Měla to být atraktivní inovace, světelné rozhraní na Pixelu 11 nabídne jen velmi omezené funkce

- Od premiéry nových Pixelů 11 nás dělí pouhý týden
- Jednou z největších novinek má být světelné rozhraní na zádech
- Nejnovější únik ale naznačuje, že by mohlo být spíše zklamáním
Pixely 11 dorazí za týden (12. srpna 2026), a to v tradičním složení. Dočkáme se čtveřice telefonů v podobě základního modelu Pixel 11, dvojice Pixel 11 Pro / Pro XL a scházet nebude ani skládačka Pixel 11 Pro Fold. Jedna z největších novinek má být světelný systém na zádech, který dostanou modely Pro, včetně skládacího Foldu. Nyní o něm máme více informací a z nich je patrné, že by se mohlo jednat spíše o zklamání.
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Nikoliv Pixel Glow, ale HiLight
O světelném rozhraní na zádech nové generace telefonů Pixel se spekulovalo delší dobu. Původně mělo mít podobu světelného orámování celého modulu fotoaparátu, což vypadalo velmi cool a zajímavě. Google v nedávném teaseru potvrdil, že tato funkce opravdu dorazí, ale z orámování fotoaparátu LED trubicí se stala vícebarevná LED dioda integrovaná do modulu.
Tento systém se původně označoval jako Pixel Glow, nicméně nejnovější únik odhalil jeho skutečné jméno – Google ho pojmenoval HiLight. To, jak se světelné rozhraní na zádech Pixelů 11 bude jmenovat, je ale až to poslední; daleko důležitější je jeho funkčnost. O ní se jen spekulovalo, nicméně díky oficiálnímu promo obrázku skládačky Pixel 11 Pro Fold ji známe přesně.
Bude HiLight spíše zklamání?
Popisek obrázku této diody zakomponované do fotomodulu skládacího modelu Fold říká, že se rozhraní HiLight rozsvítí v případě příchozího hovoru od vašich oblíbených kontaktů, nebo když bude uživatel komunikovat s Gemini. A to je vše, dámy a pánové. Žádné zmínky o možnostech přizpůsobení nebo o tom, že by mohla informovat na události i v jiných situacích.
Je samozřejmě možné, že Google nechtěl vypisovat všechny funkce na malou promo fotografii a realita bude jiná, ale prozatím to tak nevypadá. Pokud opravdu dorazí toto rozhraní jen s dvojicí funkcí, bude užitečné zhruba tak, jako původní teploměr, který se na telefonech Pixel objevoval od osmé generace – prakticky vůbec.
Notifikační LED dioda v modernějším kabátku
Pokud dorazí HiLight skutečně jen s těmito dvěma funkcemi, bude to velké zklamání. Prozatím vypadá jako něco, co vzniklo jen kvůli tomu, aby dostaly Pixely za každou cenu něco nového, ale nad celkovou funkčností už se moc nepřemýšlelo. Vlastně vypadá jako moderněji pojatá notifikační dioda, která se objevovala na čelní straně telefonů zhruba mezi roky 2010 až 2015.
A už tenkrát měly tyto diody více funkcí – bylo možné nechat se jimi informovat nejenom na hovory, ale i na SMSky, zprávy z chatovacích aplikací (WhatsApp, Messenger a podobně) nebo se rozsvítila, když klesla kapacita baterie pod určitou hranici. Uvidíme, jak bude u funkce HiLight vypadat realita a pevně doufáme, že jí Google dodá více možností, než jak aktuálně prezentuje.