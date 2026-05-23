TOPlist

Irsko bije na poplach! Hrozí v Evropě zákaz používání chytrých brýlí kvůli možné ztrátě soukromí?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 23. 5. 19:00
0
Chytré brýle Meta Ray Ban Display
  • V Irsku probíhá bouřlivá debata o ohrožení soukromí ze strany chytrých brýlí
  • Do tohoto odvětví se chystá v blízké době vstoupit více velkých technologických firem
  • Někteří uživatelé mají obavy z utajeného nahrávání 

Chytré brýle jsou velmi pravděpodobně další „velkou věcí“ ve světě technologií. Po úspěchu Mety a jejich chytrých brýlí Ray-Ban a Oakley se do tohoto odvětví chystá pustit prakticky každá větší technologická firma, alespoň podle řady oficiálních i méně oficiálních informací. Právě tento týden například Google a Samsung oznámily své nové chytré brýle, které se na trhu objeví letos na podzim. Společnost Xreal zase přichází s brýlemi Project Aura, které běží na platformě Android XR. To ale vyvolává řadu otázek, především s ohledem na ochranu soukromí.

Je soukromí přežitek?

Konkrétně třeba Irsku – Olga Croninová, vedoucí odborná pracovnice organizace Enforce, která je součástí Mezinárodní sítě organizací na ochranu občanských svobod (INCLO), si v rámci tohoto ožehavého tématu nebere servítky. „Ráda bych se vyjádřila k chytrým brýlím. Jsou opravdu děsivé. Tyto brýle jsou velmi problematické a narušují soukromí.“ Croninová je členkou týmu, který se zabývá dodržováním lidských práv v technologickém průmyslu v Irsku. Článek z Irish Examiner mimo jiné popisuje, jak místní tvůrce obsahu pro TikTok používal brýle Ray-Ban od společnosti Meta k nahrávání lidí bez jejich souhlasu a k obtěžování podnikatelů.

Je poměrně překvapivé, že se debaty o ochraně soukromí při používání chytrých brýlí, nevedou napříč vyspělými státy, obzvláště pak na půdě Evropské unie. Již dříve zde byly kontroverze ohledně původních Google Glass, které jsou pionýry v této oblasti, nicméně ačkoli se v té době řešily obavy o soukromí, větší míru pozornosti si pro sebe uzmuly debaty třeba o tom, zda by měl být zakázán lidem s Google Glass vstup do kin, kde panovala obava z toho, že by mohli tito uživatelé pořizovat ilegální kopie snímků.



Chytré brýle Meta Ray-Ban Display



Nepřehlédněte

Brýle Ray-Ban Display dostaly geniální novinku: zprávy můžete psát pomocí gest

Najít vhodné řešení problémů s ohrožením soukromí není jednoduché. Chytré brýle samozřejmě všechny disponují indikátorem, který signalizuje, že právě natáčejí nebo fotí. Venku na slunci je však tento indikátor už tak dost špatně viditelný. Není ani vyloučeno, že šikovní hackeři zvládnou i tuto indikaci obejít, případně se taková dioda dá i jednoduše přelepit, čehož si natáčený uživatel nemusí povšimnout. Je tedy otázkou, jak se zákonodárci k tomuto problému postaví a zda se například v budoucnu nedočkáme přísné regulace či rovnou zákazu používání v místech, kde se shromažďují lidé.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Generální ředitel Mety Mark Zuckerberg (ilustrační obrázek)
Má se Reddit bát? Meta v tichosti představila aplikaci Forum
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Tomb Raider Remastered
Nálož PC her zdarma: Epic rozdává vytuněnou Laru Croft, Steam simulátor automechanika
Marek Bartík
Marek Bartík M. Bartík 8:00
0
Xiaomi 17 Max v černé barvě s karbonovými zády
Xiaomi 17 Max cílí na milovníky velkých displejů. Má 8000mAh baterii a slušnou fotosestavu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:00
0
Snímek z dokumentu Untold UK: Vinnie Jones
Květnová pohodička na Netflixu: tyhle novinky si nesmíte za žádnou cenu nechat ujít
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
0

Kapitoly článku