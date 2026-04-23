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Vychytávka, kterou nikdo jiný nemá: Pixel 11 by mohl dostat fantastickou novinku

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 23. 4. 6:30
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Pixel Glow
  • Google usilovně pracuje na nové generaci svých referenčních telefonů Pixel
  • V pořadí již jedenáctá iterace dorazí v tradičním letním slotu, na konci prázdnin
  • Nejnovější zprávy naznačují, že by mohla být ve hře velmi zajímavá novinka

Pamatujete si ještě na časy, kdy měla většina telefonů nějakou tu notifikační diodu? Často se nacházela v rohu displeje a rozsvítila se zvolenou barvou v okamžiku, kdy se něco v rámci telefonu událo. Například legendární Nokia N8 dokázala rozzářit své podlouhlé tlačítko pod displejem, což bylo ve své době opravdu cool. V poslední době se světla vrací do hry a podobnou technologii pravděpodobně připravuje Google.

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Světla se vrací do hry

Zatímco dříve byly notifikační diody poměrně běžné, postupem času zcela vymizely. Aktuálně ale zažívají světelné systémy malou renesanci (z velké části díky značce Nothing) a v poslední době vídáme tyto prvky u telefonů o něco častěji. Například nové Poco X8 Pro Max má notifikační systém v podobě světelných kroužků integrovaný do fotoaparátu.

Idea je velmi jednoduchá – můžete mít telefon položený displejem dole, deaktivovaný zvuk a stejně se dozvíte, že vám na něj něco přišlo. Není tedy nutné na telefon neustále koukat nebo obtěžovat okolí zvukovými projevy. Nyní se o něčem podobném mluví v souvislosti s novou řadou Pixel 11, pro kterou by to mohla být jedna z hlavních novinek.

Novinka jménem Pixel Glow

Zmínka o nové funkci s označením Pixel Glow byla nalezena v kódu betaverze Androidu 17 a zdá se, že půjde o významnější novinku, než se původně čekalo. Tento světelný systém Google údajně vyvíjí i pro svůj nový notebook, takže s ním má evidentně velké plány, a existuje tedy slušná šance, že se skutečně objeví.

Bude takto vypadat rozhraní Pixel Glow?
Bude takto vypadat rozhraní Pixel Glow?

Pokud budou tímto systémem nové Pixely 11 vybaveny, je pravděpodobné, že bude implementovaný do modulu fotoaparátu. Světelné trubice by mohly být integrovány po jeho obvodu a rozhodně by se jednalo o zajímavou novinku, kterou by fanoušci jistě ocenili. Pixel Glow by se také mohl zasadit o ještě výraznější návrat notifikačních světelných systémů do světa telefonů.



Google Pixel 11 Pro Fold na neoficiálním renderu



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A je po překvapení: takhle bude vypadat Google Pixel 11 Pro Fold

V laptopu jsme světla již viděli

Možná si to ani nepamatujete, ale Google světelné rozhraní v rámci svých notebooků již nabízel. Chromebook Pixel z roku 2013 měl ve víku displeje integrovanou tenkou LED linku, která uměla podat informace například o stavu baterie. Google tedy má s touto technologií zkušenosti, takže můžeme doufat, že se světelného rozhraní Pixel Glow u nových Pixelů opravdu dočkáme.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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