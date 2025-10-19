Vyzkoušeli jsme špičkové Xiaomi 17 Pro! Druhý displej vás ohromí

- V Číně jsme si jako jedni z prvních mohli vyzkoušet Xiaomi 17 Pro Max se sekundárním displejem
- Zařízení působí v ruce velmi příjemně, najde ale sekundární panel reálné využití?
Premiéra současné řady vlajkových lodí společnosti Xiaomi trochu zapadla. Jednak kvůli tomu, že se odehrávala zhruba ve stejný čas jako představení nových iPhonů, a pak také kvůli tomu, že se Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Pro (Max) zatím v Česku neprodávají. Jejich evropská premiéra teprve přijde, my jsme si však nové Xiaomi s velkým sekundárním displejem na zádech už mohli přednostně vyzkoušet při naší nedávné návštěvě Šanghaje.
Xiaomi 17 Pro (Max) na vlastní oči
Design nového Xiaomi 17 Pro a Pro Max jasně odkazuje k trendu, který nastolil Apple už několik let zpátky – hranaté strany pro správný úchop, plochý displej a plochá záda. Více méně shodný form faktor nasadilo i čínské Vivo u své novinky X300 Pro. Xiaomi se však výrazně odlišuje jednou zásadní vychytávkou: velkým zadním displejem.
U menšího z dvojice – Xiaomi 17 Pro – má zadní obrazovka úhlopříčku 2,7″ a rozlišení 904 × 572 pixelů, u Xiaomi 17 Pro Max má displej v diagonále 2,9″ a rozlišení 976 × 596 pixelů. V obou případech se jedná o OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů.
Dva displeje: k čemu?
Vnější displej má spoustu funkcí – může fungovat jako notifikační centrum, když chcete podpořit svou produktivitu a telefon jednoduše otočíte displejem dolů (tím velkým). Velmi dobře může sloužit jako hledáček hlavního fotoaparátu při pořizování selfie portrétů či velkých skupinových fotek.
Dále lze skrze něj ovládat hudební přehrávač, nastavovat odpočet a stopky, nechat si zobrazovat jízdní řády, QR kódy, upozornění na lety nebo doručení jídla apod. Telefon lze dokonce vybavit speciálním pouzdrem s tlačítky, které zadní stranu telefonu promění v retro kapesní konzoli a na obrazovce pak můžete hrát hry nainstalované v telefonu (třeba Angry Birds).
Asi nejvhodnějším využitím se nám z prvních dojmů jeví právě hledáček fotoaparátu pro selfíčka primární kamerou. Podpora aplikací a služeb na domácím trhu v Číně je totiž impozantní, nicméně otázkou zůstává, kolik evropských služeb a platforem bude s vnějším displejem Xiaomi 17 Pro (Max) spolupracovat. V každém případě Xiaomi využilo prostor „batůžku“ na zádech lépe než iPhone. A přitom nabízí stejnou sadu tří fotoaparátů.
Výkon a výbava
Kromě nového designu však Xiaomi znovu sází na absolutní kvalitu v otázce výbavy. Novinky pohání čerstvě představený čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který se pasuje do role nejvýkonnějšího mobilního procesoru současnosti. Čip je chlazen efektivním chladicím systémem obsahujícím velkou výparníkovou komoru.
Dále nechybí 12 nebo 16 GB RAM typu LPDDR5X, rychlé úložiště typu UFS 4.1 bude nabízeno v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB. Bezdrátová konektivita je u obou modelů příkladná, kromě očekávané podpory 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC zde máme „navíc“ čip UWB a infraport.
Fotoaparát je také stejný pro obě velikosti 17 Pro i Pro Max: 50Mpx hlavní (1/1.28″ snímač Light Fusion 950L) s optickou stabilizací a světelností f/1.67, 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 102° a světelností f/2.4, 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.0 (Pro) a f/2.6 (Pro Max) a pak nakonec i 50Mpx selfie kamerka.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17 Pro a Pro Max se už od září prodávají v Číně a na několika dalších asijských trzích. Globální – a tedy i evropská – premiéra je však v plánu až zkraje příštího roku. Kdybyste náhodou měli cestu do Číny, můžete si telefon zakoupit za 5, respektive 6 tisíc jüanů, což je asi 15–18 tisíc korun bez DPH.
|Model
|Paměť
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|Xiaomi 17 Pro
|12/256 GB
|4 999 CNY
|17 600 Kč
|Xiaomi 17 Pro
|12/512 GB
|5 299 CNY
|18 700 Kč
|Xiaomi 17 Pro
|16/512 GB
|5 599 CNY
|19 700 Kč
|Xiaomi 17 Pro
|16 GB/1 TB
|5 999 CNY
|21 100 Kč
|Xiaomi 17 Pro Max
|12/512 GB
|5 999 CNY
|21 100 Kč
|Xiaomi 17 Pro Max
|16/512 GB
|6 299 CNY
|22 200 Kč
|Xiaomi 17 Pro Max
|16 GB/1 TB
|6 999 CNY
|24 600 Kč
Je velmi pravděpodobné, že po příchodu na český trh, budou telefony stát spíše 25–30 tisíc korun. Stačí se podívat, jak vypadají ceny loňských modelů Xiaomi 15. Základní telefon se sice prodával za necelých 22 tisíc korun, nicméně model Ultra startoval na 34 990 korunách.
Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?
Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:
- Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
- V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
- Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
- Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
- Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
- V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
- V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.