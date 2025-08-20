TOPlist

Pixel 10 Pro Fold je nejodolnější skládačka na světě, v Česku ale opět nedostupná

Jakub Karásek
Jakub Karásek 20. 8. 18:00
1
Google Pixel 10 Pro Fold na tiskovém snímku
  • Google uvádí na trh již třetí generaci svého ohebného smartphonu Pixel Fold
  • Letošní novinka láká na vyšší odolnost, větší vnější displej a podporu magnetického příslušenství
  • Telefon bohužel narostl v pase a je i poměrně těžký

Google do světa ohebných smartphonů vkročil teprve před dvěma roky, avšak poměrně rychle se v něm etabloval. Jeho dosavadní skládačky Pixel Fold a Pixel 9 Pro Fold byly poměrně dobře přijaty jak u odborné, tak u široké veřejnosti, a tak se nelze divit, že Google si na letošní rok připravil třetí generaci nazvanou Pixel 10 Pro Fold. Najdou majitelé předchozích dvou modelů dostatečný počet důvodů k upgradu?

Pixel 10 Pro Fold: tlustší, těžší, odolnější

Nová skládačka od Googlu vypadá na první pohled velmi podobně jako minulá generace, takřka stejné jsou i rozměry a hmotnost. V těchto parametrech bohužel Googlu začíná ujíždět vlak, zatímco Samsung letos svému Foldu dopřál pořádnou dietu, americká firma se vydala opačným směrem – Pixel 10 Pro Fold je oproti svému předchůdci v zavřeném stavu o 0,3 mm tlustší a o jeden gram těžší. Jsou to sice zanedbatelné rozdíly, očekávali bychom však posun opačným směrem. Zejména v hmotnosti – Pixel 10 Pro Fold váží 258 gramů, což je o 43 gramů víc než korejská konkurence.

Google Pixel 10 Pro Fold v rukách uživatele

Šasi Pixelu 10 Pro Fold je vyrobeno z hliníku a ze všech vnějších stran jej chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus 2. Google se navíc chlubí krytím IP68, čímž se jeho telefon stává nejodolnější skládačkou na světě – je totiž jak voděodolný, tak i zcela prachotěsný. Oproti minulé generaci má být dvakrát odolnější i pant.

Větší vnější displej

Přestože je Pixel 10 Pro Fold v zavřeném stavu o něco málo užší než jeho předchůdce, Google mu díky tenčím rámečkům dopřál větší vnější displej. Obrazovka má v úhlopříčce 6,4″ a rozkládá se na ní 1 080 × 2 364 pixelů. Opět se jedná o OLED „Actua“ displej s obnovovací frekvencí 60-120 Hz, maximální jas byl navýšen na 2 000 nitů (3 000 nitů v peaku).

Vnitřní displej Pixelu 10 Pro Fold
Vnitřní displej Pixelu 10 Pro Fold

Vnitřní obrazovka si ponechala úhlopříčku 8″ i rozlišení 2 076 × 2 152 pixelů. Opět se jedná o Super Actua Flex displej s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, maximální jas byl navýšen na 1 800 nitů (3 000 nitů v peaku).

Stejná fotovýbava jako loni

Součástí obou displejů je kruhový otvor obsahující 10Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2, ve vystouplém modulu na zádech pak najdeme následující trojici fotoaparátů:

  • 48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.7
  • 10,5Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 127° a světelností f/2.2
  • 10,8Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.2

Součástí sestavy je i laserový autofokus a spektrální senzor. Teleobjektiv díky funkci Super Res Zoom zvládne až 20× přiblížení. Chybět nebudou ani nové fotografické funkce – Fotokouč, využívající modely Gemini k rozpoznávání scény a poskytování návrhů pro nejlepší úhel a osvětlení, či Automatický nejlepší snímek, kdy telefon dokáže najít podobné fotky a zkombinovat je do jedné, na které všichni vypadají perfektně. Telefon zvládne natáčet video až ve 4K rozlišení při 60 fps.

Nový čipset a až 1TB úložiště

Pod kapotou nové skládačky tiká nový čipset Tensor G5, který Google vyvinul vlastními silami a nechal si jej vyrobit u TSMC – díky tomu se můžeme těšit na vysoký výkon ve všech disciplínách, zejména v těch, které využívají umělou inteligenci. Vysoký výkon zajišťuje i 16 GB RAM typu LPDDR5X a rychlé UFS úložiště, které bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB nebo 1 TB.

Pixel 10 Pro Fold v rukách uživatele

K čipsetu je přibalen bezpečnostní koprocesor Titan M2, jeho součástí je i moderní bezdrátová konektivita zastoupená 5G (včetně mmWave), Wi-Fi 7, Bluetooth 6, UWB a NFC, k dispozici je i satelitní komunikace, která je ale bohužel omezená pouze na území USA. Telefon podporuje dual SIM, avšak jedna ze SIM karet musí být virtuální.

Bezdrátové nabíjení s magnety

Pixel 10 Pro Fold obsahuje 5 015mAh akumulátor fyzicky tvořený dvěma bateriemi, který má zajistit víc než 30 hodin na jedno nabití v běžném provozu, v režimu maximální úspory se výdrž natáhne na 84 hodin. Podporováno je 30W nabíjení kabelem, anebo 15W bezdrátové nabíjení. V tomto případě telefon podporuje standard Qi2, a to včetně magnetického prstence, díky kterému lze k Pixelu 10 Pro Fold připojovat nové magnetické příslušenství z rodiny Pixelsnap.

Pixel 10 Pro Fold v nabíjecím stojánku

Na telefonu běží operační systém Android 16, přičemž Google slibuje 7 let velkých systémových aktualizací a bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Pixel 10 Pro Fold bude dostupný ve dvou barevných variantách – Moonstone (šedá) a Jade (zelená) a třech paměťových konfiguracích. V Evropě budou jednotlivé paměťové varianty stát následující částky:

  • 16/256 GB – 1 899 eur (asi 46 500 korun vč. DPH)
  • 16/512 GB – 2 029 eur (asi 49 600 korun vč. DPH)
  • 16 GB/1 TB – 2 289 eur (asi 56 tisíc korun vč. DPH)

Oficiální české ceny neexistují, neboť s prodejem telefonu se v České republice opět nepočítá. Klasické smartphony řady Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti. Například Pixel 10 můžete pořídit už za 529 Kč měsíčně a získat navíc i bonus až 6 250 Kč. Více informací o této akci naleznete zde.

Zdroj: tisková zpráva
