assistant od Googlu patřil mezi průkopníky v oblasti automatizací a osobních asistentů. Ačkoli se nejednalo o vyloženě špatného virtuálního společníka, s nástupem umělé inteligence se velmi rychle ukázalo, že základy, na kterých Assistant stojí, v moderním světě bohužel neobstojí. Google se jej proto rozhodl nahradit vlastní umělou inteligencí Gemini, přičemž byla jen otázka času, kdy nám dá Assistant definitivní sbohem. Nyní nastal čas, kdy gigant z Mountain View oznámil konkrétní datum.
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Assistant končí už příští měsíc, má to ale několik výjimek
Google současné uživatele Assistanta informoval v rámci e-mailu, že „Google Assistant bude z mobilních zařízení odstraněn,“ tím pádem bude oficiálně ukončena jeho podpora a uživatelé by měli přejít na modernějšího AI asistenta Gemini, který převezme jeho roli. I když ukončení bude přeci jen nějakou chvíli trvat, Google s ním započne už 4. září letošního roku. Konkrétně by celý proces měl zabrat až několik týdnů, než i poslední uživatelé přijdou o přístup k Assistantovi, a to jak na chytrých telefonech, tabletech, tak i spárovaných zařízeních.
Kromě mobilních zařízení se ukončení podpory vztahuje také na hodinky s operačním systémem Wear OS, sluchátka a vozidla využívající systém Android Auto, který se promítá z mobilního zařízení uživatele. Co se týče vozidel se zabudovaným Assistantem, tady podpora prozatím ještě nekončí. Ostatně v tomto případě se není co divit vzhledem k tomu, že Gemini má v automobilech prozatím technické problémy a důvěru uživatelů si teprve musí získat.
Toto oznámení se zatím nevztahuje na zařízení jiných formátů, v rámci kterých je Assistant k dispozici. Ačkoli Google zmínil, že se Gemini objeví na zařízeních jako Google TV, v reproduktorech Google Home či chytrých displejích, zůstává otázkou, kdy se Gemini dostane i na Pixel Tablet v dokovací stanici. Ukončení podpory bylo původně naplánováno na konec roku 2025, ale později jej Google odložil na rok 2026.