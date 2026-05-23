Nálož PC her zdarma: Epic rozdává vytuněnou Laru Croft, Steam simulátor automechanika

Ačkoliv chystanou nabídku her zdarma obvykle známe s týdenním předstihem, během tradičního velkého výprodeje mění Epic Games Store pravidla hry – konkrétní tituly jsou až do poslední chvíle zahaleny tajemstvím. A nutno podotknout, že tentokrát se čekání rozhodně vyplatilo – do vaší virtuální knihovničky si totiž můžete přidat hned několik skvělých PC her, konkrétně vylepšenou trilogii Tomb Raider 1-3 Remastered a malebnou logickou hříčku Down in Bermuda. Hru zdarma si tentokrát můžete aktivovat také na Steamu. K dispozici je populární Car Mechanic Simulator 2018.
Tomb Raider 1-3 Remastered
Tomb Raider 1-3 Remastered shrnuje první tři dobrodružství Lary Croft s vylepšenou grafikou (a možností hrát v původním vzhledu her). Hry se nejen dočkaly vylepšení, ale také dalšího obsahu. Kolekce obsahuje fotografický režim, další oblečení a výzvu s přizpůsobitelnými modifikátory. Znovu si zahrát originály vám může pomoci překlenout čekání na remake první hry, který vyjde letos.
Down in Bermuda
Down in Bermuda je roztomilá point-and-click adventura, ve které budete luštit různé logické hádanky a u toho se kochat malebným grafickým zpracováním. V kůži letce, který uvíznul v Bermudském trojúhelníku, musíte najít cestu zpět domů. Nejprve však musíte překonat plejádu rozličných hlavolamů. Dohrání by vám nemělo zabrat déle než tři hodiny, během nichž se rozhodně nebudete nudit, alespoň tedy podle 93 % kladných uživatelských recenzí na Steamu. K aktivaci obou her potřebujete pouze účet na Epic Games Store, nabídka platí až do čtvrtka 28. května.
Car Mechanic Simulator 2018 (Steam)
Až do středy 27. května máte na Steamu čas pro bezplatnou aktivaci oblíbeného Car Mechanic Simulatoru 2018. Ve hře budete přijímat úkoly od zákazníků a opravovat jejich porouchaná vozidla. Ať už jde o diagnostiku, výměnu poškozených součástí, údržbu motoru, brzd, podvozku a dalších systémů automobilu – tady si vyzkoušíte téměř všechno. Klíčem k úspěchu je spokojenost zákazníka, bez ní si renomé precizního automechanika vybudujete jen ztěží.
Experimentovat můžete také s různými úpravami a tuningem vozidel, ať už jde o lepší výkon motoru, instalaci nových dílů, lakovaní karoserie a mnoho dalšího – tady se kreativitě meze nekladou.