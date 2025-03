Recenze Xiaomi 15: velikán mezi kompakty

Xiaomi 15 nastoluje trend velmi nevýrazných inovací

Přináší sice lepší čipset a větší baterii, zbytek ale přebírá od předchůdce

Stojí přitom o pětistovku víc, základní model pořídíte od 22 499 Kč včetně DPH

I letos bude v segmentu malých-velkých vlajkových lodí malinko přetlak. Jde o telefony, které naplňují představy náročnějších zákazníků, ale nestojí úplně na nejvyšším stupínku potravního řetězce. Zahrnuli bychom sem třeba základní iPhone 16, Pixel 9, Samsung Galaxy S25 nebo právě horkou novinku na českém trhu – Xiaomi 15. Model přichází po velmi úspěšné Xiaomi 14 z loňského roku. Nabízí kýžená vylepšení, nebo jde v rámci současných trendů jen o mírný upgrade?

Xiaomi 15 se v Česku prodává už od dnešního dne, a to hned ve dvou paměťových variantách. Ale co čert nechtěl – na zákazníky, kteří se vloni rozhodli pro vyčkávací taktiku, letos číhá zdražení o 500 korun. Základní model s konfigurací 12/256 GB vyjde na 22 499 Kč, vyšší varianta 12/512 GB stojí 24 999 Kč. Do konce března ale obě verze seženete za zvýhodněnou cenu 19 999 Kč, respektive 21 999 Kč.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Obsah balení

Tato kapitolka se v průběhu času tak zkracuje, až si skoro říkám, jestli ji rovnou neodstranit. Ačkoliv balení Xiaomi 15 je výrazně větší než třeba u nedávno testovaného Redmi Note 14 Pro+, jeho obsah je nemlich to stejný. Najdete zde pouze mobil samotný, sponku na SIM, tmavý pryžový kryt a metrový bílý kabel USB-A/USB-C.

Design a zpracování

Minimálně po stránce designu se Xiaomi do žádných veletočů nepouštělo. S přimhouřením byť jen jednoho oka vypadá Xiaomi 15 hodně jako Xiaomi 14. Příjemně matné a zarovnané boky střídají plochá matná záda s jediným kontrastním prvkem, a sice čtverhranným fotomodulem blíže k levému hornímu rohu.

Nové jsou vlastně jen dílčí detaily. O matných bocích už zmínka padla, vloni byly lesklé. Fotomodul je mírně přepracovaný, namísto čtvrtého objektivu je laserový snímač, duální LED pro přisvícení noční scény se v podlouhlém panýlku přesunula vedle fotomodulu. Stejně jako vloni chybí na horní hraně tolik typický infraport, přestože funkce dálkového ovladače je v systému HyperOS nadále zastoupena.

Co zůstalo, je skvělá odolnost a kvalita celého zpracování. Telefon je z hliníku, jen záda a displej kryje sklo – podle oficiálních informací vlastní sklo, nejspíš jde o čínské Panda X – tak či onak je velmi odolné. Nechybí krytí IP68 pro ochranu před prachem a vniknutí vody do útrob zařízení. Rovnou z výroby je na displeji aplikována také měkká ochranná folie.

Díky skoro kompaktním rozměrům se telefon příjemně drží v ruce. Na skutečné kompakty typu iPhone 16 nebo Galaxy S25 však nemá, ty jsou ještě o nehet menší. Konkrétně hovoříme o 152,3 × 71,2 × 8,08 milimetru a hmotnost 191 gramů. Právě váha by mohla být o něco nižší, přece jen oproti loňsku je tu maličký nárůst a konkurence celkem jasně ukázala výhody toho, když je vlajkový telefon lehký tak, že o něm v kapse skoro ani nevíte.

Displej a výbava

Tento relativně malý telefon přichází s úplně stejně relativně kompaktním displejem. Jako minule jde o úhlopříčku 6,36″. Upřímně jsem dalek tomu, abych displej tohoto smartphonu označil za dámský. Naopak ale pokud jsou mezi námi muži s velkýma rukama a zájmem o malé telefony, toto je pro ně zcela ideální kompromis. Já coby majitel větších rukou jsem bez problémů obsáhl zhruba 90 % celého displeje, což lze vnímat jako skvělý výsledek.

Jinak jde po roce o stejně dobrý typ displeje, ergo LTPO OLED panel s vysokým rozlišením 1 200 × 2 670 pixelů a dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Částečně potěší i maximální svítivost, která je oproti loňsku jen mírně vyšší (3 200 nitů vs. 3 000 nitů). Maximální hodnoty dosáhnete prakticky jen při zobrazení HDR obsahu, jinak lze počítat se svítivostí kolem 1 200 nitů. I to je ale hodně slušná hodnota, s kterou se displej za jarního sluníčka používá naprosto skvěle.

Uvnitř, pod kapotou, nenechalo Xiaomi nic náhodě a nasadilo to nejlepší, co je aktuálně k mání – Snapdragon 8 Elite. Minimálně v kontextu androidových zařízení jde o nejvýkonnější mobilní čipset, je postavený na 3nm architektuře od TSMC a disponuje 8jádrovým procesorem s 2 výkonnějšími jednotkami Oryon V2 Phoenix L a 6 jen mírně slabšími jádry Phoenix M. Grafiku zajišťuje Adreno 830.

Přestože korejský Samsung se rád chlubí tím, že jeho mobily s čipovou sadou Snapdragon 8 Elite jsou ještě mírně vylepšené, benchmarkové výsledky zatím jasně preferují telefony čínské provenience. Jen namátkou: iQOO 13 2,7 milionu bodů, Realme GT 7 Pro 2,5 milionu bodů. Oproti tomu v našem měření Samsung dopadl přinejlepším s hodnotou 2,36 milionu bodů. Xiaomi 15 můžete zkontrolovat v přehledné tabulce:

Benchmark Xiaomi 15 Samsung Galaxy S25 Google Pixel 9 Xiaomi 14T Pro Geekbench 6 – Single Core 3 072 bodů 2 891 bodů 1 732 bodů 2 132 bodů Geekbench 6 – Multi Core 9 388 9 597 bodů 4 313 bodů 6 819 bodů 3DMark Wild Life Extreme – 6 876 bodů 2 599 bodů 4 757 bodů AnTuTu 10 2 455 266 bodů 2 366 109 bodů 869 220 bodů 1 992 880 bodů

Bohužel 3DMark se nám na Xiaomi 15 rozběhnout nepodařilo, což bývá často neduhem některých telefonů tohoto výrobce. Nic to nemění na tom, že výkonu má mobil skutečně hodně, a to prakticky pro jakékoliv myslitelné úkony – ať už jde o náročné úpravy obrázků, hraní her nebo běžnou pracovní agendu. Jde prostě o vlajkovou loď tělem i duší, v tomto případě doslovně.

Hardwarové parametry Xiaomi 15 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 15, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 152,3 × 71,2 × 8,1/8,4/8,5 mm, hmotnost: 189/191/192 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,36", LTPO AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1200 × 2670 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 23mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, 60mm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, širokoúhlý, 14mm, f/2.2, 115˚, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, 0.7µm, 4K video při 60 fps, gyro-EIS Kompletní specifikace

Ve výbavě dále nechybí 12 GB RAM (ve výchozím stavu aplikováno rozšíření o dalších 6 GB virtuální RAM), Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC pro placení anebo stereo reproduktor, který vládne velmi čistým zvukem i při vyšších hlasitostech. Pod displejem je umístěna velmi přesná a spolehlivá optická čtečka otisků prstů. Pro vaše data je pak připraveno dle zvolené konfigurace 256 nebo 512 GB, systém z tohoto celku ukrajuje zhruba 29 GB.

Výdrž a nabíjení

Ačkoliv se Xiaomi 15 řadí ke kompaktním telefonům, nemá typické problémy s výdrží. Vděčí za to mimo další aspekty i mírně nadstandardnímu akumulátoru s kapacitou 5 240 mAh. Ten jednak benefituje z čipsetu Snapdragon 8 Elite, který se umí z extrémně výkonného křemíku ve vteřině změnit na úsporného beránka. A jednak sází na kombinaci vlastních čipů pod souhrnným označením Xiaomi Surge.

Výsledkem je přesvědčivá 1,5–2denní výdrž, která v konečném důsledku strčí do kapsy jak loňský model Xiaomi 14, tak i větší Xiaomi 14T Pro. Na poli kompaktů de facto Xiaomi 15 nemá konkurenci, i když znovu se dostáváme do sporu, zdali jde o kompakt v klasickém podání.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 15 minut 31 minut 45 minut

Nicméně po stránce nabíjení se nezměnilo zhola nic. I letos Xiaomi sází na 90W dobíjení kabelem a velmi slušné 50W nabíjení bez drátu, potřebujete však originální dobíjecí stanici. Z 1 do 100 % se kabelem dostanete za 40–45 minut, nabíjení je tedy o něco pomalejší než vloni, ale jak by také ne, baterie je výrazně větší. Na standardní bezdrátové nabíječce trvá dobití bezmála 100 minut.

Systém s HyperAI

Xiaomi 15 je dalším telefonem v řadě, u kterého se výrobce chlubí funkcemi umělé inteligence. V Xiaomi konečně dospěli k závěru, že jejich vychytávky je dobré zavřít do nějakého buzzwordu a celkovou sadu nazývají HyperAI. Jde ale vlastně o to stejné, co jsme už chválili u Xiaomi 14T a potažmo i Redmi Note 14.

Výčet funkcí je následující: AI Poznámky s generativními funkcemi, AI Galerie s vychytávkami pro úpravu fotek a videí, AI Rekordér s praktickou funkcí převodu řeči na text, AI Tlumočník s funkcí simultánního překladu do cizích jazyků a AI Titulky pro nativní titulky kdekoliv v systému. O těchto funkcích jsme informovali již v článku věnovaném umělé inteligenci od Xiaomi.

Co se týče novinek, zaujme určitě HyperConnect. Funkce ze své podstaty přináší zrcadlení plochy telefonu na počítač, a to nejen Windows, kde byste podobnou vychytávku čekali už dávno, ale i Mac. Novinku jsme si bohužel nemohli vyzkoušet, protože v době psaní recenze ještě nebyla plně zpřístupněna.

AI funkce pak běží na pozadí i stran Googlu. Gemini se etabloval jako nový hlasový asistent a je to velký posun oproti jeho předchůdci. S komplexním multitaskingem pak pomůže Circle to Search. Co vlastně umí? Dlouhým stiskem domovského tlačítka se aktivuje režim vyhledávání, přičemž poté stačí prstem podtrhnout, označit či přečmárat jakýkoliv objekt na obrazovce, což spustí operaci reverzního vyhledávání na Googlu. Obecně lze očekávat, že právě tuto AI funkci budete využívat nejčastěji.

Přestože všechny chytré zlepšováky mají své opodstatnění a Xiaomi s nimi dokazuje důležitost implementace češtiny a slovenštiny, vlastně nejde o nic přelomového. Žádnou z nich nejspíš nespustíte během celého pracovního týdne, ani o víkendu, snad jen s výjimkou Circle to Search. Existují ale chvíle, může jít o řešení problému v cizině nebo možnost transkripce důležité pracovní schůzky, kdy budete rádi, že tyto věci váš telefon umí.

To celé pak běží na Androidu 15 s nadstavbou HyperOS 2 a v našem případě s ostudně zastaralou listopadovou bezpečnostní záplatou od Googlu. Nic z toho ale nebude platit v první den, kdy telefon vstupuje do prodeje a uživatelé se dočkají velké softwarové aktualizace. Pochválit bychom měli i fakt, že výrobce u svého vlajkového telefonu slibuje 4 velké updaty systému Android a minimálně stejný počet let bezpečnostních aktualizací.

Fotoaparát

V případě fotoaparátu se výrobce nijak nerozpakoval a celkem jednoznačně zreplikoval sestavu čipů z loňského roku – něco vzal z Xiaomi 14, něco ze 14T Pro a celistvý koktejl zase posypal kořením jménem Leica. Fungovalo to vloni, bude to fungovat i dál. A já rozhodně neříkám, že jsem proti. Jen nutno dodat, že něco se změnilo, a to něco není zrovna veselá skutečnost.

Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.62, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF).

– OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.62, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF). Teleobjektiv – Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS.

– Isocell JN5, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 60× digitální zoom, OIS. Širokoúhlý – Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, úhel záběru 115°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.

– Isocell JN1, rozlišení 50,1 Mpx (12,5 Mpx), clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 14 milimetrů, úhel záběru 115°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF. Přední – neznámý čip, rozlišení 31,9 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 21 milimetrů, úhel záběru 90°

Základ je u Xiaomi 15 stejný jako u jiných telefonů Xiaomi z posledních let. Fanoušci naturalističtějšího a možná trochu „vybledlejšího“ zážitku z fotky zvolí režim Authentic, naopak milovníci barev a fotoaparátu Leica zvolí spíše Vibrant. Výběr mezi realistickým nebo líbivým až vyumělkovaným ztvárněním reality nikdy nebyl jednodušší.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Při focení v terénu pak oceníte zejména to, že Xiaomi 15 je konzistentní. A to v tom dobrém, ale i horším smyslu. Nejlepší práci odvádí klasicky hlavní snímač, který je velmi užitečný jak ve dne, venku i v interiéru, tak v noci. Xiaomi dokázalo najít balanc mezi skvělou hloubkou ostrosti, takřka absencí šumu a výtečnou prací se světlem. Pochválím i noční focení, kdy už nejsou snímky brutálně přesvětlené a nemají nádech žluté ani oranžové. Samozřejmě výjimky se najdou.

Méně radosti mám z teleobjektivu. Ten je od posledně jiný, předně už nenabízí 3,2× optické přiblížení, ale pouze 2,6×. Fotoaplikace vám pak přednostně cpe i zbytečný 2× výřez z hlavní fotky a 5× výřez z teleobjektivu. Přibližovací fotoaparát není v této konstelaci úplně ideální na makro, ani klasické focení, protože málokdy přibližuje skutečně tak, aby to bylo znát. Osobně jsem si jej však oblíbil pro portrétní snímky s 60mm ohniskem, u kterých navíc telefon vykouzlí velmi působivý bokeh efekt.

Bohužel noc není jeho čas. Působí jako by neměl dost silnou optickou stabilizaci a snímky jsou často roztřesené, rozmazané nebo hodně zašuměné. Čest výjimkám, v takovém případě je výsledek velmi ucházející. To stejné však nelze říct o širokoúhlé kameře, která je de facto stejně nemotorná jako vloni. Snímky i při vnikajícím osvětlení zasypává šum a v noci často působí jako fotky z řádově o dost levnějšího přístroje. Selfie kamerka pak celkový dojem nekazí, žádný průlom v segmentu ale nepředstavuje – má vysoké rozlišení, ale kvalitativně je dost náladová.

U videa se chce Xiaomi zavděčit všem, takže nabízí širokou škálu možností nahrávat videa od HD 30 fps, přes Full HD i 4K 30/60 fps až po 8K. Pro účely recenze jsme natáčeli při 4K 60 fps, kdy sice nefunguje HDR, ale kvalita videa je asi nejlepší co se dalo, a to i s ohledem na zvuk nebo stabilizaci. Pokud si chcete užít hodně pevný záběr, můžete využít superstabilizace ShootSteady a takřka gimbalovou ShootSteady Pro. Jen pozor, funguje pouze při Full HD 30 fps.

Závěrečné hodnocení

Základní vlajkové Xiaomi 15 je zase neotřelým sympaťákem, který bez debat splňuje nároky vlajkových zákazníků. Bohužel trochu vnímám, že výrobce – záměrně či nikoliv – stírá rozdíly mezi dražšími modely bez-T a levnějšími vlajkami s označením T. Základní model číselné řady udržuje v kurzu hlavně kompaktní zpracování, i když napříč celým testováním jsem vlastně laboroval nad tím, jestli to malý telefon je nebo není.

Ve finále to není důležité – má rozhodně menší tělo než klasické superphony s cenovkou kolem 30 tisíc korun, přestože po stránce výbavy se jim v lecčem vyrovná. A kupovat si ho budou hlavně ti, kteří hledají telefon ergonomicky dobře padnoucí do ruky, nikoliv pádlo. Je vlastně dobře, že takové telefony ještě jsou, i když by je jeden napočítal na prstech jedné ruky.

I když pokud vám jde primárně o tento aspekt, je rozhodně zajímavějším aspirantem na kompakt roku Samsung Galaxy S25, který je výrazně lehčí, tenčí a i menší, přitom výbavu má taktéž ryze vlajkovou. U čínské firmy navíc celkový dojem sráží HyperOS, jenž opakuje stále ty stejné chyby, zobrazuje děsivé množství systémové reklamy (i v Evropě!) a pokud nejste vyloženě fanoušek, asi ho nemůžete milovat. A příliš to nezachraňují ani AI funkce, přestože jsou u Xiaomi asi jako u jediné značky plně použitelné v našem rodném jazyce.

Xiaomi 15 8.8 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.0/10

















Hardwarová výbava 9.3/10

















Fotografie a video 8.7/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady výkonný a zároveň i úsporný čipset

kvalitní a relativně kompaktní zpracování

skvělá výdrž, rychlé nabíjení

hlavní fotoaparát stále exceluje

špičkový displej

funkce HyperAI s podporou češtiny Zápory liknavost k větším inovacím

širokoúhlý fotoaparát

systém HyperOS

zdražení bez výrazného vylepšení