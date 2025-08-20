Pixel 10 míří do prodeje: poprvé s teleobjektivem a magnetickým příslušenstvím

- Nejlevnější Pixel 10 pořádně dospěl
- Disponuje obdobnou fotovýbavou jako vrcholné modely Pro
- Dočkal se i nového procesoru a podpory magnetického příslušenství Pixelsnap
- Cena na českém trhu startuje na 22 999 korunách
Google na dnešní události Made by Google představil světu čtyři nové smartphony, z nichž pro mnohé bude nejzajímavější ten nejlevnější – základní Pixel 10. Svou výbavou se totiž výrazně přiblížil dražšímu Pixelu 10 Pro, cena přitom zůstala stejná jako loni.
Designové oddělení Googlu si vzalo pro letošní rok dovolenou, nové Pixely vypadají navlas stejně jako ty loňské. Základní Pixel 10 dokonce sdílí se svým předchůdcem i fyzické rozměry, je pouze o 0,1 mm tlustší a o 6 gramů těžší. Jinak je vše při starém – telefon je slepencem hliníkového rámečku a dvou skleněných ploch ze skla Gorilla Glass Victus 2. Odolnost IP68 zůstala zachována.
Zezadu vypadá Pixel 10 stejně jako Pixel 9, je zde ale jeden významný rozdíl – do širokého oválného modulu na zádech přibyl jeden fotoaparát. Patří teleobjektivu, který dosud základním Pixelům chyběl. Novinka se tak svojí výbavou „utíká“ odlehčenému modelu Pixel 9a (a zřejmě i jeho potenciálnímu nástupci) a naopak se přibližuje variantě Pro, byť v jejím případě mají fotoaparáty o něco horší hardwarové parametry:
- 48Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
- 13Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
- 10,8Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením (až 20× digitálním), optickou stabilizací a světelností f/3.1
Selfie kamerka na přední straně se pak pyšní rozlišením 10,5 Mpx a světelností f/2.2. Kamerka je součástí 6,3″ Actua displeje s Full HD+ rozlišením, dynamickou obnovovací frekvencí 60-120 Hz, podporou HDR obsahu a maximálním jasem 2 000 nitů (3 000 v peaku). Součástí displeje je i optická čtečka otisků prstů.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 152,8 × 72 × 8,6 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4970 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Pod taktovkou Tensoru G5
Všechny nové Pixely pohání nový čipset Tensor G5, který vůbec poprvé navrhl sám Google a nechal si jej vyrobit u TSMC. Nový čip nabízí vysoký procesorový a grafický výkon, a rovněž exceluje v akceleraci umělé inteligence, kterou jsou smartphony Pixel prošpikovány skrz naskrz. Nový čip doprovází zbrusu nový obrazový senzor a také bezpečnostní koprocesor Titan M2. Pixel 10 bude nabízen ve dvou paměťových variantách – 12/128 a 12/256 GB.
Energii si Pixel 10 bere z akumulátoru s kapacitou 4 970 mAh, tedy větší, než má stejně velký Pixel 10 Pro. Google slibuje víc než 30 hodin výdrže při běžném používání, nebo až 100 hodin v režimu maximální úspory energie. Dobíjení je možné buď kabelem (až 30 wattů) nebo bezdrátově (až 15 wattů). V bezdrátovém nabíjení telefon podporuje standard Qi2, a to včetně magnetického prstence, který Google využívá ve svém novém ekosystému příslušenství Pixelsnap. Najdeme v něm nabíječky, pouzdra, stojánky apod.
Na Pixelu 10 běží operační systém Android 16, přičemž Google slibuje sedmiletou softwarovou podporu, která se týká jak samotných aktualizací na novější verze systému, tak i bezpečnostních záplat.
Cena a dostupnost
Pixel 10 půjde do prodeje ve čtyřech barvách – indigo (modrá), frost (bílá), lemongrass (zelená) a obsidian (černá). Ceny pro český trh jsou následující:
- 12/128 GB za 22 990 korun
- 12/256 GB za 25 490 korun
Telefon je možné předobjednat od dnešního dne, první kusy se k majitelům dostanou 21. srpna.
