Recenze Poco F6 Pro: báječná vzpomínka na legendární Pocophone

Poco F6 Pro přichází na český trh jako nový „zabiják vlajkových lodí“

Zní to jako klišé, ale skutečně nabízí příkladný poměr ceny a kvality

S de facto vlajkovou výbavou startuje na ceně 14 999 Kč včetně DPH

Čínskou značku Poco, která spadá pod křídla Xiaomi, zná většina zákazníků zejména jako výrobce velmi levných telefonů ve střední třídě. Skuteční pamětníci si však vzpomenou, že Xiaomi pod touto žlutě oddělenou značkou vyráběla prapůvodně telefony, které se označovaly jako „zabijáci vlajkových lodí“. Ano, mám na mysli první Pocophone F1.

Novinka, která přišla na český trh v květnu, se jmenuje Poco F6 Pro a jde o šestou generaci tohoto Pocophonu. Nové Poco F6 Pro má snad vše, co byste od špičkového telefonu očekávali: krásný displej, vysoký výkon a velké úložiště, dobrý fotoaparát a velkou baterii s rychlonabíjením. A přitom stojí zlomek toho, co jeho skutečná konkurence. Jde opravdu o nejlepší novinku letošního jara?

Poco F6 Pro vstoupil na český trh ve dvou paměťových variantách a ve dvou barevných provedeních: matná černá a matná bílá. Základní konfigurace 12/512 GB vyjde na 14 999 Kč včetně DPH, vyšší 16GB/1TB pak na 16 999 Kč. Pokud stihnete nákup do 2. června, trefíte ještě akční zahajovací cenu 13 499 Kč, respektive 15 299 Kč. Vzhledem k výbavě působí cena extrémně agresivně, jak si ukážeme v následujících řádcích.

Obsah balení

Typicky černo-žlutý boxík je pořádně velký a prozrazuje, že Xiaomi do poslední chvíle bude zákazníkům pospolu nabízet vše, co směrnice Evropské unie co nevidět zakáží. Součastí balení je tak kromě telefonu i černé silikonové pouzdro, sponka na SIM slot, metrový USB-C/USB-A kabel a konečně i 120W dobíjecí adaptér do zásuvky.

Design: nejpěknější telefon Poco?

Dlužno podotknout, že z hlediska designu telefony Poco nikdy nebyly moc originální. Platí to i pro další čínské výrobce, které si od sebe vzájemně vypůjčují zásadní designové prvky, levnější modely Poco velmi často „vykrádají“ řadu Redmi a Redmi Note. Poco F6 Pro vypadá celkem dost jako Poco X6 Pro, ale design mi přijde ještě o chloupek lépe zvládnutý.

Dominantou na zádech je široký fotomodul v horní části, který skrývá tři samostatné fotoaparáty a čtvrtý falešný „objektiv“ určený pro přisvětlovací LED. Fotomodul je také příjemně kontrastně lesklý, zatímco zbytek zad je z matného sklíčka. V bílé variantě lépe vynikne fešácká imitace mramoru, která telefon též sympaticky odlišuje od konkurence.

Boky jsou pak zarovnané a také matné, díky čemuž vynikne hliníkové zpracování monolitického těla a také postranních čudlíků. Ty jsou pouze dva, a sice vypínací a kolébka pro regulaci hlasitosti. Nahoře nechybí infraport, dole pak reproduktor, USB-C a duální slot pro nanoSIM. Paměťovou kartu bohužel nepojme.

Při používání se tělo telefonu jeví dosti bytelně, něco o tom napovídá i hmotnost 209 gramů, kterou rozhodně v kapse i v ruce pocítíte. Oproti loňsku se výrobce nezmiňuje o žádné certifikaci pro zvýšenou odolnost. Do vody či prašného prostředí proto telefon raději nenoste.

AMOLED se vším, co k tomu patří

Vlajkovka se pozná podle displeje, říká se. Inu, kdybychom to měli brát takto, Poco F6 Pro míří hned do první linie. Xiaomi si totiž pro tento konkrétní model nechalo vyrobit AMOLED panel od TCL CSOT. Je to extratřída: 6,67″ úhlopříčka s rozlišením 1 440 × 3 200 pixelů (jemnost 526 ppi), vysoká svítivost až 1 200 nitů a 4 000 nitů při zobrazování obsahu v HDR10+. Samozřejmě nechybí Dolby Vision.

Na první pohled mi barvy na displeji přišly trochu bledé, nicméně nastavení můžete volit mezi několika barevnými schématy, takže si vybere každý. Manuálně můžete také přepínat obnovovací frekvenci, která je standardně nastavena na dynamickou (sama přepíná mezi 60Hz a 120Hz plynulostí). Velmi potěšující je i fakt, že krycí sklo Gorilla Glass je ploché, takže nehrozí nechtěné doteky v postranní části.

V dolní části, hned nad 2milimetrovou bradou, se nachází displejová čtečka otisků prstů optického typu. Ta si umí zapamatovat až 5 různých otisků, v drtivé většině případů vám ale bude stačit pouze jeden, je totiž naprosto bezchybná a navíc velmi rychlá. K odemykání můžete používat i 2D sken obličeje, ten se ale nechá ošálit i fotkou na monitoru. Vyzkoušeli jsme a nedoporučujeme.

Snová výbava a vysoký výkon

Poco F6 Pro dostalo ty nejlepší vnitřnosti, které vůbec bylo možné sehnat, vzhledem k zařazení do spodní hladiny vyšší třídy. Hlavní výkonnou jednotkou je tedy čipová sada Snapdragon 8 Gen 2 od amerického Qualcommu. Ta nese především osmijádrový procesor s taktem až 3,2 GHz, ale také 5G modem a grafický čip Adreno 740.

Asi je vám jasné, že využití loňského nejsilnějšího mobilního čipsetu prozrazuje absolutně nulové kompromisy z hlediska toho, jak byste měli telefon používat. Hromada výkonu i paměti RAM zajišťuje svižný průchod systémem, bleskové otevírání aplikací, solidní možnosti multitaskingu při řešení více úloh najednou, anebo pochopitelně velmi pohodlné hraní i těch nejnáročnějších her.

Pro účely hraní her je zde připravena také platforma Game Turbo, která alokuje veškerý výkon na právě běžící hru a aktivuje speciální systém chlazení, čímž se postará o to, abyste měli ten nejlepší možný zážitek. Obrovský výkon je patrný i v oblíbených benchmarcích. Bohužel 3DMark se nám na telefonu nepodařilo rozběhnout a AnTuTu Stress Test zase opakovaně spadnul po 20 minutách z důvodu přehřátí přes 45°C.

Kromě toho se z výbavy hodí zmínit také Wi-Fi 6 i 7, Bluetooth 5.3, ještě NFC, GPS a další polohovací služby, infraport, elektronický kompas a USB-C typu 2.0 jsem již zmiňoval. V námi testované verzi systém a systémová data hned po prvním zapnutí ukusují z 1TB úložiště 28 GB.

Výdrž a nabíjení

Rovnou si dovolím předeslat, že Poco F6 Pro nezklamává ani v tomto gardu. Z hlediska výdrže se může opřít o 5000mAh akumulátor pevně zasazený do monolitického těla. S baterií jsem žádný zásadní problém neměl, ale ani nijak nevyčuhuje nad konkurenci. Telefon v klidu zvládá 1,5 dne, když budete hodně fotit a hrát, vybije se i k večeru. Naopak pokud nastavíte dynamickou frekvenci displeje, ponecháte nižší rozlišení Full HD a místy zaexperimentujete s úsporným režimem, dostanete se na fajn hodnotu i 2–2,5 dne.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 8 minut 14 minut 23 minut 29 minut

Stran nabíjení je to jedna velká paráda. Přece jen 120W nabíjení s adaptérem přímo v balení nenabízí všichni. Pro ilustraci: konkurenti od Applu, Googlu či Samsungu se drží kolem 20–25 W, zkrátka a jednoduše, Poco dorovnávají či rovnou překonávají jen kolegové z řady Redmi Note, anebo loňská Motorola Edge 40 Pro se 125W nabíjecím výkonem. Jedinou kaňkou na Poco F6 Pro je absence bezdrátového nabíjení; to už bychom ale možná chtěli příliš.

Android 14 s HyperOS

Když zkraje letošního roku přišel na český trh operační systém HyperOS, tehdy ještě v diádě s MIUI na některých modelech, telefony Poco byly v tomto ohledu průkopníky. Dnes už novou grafickou nadstavbu využívají všechny nové přístroje Xiaomi, Redmi i Poco a ty starší se postupně – v některých případech přímo hlemýždí rychlostí – přidávají.

Jak potvrzují nesčetné recenze u nás i v zahraničí, HyperOS je de facto jenom převlečené MIUI. Změny nejsou patrné prakticky nikde, a když už, jde o čistě estetické zákroky, které těžko bude někdo adorovat. Nadstavba jako taková se chová plynule a chválím i stabilitu – nativní aplikace nepadají, běží svižně a nic se nezasekává.

Ovšem co už mi moc úsměv na tváři nevykreslilo, je opakování chyb minulých. Nepřehledné nastavení, které vypadá tolik odlišně oproti čistému Androidu a je výzva v něm najít cokoliv jen mírně specifického. Zapomenout nesmím ani bloatware, neboli aplikační smetí (Booking, Spotify, AliExpress a další), jak to nazval kolega Michal Maňák v recenzi Xiaomi 14. Zde mimochodem velmi trefně vystihuje naše společné zklamání z HyperOS.

Samotný systém ve verzi HyperOS v1.0.3.0 běží na Androidu 14 s nejnovější květnovou bezpečnostní záplatou. Lze předpokládat, že výrobce zde zajistí minimálně 2 velké aktualizace systému Android, přestože na oficiální potvrzení čekáme. Dobrou zprávou je, že nechybí žádné funkce, které zažily premiéru s Androidem 14, jako je třeba propracovaná úprava zamykací obrazovky a podobně.

Fotoaparát: ke špičce jen dva kroky

Řečeno hokejovou terminologií, která teď 2 týdny cloumala celým Českem: Poco F6 Pro neprošlo do finále, odnáší si ale bronzovou medaili. Úspěch je to i tak veliký. Novinka je totiž na poměry své cenové skupiny velmi nadprůměrný fotomobil, přestože celkovou úroveň mu kazí dva ze tří jeho fotoaparátů. Takže jako tomu často v podobných případech bývá: hlavní fotoaparát táhne celek sám.

Jeho primární zadní fotoaparát nabízí 50Mpx rozlišení. To je sice méně než mělo loňské Poco F5 Pro (64 Mpx), nicméně tento konkrétní fotočip je o dost větší, slibuje tedy výrazné zlepšení nočních snímků. Konkrétně se jedná o 1/1,55″ OmniVision OVX8000 (též OV50E) s fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu.

Jeho výhoda tkví hlavně v parádní práci s detaily, a to ať už si vyberete komprimovanou verzi fotek v rozlišení 12,5 Mpx, anebo plnou palbu v 50,3Mpx rozlišení. Rozhodně musím pochválit barevnou věrnost denních snímků a také portréty – ať už jde o práci s bokeh efektem, anebo detailnost obličejů a přirozené podání barvy kůže.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Musím uznat, že velmi dobře si fotoaparát vede i v horších světelných podmínkách, notabene v noci. Zejména pak v případech, kdy je světla velmi málo a čip se musí snažit, aby fotku vůbec rozsvítil. Po bližším ohledání je patrná mírná syntetika, tedy „domýšlení“ a „dokreslování“ textur pomocí umělé inteligence. I tak je ale výkon v noci nadmíru vydařený.

Zbývající duo, jak už jsem nastínil, nehraje zrovna „první útočnou lajnu“. Super-širokoúhlý foťák s 8Mpx rozlišením dost deformuje obraz po okrajích, ale přesto svou práci odvádí ještě celkem dobře. Přesto bych si jeho kvality v dané cenové kategorii uměl představit ještě o něco lepší, a to třeba i v situaci, kdy okolního světla není mnoho.

Makro objektiv s rozlišení 1,9 Mpx pak logicky moc velkou kvalitou oplývat ani nemůže a snímky z tohoto foťáku jsou velmi placaté a kontext focených objektů se z nich na větším displeji rychle vytrácí. Selfie kamerka se holedbá rozlišením 15,9 Mpx, dokonce jde o velmi podobný fotoaparát jako vloni. Z ní mám vlastně skvělý pocit, pracuje poctivě ve dne i v noci, navíc dodává znamenitý softwarový bokeh.

U videa je situace složitější. Telefon podporuje až 8K při 24 fps, 4K při 30/60 fps a pak také Full HD i HD v plné palbě. Zkušený uživatel bude chtít natáčet 4K či 8K, v obou případech je ale video prapodivně roztřesené. Řešením se jeví být optická stabilizace na hlavní kameře, ta však funguje pouze ve Full HD 30 fps a – logicky – musíte natáčet video pouze hlavní kamerou, během videa nelze přepínat objektivy.

Závěrečné hodnocení

Po několika týdnech testování Poco F6 Pro mohu s klidem v duši prohlásit, že jde o jeden z nejvýhodnějších telefonů svého druhu. Ukázkově vzdává hold prvnímu Pocophonu a dokazuje, že skutečné vlajkové telefony nemusí stát 30 a více tisíc korun, ale třeba i o polovinu méně.

Nové Poco má skoro vše. A to „skoro“ opravdu doslovně, protože kromě širokoúhlého fotoaparát a makra, na které už očividně nezbyl rozpočet, de facto nemá čím zklamat. Nabízí parádní displej, velmi vysoký výkon, dobrou výdrž, superbleskové nabíjení a nakonec i zpracování je o level výš, než byste dle cenovky řekli. Jeho skutečná kvalita tkví v tom, co celá řada zákazníků dychtivě vyžaduje: hodně muziky za málo peněz.

Může být právě vaším ideálním telefonem, pokud nutně chcete kupovat novinku, která zrovna přistála na trh. Proti němu totiž na tuzemské trhu stojí několik částečně výběhových telefonů. Může jít například o Samsung Galaxy S23 FE (tady zní lákavě hlavně systém s Galaxy AI), dále OnePlus 10 Pro, anebo třeba Nothing Phone (2). Nadšence do čistého Androidu může zaujmout ještě Pixel 8a. Troufám si ale říct, že žádný z nich nemá takový poměr výbavy a ceny, jako právě Poco F6 Pro.

Poco F6 Pro 8.9 Design a zpracování 8.9/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 8.8/10

















Kvalita fotografií a videa 8.1/10

















Výdrž baterie 9.2/10

















Klady kvalitní zpracování a stylový design

bohaté prodejní balení

parádní displej s vysokou svítivostí

bleskové 120W nabíjení

vysoký výkon a dostatek paměti

povedený hlavní fotoaparát a selfie kamerka Zápory opět bez bezdrátového nabíjení

focení makra

chybí opravdový teleobjektiv

video stále nedostalo potřebnou péči

HyperOS má stále své mouchy Koupit Poco F6 Pro