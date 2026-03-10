TOPlist

A je po překvapení: takhle bude vypadat Google Pixel 11 Pro Fold

Tomáš Zenkl
10. 3.
0
Google Pixel 11 Pro Fold na neoficiálním renderu
  • Google připravuje novou generaci svých referenčních telefonů Pixel
  • Řada Pixel 11 by měla dorazit na podzim, a to v tradičním sestavení
  • Dočkáme se také nové skládačky Fold, která nyní uniká na prvních renderech

Google vstoupil do segmentu skládacích telefonů v roce 2023 a od té doby jsme se dočkali tří generací modelu Pixel Fold. Skládačka od Googlu proplouvá tak trochu pod radarem a rozhodně není tak rozšířená, jako třeba Galaxy Z Fold od Samsungu. Což je škoda, protože se jedná o velmi zajímavý počin a dobrou zprávou je, že bude pokračovat i v další generaci.

Pixel 11 Pro Fold tajemství zbavený

Nový skládací Pixel dorazí jako součást nadcházející řady Pixel 11 a designově bude vycházet z aktuálního provedení Pixel 10 Pro Fold. Jak známo, Google drží od řady Pixel 9 nastolenou designovou linii, ve které mění jen drobné detaily a dle prvních renderů skládačky Pixel 11 Pro Fold tak bude pokračovat i v rámci další generace.

Na druhou stranu, v tomto případě asi není třeba měnit něco, co stále funguje a designový styl, se který přišel Google v roce 2024, stárne jen velmi pomalu. Nadcházející skládačka od Googlu tedy vypadá takřka identicky, jako její předchůdce, ačkoliv několik málo detailů bylo přece jen přepracováno a dočkáme se také změn v oblasti rozměrů.

Nový fotomodul a tenčí konstrukce

Největší změnou oproti předchůdci je přepracovaný fotomodul. Ten je opět složený ze dvou segmentů umístěných nad sebou, ale ty jsou roztaženy přes celý ostrůvek a samotná platforma díky tomu nepůsobí tak masivně. LED blesk s mikrofonem se přesunuly do levého horního rohu a místo, kde se modul dotýká zad telefonu, je nově zaoblené.

V oblasti konstrukce se toho moc nezměnilo – rám je opět hliníkový, zaoblení rohů identické a bylo zachováno i rozdílné zaoblení vnitřních a venkovních rohů. V zavřeném stavu bude tedy mít Pixel 11 Pro Fold venkovní rohy zaoblené, zatímco vnitřní opět ostré. Potěšující je tenčí konstrukce, a to jak v zavřeném (10,1 mm vs. 10,8 mm), tak otevřeném (4,8 mm vs 5,2 mm) stavu.



S novým Tensorem a pořádnou odolností

Pohon Pixelu 11 Pro Fold obstará nová čipová sada Tensor G6, kterou dostanou i zbývající referenční Google telefony další generace. Očekává se přítomnost krytí IP68, stejně jako u předchůdce, který se stal první skládačkou s takto vysokou odolností. Scházet by neměla ani podpora magnetického nabíjení Pixelsnap a očekává se upgrade v oblasti fotoaparátu.

Skládací Pixel za svými sourozenci s tradičním displejem v tomto směru dlouhodobě zaostává a rozhodně by bylo žádoucí, aby Google provedl nějaký menší či větší upgrade. Uvidíme, co všechno nová generace tohoto skládacího telefonu přinese a zda se konečně dostane i do Česka. Tuzemští zájemci byli ochuzeni o všechny jeho generace a jeho příchod k nám by byl určitě vítaný.

