Irsko bije na poplach! Hrozí v Evropě zákaz používání chytrých brýlí kvůli možné ztrátě soukromí?

- V Irsku probíhá bouřlivá debata o ohrožení soukromí ze strany chytrých brýlí
- Do tohoto odvětví se chystá v blízké době vstoupit více velkých technologických firem
- Někteří uživatelé mají obavy z utajeného nahrávání
Chytré brýle jsou velmi pravděpodobně další „velkou věcí“ ve světě technologií. Po úspěchu Mety a jejich chytrých brýlí Ray-Ban a Oakley se do tohoto odvětví chystá pustit prakticky každá větší technologická firma, alespoň podle řady oficiálních i méně oficiálních informací. Právě tento týden například Google a Samsung oznámily své nové chytré brýle, které se na trhu objeví letos na podzim. Společnost Xreal zase přichází s brýlemi Project Aura, které běží na platformě Android XR. To ale vyvolává řadu otázek, především s ohledem na ochranu soukromí.
Je soukromí přežitek?
Konkrétně třeba Irsku – Olga Croninová, vedoucí odborná pracovnice organizace Enforce, která je součástí Mezinárodní sítě organizací na ochranu občanských svobod (INCLO), si v rámci tohoto ožehavého tématu nebere servítky. „Ráda bych se vyjádřila k chytrým brýlím. Jsou opravdu děsivé. Tyto brýle jsou velmi problematické a narušují soukromí.“ Croninová je členkou týmu, který se zabývá dodržováním lidských práv v technologickém průmyslu v Irsku. Článek z Irish Examiner mimo jiné popisuje, jak místní tvůrce obsahu pro TikTok používal brýle Ray-Ban od společnosti Meta k nahrávání lidí bez jejich souhlasu a k obtěžování podnikatelů.
Je poměrně překvapivé, že se debaty o ochraně soukromí při používání chytrých brýlí, nevedou napříč vyspělými státy, obzvláště pak na půdě Evropské unie. Již dříve zde byly kontroverze ohledně původních Google Glass, které jsou pionýry v této oblasti, nicméně ačkoli se v té době řešily obavy o soukromí, větší míru pozornosti si pro sebe uzmuly debaty třeba o tom, zda by měl být zakázán lidem s Google Glass vstup do kin, kde panovala obava z toho, že by mohli tito uživatelé pořizovat ilegální kopie snímků.
Najít vhodné řešení problémů s ohrožením soukromí není jednoduché. Chytré brýle samozřejmě všechny disponují indikátorem, který signalizuje, že právě natáčejí nebo fotí. Venku na slunci je však tento indikátor už tak dost špatně viditelný. Není ani vyloučeno, že šikovní hackeři zvládnou i tuto indikaci obejít, případně se taková dioda dá i jednoduše přelepit, čehož si natáčený uživatel nemusí povšimnout. Je tedy otázkou, jak se zákonodárci k tomuto problému postaví a zda se například v budoucnu nedočkáme přísné regulace či rovnou zákazu používání v místech, kde se shromažďují lidé.