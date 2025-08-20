Sluchátka Pixel Buds 2a míří do Česka: AI, ANC a pouzdro s výměnnou baterií

- Nový model Buds 2a je nástupcem levnějšího modelu, nyní ale nabídne i ANC s transparentním režimem
- Za 3 690 korun zakoupíte zajímavě vybavená sluchátka s možností výměny baterie v krabičce
- I dražší model Buds Pro 2 se dočká oživení: přichází nová barva i softwarový update
Google se v rámci dnešního představení novinek zaměřil také na sluchátka. V prvé řadě se bavíme o zcela novém modelu Pixel Buds 2a a dále také o aktualizovaném modelu Buds 2 Pro, který dostane novou barvu i aktualizaci funkcí. Předprodej nových produktů začíná už dnes v 18:00 a samotný prodej začne až 9. října.
Google Pixel Buds 2a
Zcela nový model sluchátek Pixel Buds 2a navazuje na loňský model Pixel Buds A, na rozdíl od nich ale nabídne ANC a čip Tensor A1. Těšit se můžeme také na pokročilou umělou inteligenci a asistenta Gemini. Sluchátka jsou oproti svému předchůdci menší a lehčí, přičemž správné umístění v uchu zajistí čtveřice vyčnívajících nožiček. Díky krytí IP54 je zajištěna základní ochrana proti vodě i prachu. K dispozici bude dvojice barevných provedení: Iris a Hazel.
Výrobce slibuje kvalitní zvuk především díky 11mm měničům z vlastní produkce a nové vysokofrekvenční komoře. Speciální krytky mikrofonů spolu s Google AI zajistí čisté telefonní hovory. Z hlediska výdrže na baterii se bavíme o sedmi hodinách poslechu na jedno nabití a dalších dvaceti hodinách s dobíjením z krabičky (při zapnutém ANC). Zajímavou vychytávkou by měla být vyměnitelná baterie v krabičce sluchátek. Nechybí ani dotykové ovládání. Cena sluchátek Pixel Buds 2a je stanovena na 3 690 korun.
Google Pixel Buds Pro 2
Ačkoliv dražší model Buds Pro 2 známe poměrně dobře, Google si při příležitosti představení smartphonů řady Pixel 10 připravil omlazení i těchto sluchátek. Čtveřici barevných provedení nyní doplní odstín modré s označením Moonstone. V následujícím měsíci se můžeme těšit také na softwarový update, který přinese některé nové funkce.
Adaptivní zvuk zařídí přizpůsobení sluchátek hlučnosti místa, ve kterém se nacházíte. Další novinkou je funkce pro ochranu sluchu v případě náhlých hlasitých zvuků ve vašem okolí. Pro přijetí či odmítnutí hovorů nebo odpověď na SMS bude stačit pohyb hlavy bez použití rukou. Cena v tomto případě zůstane stejná: 6 199 korun.
