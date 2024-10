Recene Xiaomi 14T Pro: vlajkový telefon za rozumnou cenu

Xiaomi 14T Pro skvěle vykrývá díru na trhu, kterou vytvořila absence jarního Xiaomi 14 Pro

Nabízí vynikající výbavu, skvěle zrecyklovaný fotoaparát a konečně došlo i na bezdrátové nabíjení

V obchodech se prodává za 21 tisíc korun, do půlky října jej seženete se slevou 3 500 korun

Společnost Xiaomi má vytříbenou taktiku. Nejprve na jaře představí svou hlavní vlajkovou loď, se kterou cílí na ty nejnáročnější. Po letních prázdninách pak „dorazí“ nerozhodnuté zákazníky svou řadou vrcholných telefonů T s agresivní cenovkou. Ten čas právě nastal, s koncem září byla oznámena novinka jménem Xiaomi 14T Pro. Co tento telefon umí a proč je v mnoha ohledech zajímavější než věhlasná Ultra?

Důležitým prvkem, který může determinovat úspěch či neúspěch Xiaomi 14T Pro na trhu, je cena. Přístroj pořídíte v základní variantě 12/512 GB za 20 999 Kč včetně DPH. Nicméně výrobce nabízí až do poloviny října slevu, díky které můžete mít Xiaomi 14T Pro za 17,5 tisíce korun. K mání je i 1TB varianta, tu můžete mít se slevou za cenu základního modelu, jinak stojí 23 499 Kč.

Než budeme pokračovat, dovolte mi malý exkurz do aktuální nabídky vlajkových telefonů Xiaomi; bude důležitý pro naše další vyprávění. Loňský model Xiaomi 13T Pro koupíte už za 12,5 tisíce korun, základní Xiaomi 14 v 512GB variantě pak vyjde na 19 990 Kč. Model Ultra už je trochu „z ruky“, za ten zaplatíte v obchodě bez pár drobných 30 tisíc korun.

Obsah balení

Xiaomi 14T Pro je vůbec první telefon od Xiaomi, který se na českém trhu prodává bez nabíjecího pouzdra. Také na čínskou firmu již dopadla eurounijní směrnice „o společné nabíječce“. Ta zakazuje výrobcům přibalovat nabíječku jako součást balení.

V o něco hubenější krabičce tak najdete pouze telefon samotný, plastové pouzdro, metrový USB-C/USB-A kabel a sponku na SIM slot. Nabíjecí adaptér s výkonem 120 W si můžete zakoupit separátně za 800 korun. První zákazníci získají originální nabíječku jako dárek k nákupu.

Design ve stylu Poco

Xiaomi jako by se letos pro modely 14T a 14T Pro inspirovalo u designu telefonů Poco. Zejména pak modely F6 Pro a X6 Pro nezapřou, že vyjely ze stejné fabriky. Nejvíce patrné je to u černé varianty, která v případě Xiaomi 14T Pro vypadá nejvíce tuctově a obyčejně. Naopak námi testovaná stříbrná varianta mi celkem padla do oka. Ale znáte to, každý dle svého…

Novinka přichází s kovovým monolitickým tělem se skleněnými zády pokrytými matnou úpravou. Záda jsou po okrajích mírně zkosená do stran, což přispívá ergonomii, ale ubírá na hranatosti celého zařízení. Dominantou je velký fotomodul se třemi extra vystupujícími objektivy a čtvrtým falešným, jenž ukrývá duální LED blesk.

Tělo je zhotoveno z hliníkové slitiny, přestože výrobce jej označuje jako titan. Pozor, jde o vychytralý marketingový tah – telefony nejsou z titanu, nýbrž barva je přírodním titanem inspirována, proto si Xiaomi zvolilo „titan“ pro název barvy, nikoliv označení materiálu určeného pro výrobu.

Hliník je příjemným ozvláštněním oproti loňské generaci, která měla tělesnou schránku z plastu. Kov je výrazně pevnější, což je znát na samotné konstrukci. Ta ani při pokusu o ohnutí není skoro vůbec poddajná. Navíc Xiaomi sází na zvýšenou odolnost IP68, telefon tedy odolá prachu a vodě při ponoření až do 2 metrů na 30 minut. Od výroby navíc dostanete předinstalovanou měkkou fólii kryjící displej.

Displej a výbava

Čistě podle tabulkových specifikací to vypadá, že Xiaomi 14T Pro přichází s velmi podobným displejovým panelem jako jeho předchůdce. Řeč je o AMOLED panelu s 1,2K rozlišením, velmi vydatnou paletou barev, parádními pozorovacími úhly a bohatou svítivostí. V běžném stavu vyšplhá svítivost až na 1 200 nitů, kolegové z GSMAreny naměřili dokonce 1 228 nitů, při zobrazování HDR obsahu pak umí až 4 000 nitů.

Velkých čísel se obrazovka nebojí ani co do obnovovací frekvence. K dispozici je klasika 60 Hz, anebo zvýšená frekvence 144 Hz. Chybí však technologie LTPO, takže telefon umí v rámci dynamického režimu přepínat pouze mezi 60 a 144 Hz. I tak to ale zvládne ušetřit pár procent z baterie. Pokud si chcete plynulost užít plnými doušky, můžete vynutit 144 Hz za každých okolností.

Obrazovka má kolem 1,5milimetrové rámečky, přední strana je ale plochá, takže fanoušci zahnutých displejů musí hledat jinde. Nahoře je zobrazovač vyříznut 3,5milimetrovým průstřelem pro kamerku. Rám ani průstřel bych jako rušivé elementy neoznačil, v dnešní době jde o standard.

Výkon zajišťuje 4nm čipová sada Dimensity 9300+ od tchajwanského MediaTeku. Ta sestává z 8jádrového procesoru, jedno ultravýkonné jádro Cortex X4 je dokonce taktováno až na 3,4 GHz, zbytek je úspornější. Grafické operace pro změnu pohání Mali G720 a nechybí ani neural procesor APU 790.

Hardwarové parametry Xiaomi 14T Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: MediaTek Dimensity 9300+, 4nm, octa-core, 1× 3,25 GHz Cortex-X4 + 3× 2,85 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Immortalis-G720 MC12, RAM: 12 GB, interní paměť: 512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,54 × 75,1 × 8,39 mm, hmotnost: 209 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.6, 2.4μm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 60mm, 2× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 120˚, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR, noční režim Cena: 20 990 Kč Kompletní specifikace

Pokud se v těchto termínech neorientujete, postačí vám vědět, že jde o to aktuálně nejvýkonnější, co MediaTek má k dispozici. Telefon má výkonu skutečně na rozdávání a demonstruje to nejen v uživatelském prostředí a ve hrách, ale také v oblíbených benchmarcích. Necelé 2 miliony bodů v AnTuTu, 4 757 bodů v 3DMark Wild Life Extreme.

Během tohoto náročného grafického benchmarku se přitom telefon zahřál jen na 30 °C. Po stránce výkonu, efektivity práce a také odvodu tepla je Xiaomi 14T Pro opravdový premiant. Ve výbavě dále nechybí 12 GB RAM (plus možnost až dalších 12 GB virtuální RAM), Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, GPS, NFC pro placení anebo infraport pro ovládání domácí elektroniky. Pod displejem je umístěna velmi přesná a spolehlivá optická čtečka otisků prstů.

Výdrž a nabíjení

Také u baterie to nevypadá na kdovíjakou inovaci. Dočkali jsme se opět velkorysého 5000mAh akumulátoru typu lithium-polymer. Xiaomi díky této baterii zvládne bez velkého přemáhání i dva pracovní dny. Samozřejmě pokud budete trvat na always-on displeji, neustálé vysoké obnovovací frekvenci a budete telefon ždímat častým focením a hraním, vybijete mobil za méně než 24 hodin. Jinak je výdrž více méně standardní.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 5 minut 10 minut 16 minut 23 minut

Co rozhodně potěší, je superrychlé nabíjení. Díky výkonu až 120 W zvládnete telefonu doplnit energii za méně než půl hodiny. Řekněme, že do 10 minut je telefon nabit z poloviny, do 100 % pak stačí 23 minut. V případě tak rychlého nabíjení dokážete být velice flexibilní, i kdyby výdrž nebyla ideální. Skutečnou novinkou je pak bezdrátové nabíjení Qi 1. generace s výkonem až 50 W. Pokud máte doma originální nabíjecí stojánek, zvládnete dobít do 60 minut.

Systém a umělá inteligence Xiaomi AI

Xiaomi 14T Pro přichází v základu s Androidem 14 se zářijovou bezpečnostní aktualizací, který je překryt hutnou peřinou jménem HyperOS. V námi testované 1TB variantě zabírá systém 31,5 GB, pokud deaktivujete virtuální rozšíření operační paměti, jste schopni ušetřit nějakých 13 GB.

HyperOS jsme již dopodrobna probírali v několika předešlých recenzích a specializovaných článcích. Pokud aktuálně používáte mobil s MIUI, nečekejte žádné zásadní změny. Dokonce i notorické chyby zůstaly – nechybí nepřehledné nastavení, tolik odlišné od čistého Androidu, anebo typický bloatware.

Abyste měli představu, spočítal jsem vám to: aplikační smetí typu Booking, AliExpress, WPS Office a další, které se do vašeho nového telefonu nainstaluje po první spuštěním, zabírá bezmála 2,5 GB. Přitom do toho nepočítám užitečné nativní aplikace, jako jsou Xiaomi Poznámky, vlastní Galerie, aplikace pro počasí, anebo správce souborů. Ke všemu samozřejmě existují i alternativy od Googlu, rovněž předinstalované.

Pojďme ale dál. I přes masivní nálož bloatwaru nadstavba jako taková beží plynule a za pochvalu stojí i stabilita – nativní aplikace nepadají, běží svižně a nic se nezasekává.

Ryzí novinkou, kterou Xiaomi trestuhodně odmítá více propagovat, je pokrok z hlediska funkcí umělé inteligence. Xiaomi využívá vlastní sadu funkcí bez zjevného obchodního označení (typu Galaxy AI či Apple Intelligence), které ale přiznaně běží na cloudových službách Google a využívají tedy jazykový model Gemini.

K dispozici jsou generativní úpravy textu v aplikaci poznámky (sumarizace, korektura, překlad), transkripce hlasového záznamu v aplikaci záznamník a také úprava fotek a videa pomocí AI nástrojů. Nejčastěji budete asi retušovat předměty či osoby z fotek pryč, případně ladit tón, jas a barvy videa či snímků.

Nejde o nic objevného, že? Přesně tak, toto už de facto umí i Google a Samsung. Jenže Xiaomi se vůbec nebojí tyto funkce naplno pustit ven i s podporou češtiny. K duhu vám tak přijde i funkce simultánního překladu, kdy vy namluvíte něco ve svém jazyce, dojde k překladu, druhá strana taktéž a znovu dojde k překladu. Všechny popsané funkce podporují jak češtinu, tak i slovenštinu a dalších zhruba 30 světových jazyků.

Generativní AI na telefonech Xiaomi, ať už jde o úpravy textu, anebo fotek či videí, zdaleka nefungují perfektně. Text je mnohdy prkenný a retuš ne vždy použitelná. Přesto je fajn vidět, že pro výrobce není český trh nijak zbytný a řeší i vpravdě drobnosti, které potěší trh o circa 11 milionech zákaznících.

Fotoaparát a video

Fotoaparáty Xiaomi recykluje ze starších modelů – a to v tom nejlepším možném významu. Proč také vymýšlet znovu kolo, že ano. Sázka na fotočipy čínského OmniVisionu vyšla i tentokrát, výbava je velmi slušná a výsledky to prozrazují. Zde přehledně:

Hlavní – OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF).

– OmniVision OVX900 „Light Fusion/Hunter 900“, krytí Leica, rozlišení 50,3 Mpx, 1/1,31″ velikost čipu, clona f/1.6, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), laserové ostření (Laser AF). Teleobjektiv – neznámý čip, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS.

– neznámý čip, krytí Leica, rozlišení 50 Mpx, clona f/2.0, ohnisková vzdálenost 60 milimetrů, 2,6× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS. Širokoúhlý – OmniVision OV13B10, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3,06″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 15 milimetrů, úhel záběru 120°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF.

Hlavní „fachu“ odvádí hlavní 50,3Mpx snímač, který fotí ve výchozím stavu s rozlišením 12,5 Mpx. Jeho kvalita je vysoká jak ve dne, tak v noci. Snímky mají parádní rozsah barev, přesto si drží realistickou vizáž a pokud udržíte ruku v klidu, dostanete velmi ostrý snímek s množstvím detailů.

Díky spolupráci se společností Leica může Xiaomi opět nabídnout přepínání jednotlivých barevných režimů: Leica Authentic a Leica Vibrant. Zde nedošlo oproti minulým generacím prakticky k žádným změnám – režim Vibrant uměle navyšuje saturaci barev, při jisté konstelaci z něj však mohou vycházet velmi umělecké snímky. Já však pro zbytek testování zůstal věrný režimu Authentic, ačkoliv ten mám pocit tentokrát obaluje snímky jistým umělým stínem. Na srovnání se můžete podívat v galerii.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý snímač s rovným rozlišením 12 Mpx (4 000 × 3 000 pixelů) naráží na nedostatky svých předchůdců. Za dobrého osvětlení umí vyloženě čarovat, pokud se ale rozhodnete fotit v potemnělém interiéru, anebo rovnou v noci, začne se objevovat šum, či ještě hůř – jednotlivé textury začnou splývat a fotkám také chybí potřebné světlo.

Režim pro portréty je vybaven volitelně přepínatelným virtuálním ohniskem a velmi povedeným bokeh efektem, který vzniká syntézou hardwaru a softwarového post-processingu. V nabídce je 23 a 35 milimetrů využívající hlavní snímač, ale také 60 a 75 milimetrů, které pracují s teleobjektivem. Ten nabízí optické přiblížení 2,6×, digitálně si vypomůže až do 30× zoomu.

Protože telefonu chybí dedikovaný makro režim, pro tyto účely využijete právě 50Mpx teleobjektiv. Vězte, že po makro foťáku si stýskat rozhodně nebudete. Přibližovací kamera je v tomto ohledu univerzálnější a stokrát oceníte, že pro zachycení detailu nemusíte mobil strkat 4 centimetry od objektu.

S videem se to má jednoduše. Xiaomi hodně propaguje optickou stabilizaci, tu však podporuje pouze při nahrávání ve Full HD při 30 fps. Od minula se tak nic moc nezměnilo. Dále umí Full HD 60 fps nebo 4K 60 fps, tady ale s o dost slabší elektronickou stabilizaci. Kvalita videa je rozumná, i EIS dostačuje a záběry se netřesou. Obzvlášť pochválím věrný záznam zvuku.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi 14T Pro je vlastně staro-nový telefon. Hodně toho přebírá od svého předchůdce 13T Pro, něco zase bere od Xiaomi 14, což je vlastně jen dobře. Zásadních chyb se tím pádem nedopouští, po hříchu ale nepřináší mnoho vylepšení a šťastný majitel loňského modelu si nákup novinky obhájí jen těžko.

Několik argumentů by se ale přece jen našlo. Pro mě by to bylo například bezdrátové nabíjení, které u telefonu za 20 tisíc korun zkrátka chybět nesmí. Ožehavým tématem bude jistě i umělá inteligence. Ta tu je na úrovni „nice to have“, ale za důrazný krok k nákupu bych ji neoznačil. Navíc není vyloučeno, že dorazí i do Xiaomi 13T Pro.

Nové Téčko je zkrátka telefon pro ty, kterým výbavou nestačí řada Redmi Note či jakékoliv Poco, Xiaomi 14 je pro ně moc malé a 14 Ultra zase moc hogo fogo. Letošní absence modelu Xiaomi 14 Pro vlastně novému modelu 14T Pro hraje výrazně do karet, protože vykrývá tuto skulinku na trhu. Výraznou konkurenci spatřuju snad jen u základního modelu Xiaomi 14T, který nemá zase tak odlišnou výbavu, ale stojí bratru o 5 tisíc korun méně.

Xiaomi 14T Pro 8.8 Design a zpracování 8.5/10

















Výkon a optimalizace 9.5/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita fotografií a videa 8.6/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady první s umělou inteligencí podporující češtinu

univerzál díky vysokému výkonu

parádní displej s vysokou svítivostí

rychlé nabíjení, konečně i bezdrátové

stabilně dobrý fotoaparát, také video

stylový design a kvalita zpracování Zápory v černé je design hodně tuctový

HyperOS opakuje chyby MIUI

balení bez nabíječky Koupit Xiaomi 14T Pro