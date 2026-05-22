Xiaomi 17 Max cílí na milovníky velkých displejů. Má 8000mAh baterii a slušnou fotosestavu

- Značka Xiaomi představila pátý model svojí vlajkové řady Xiaomi 17
- Xiaomi 17 Max potěší velkým displejem, obří baterií a univerzální sestavou fotoaparátů
- Telefon se také pyšní velkým herním výkonem
Řada smartphonů Xiaomi 17 se poměrně nečekaně rozrůstá o pátého člena. K již představeným modelům Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max a Xiaomi 17 Ultra nyní čínská firma přihazuje Xiaomi 17 Max. Jak název napovídá, jedná se o „základní“ model s velkým displejem, ten ale není jediným benefitem čerstvě představené novinky.
Xiaomi 17 Max: pro milovníky velkých displejů
Xiaomi našlo ve svém současném portfoliu vlajkových smartphonů bílé místo. Základní Xiaomi 17 je se svým 6,3″ příjemným kompaktem, pokud ale měl zákazník zálusk na větší (a přitom podobně vybavené) zařízení, musel dosud sahat po výrazně dražších modelech Pro a Ultra. Čínská firma se rozhodla této skupině vyhovět a přichází s modelem Xiaomi 17 Max, který se pyšní nejen 6,9″ obrazovkou, ale také vysoce výkonným čipsetem, obří baterií a sympatickou fotovýbavou.
Xiaomi 17 Max má oproti základnímu Xiaomi 17 překvapivě odlišný design. Oba telefony spolu sice sdílí zaoblený tvar s rovnými kovovými boky, u většího modelu ale Xiaomi vsadilo na odlišné provedení fotoaparátu – jeho čočky nestojí samostatně, ale jsou překryté jednotným sklíčkem. Telefon bude dostupný v bílé, modré a černé barvě, přičemž poslední jmenovaná má záda vyrobená ze skelných vláken. Z tohoto důvodu je o něco lehčí a tenčí (219 gramů, 8,15 mm) než ostatní varianty se skleněnými zády (225 gramů, 8,2 mm). U všech verzí lze počítat se zvýšenou odolností IP68+IP69.
Zepředu Xiaomi 17 Max reprezentuje 6,9″ AMOLED displej s rozlišením 1 200 × 2 608 pixelů, dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz maximální jas až 3 500 nitů. O ochranu se stará odolné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0, pod kterým se zároveň skrývá ultrazvuková čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka se světelností f/2.2.
Univerzální fotovýbava
Levý horní roh zad se stal domovem pro trojici hlavních fotoaparátů:
- 200Mpx hlavní (1/1,4″ snímač Samsung ISOCELL HP9) s optickou stabilizací a světelností f/1.65
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102° a světelností f/2.4
- 50Mpx periskopický s 3× optickým přiblížením (6× bezztrátovým), funkcí makro, optickou stabilizací a světelností f/2.4
O naladění fotoaparátů se tradičně postarala společnost Leica, maximální rozlišením pro natáčení videa je 8K.
Nejvýkonnější Snapdragon a obří baterie
Mozkem telefonu je 3nm čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který patří k nejvýkonnějším mobilním procesorům současnosti. Přestože Xiaomi 17 Max není primárně herní telefon, Xiaomi se chlubí jeho schopností udržet maximální výkon bez tepelného škrcení – v interních testech například výrobce dokázal hrát Genshin Impact v plné snímkové frekvenci s maximálními grafickými detaily po dobu 5,7 hodin. Může za to především trojrozměrný prstencový chladicí systém, který dokáže rozvádět teplo po celé velké ploše telefonu.
Xiaomi 17 Max se rovněž chlubí obří baterií s kapacitou 8 000 mAh, která má udržet telefon „naživu“ dva dny. Výrobce použil uhlíkovo-křemíkový akumulátor obsahující 16 procent křemíku, který ohromuje vysokou energetickou hustotou 894 Wh/L. O opečovávání akumulátoru se stará dvojice čipů – Surge P3 zabezpečující rychlé nabíjení a čip Surge G2 starající se o dlouhou životnost. Xiaomi slibuje, že po 1 600 nabíjecích cyklech nebo po 4 letech si akumulátor udrží 80 procent původní kapacity. Akumulátor lze dobíjet výkonem až 100 wattů kabelově či 50 wattů bezdrátově, k dispozici je i reverzní kabelové dobíjení s výkonem 22,5 wattů.
Operačním systémem je HyperOS 3 založený na Androidu 16,
Cena a dostupnost
Smartphone Xiaomi 17 Max byl představen v Číně, kde se začne prodávat 25. května za následující ceny:
- 12/256 GB za 4 799 CNY (asi 17 900 korun s DPH)
- 16/256 GB za 5 099 CNY (asi 19 000 korun s DPH)
- 12/512 GB za 5 399 CNY (asi 20 100 korun s DPH)
- 16/512 GB za 5 799 CNY (asi 17 900 korun s DPH)
O dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.