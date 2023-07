Recenze Nothing Phone (2): povedený telefon, jen bez wow efektu

Nothing Phone (2) je již druhá generace telefonu s blikajícími transparentními zády

Zaujmout chce větším displejem, vyšším výkonem i přepracovaným systémem Nothing OS 2.0

Cena je však o poznání vyšší, základní model 8/128 GB vstoupil na trh za 15 490 Kč včetně DPH

První generace blikacího Nothing Phonu byla zřejmě úspěšná, a tak nám britský výrobce po roce přináší generaci druhou. Nothing Phone (2) vylepšil podstatnou část specifikací, lehoučce pozměnil design a přidal několik funkcí, které by zákazník nejraději očekával už u první generace. Důvodů, proč se o něj zajímat, je o chloupek méně, ale stále jde o zajímavý počin. Pojďme se na něj podívat pořádně pod lupou!

A hned se musíme na krátko pozastavit u ceny, která bude jistě veliké téma – oproti loňsku totiž narostla o 3 500 Kč. Základní varianta 8/128 GB nyní vyjde na 15 490 Kč, námi testovaná varianta 12/256 GB stojí dokonce 17 290 Kč. K dispozici je pak ještě verze s 512GB úložištěm za 19 990 Kč. V prodeji je v Česku od 21. července, a to v bílém a tmavě šedém barevném provedení.

Obsah balení

Nothing Phone 2. generace k vám dorazí v ploché krabičce z bílého kartonu. Ta je obalena voskovaným papírovým obalem s motivem zad mobilu, který musíte umně odříznout a z obalu sundat. Standardní balení, které se otevírá jako kniha, pak musím oproti loňskému „zašupovacímu“ stylu rozhodně pochválit. Uvnitř se nachází telefon samotný, literatura, sponka na SIM s průhlednou rukojetí a bílý metrový USB-C kabel s rovněž částečně transparentním designem.

Šedá mu sluší

Nothing po stránce designu ušel kus cesty, ačkoliv se to na první pohled nemusí tak jevit. Za prvé celkem fádní černou barvu nahradila stylová tmavě šedá. Za druhé došlo k mírné úpravě odhalených součástek pod transparentními zády. A za třetí jsou záda po stranách částečně oblá, díky čemuž se mnohem lépe drží a hranaté strany tolik neřežou do dlaní.

Byť to někomu může přijít jako detaily, jde o celkem zásadní vylepšení, které v přímém srovnání s Phonem 1. generace (který jsme také měli k dispozici, viz fotogalerie) jasně ukazují na konstrukční posun. Co se týče těla jako takového, stále jde o hliníkový monolit, který se nachází uprostřed dvou skleněných tabulek od Corning – jak přední, pochopitelně, tak zadní je lesklá.

Smartphone je velmi pevný, ani při pokusu o ohnutí se nijak nekroutí či neskřípe. Obě ochranná skla nabízí částečnou ochranu proti poškrábání, ale moc bych na to nesázel a klíče nosil zásadně v druhé kapse. Telefon ještě nabízí základní ochranu IP54, takže zvládne deštík nebo jiný náhlý proud vody.

Nothing Phone má po vzoru iPhonů od Applu oddělené ovládací prvky: proto tlačítko pro vypínání nalezneme na pravém boku, zatímco rozdvojený regulátor hlasitosti na protilehlé straně. Dole nechybí duální slot pro nanoSIM, USB-C port a také reproduktor, který společně s telefonním sluchátkem nad displejem vytváří stereo efekt. Infraport či sluchátkový 3,5mm jack byste na těle hledali marně.

Světelný systém Glyph

Tím hlavním „eye-catcherem“ je samozřejmě zpracování zad, které jakoby odhalují část součástek (sestavu kamer, mikrofon, LED blesk nebo bezdrátovou cívku pro nabíjení). Záda jsou také lemována zhruba 11 LED pásky, které dohromady vytváří systém Glyph.

Jde o jakýsi signifikantní prvek telefonu. Glyph má hned několik využití, z nich nejčastější je světelná výstraha při notifikaci či příchozím hovoru. Zde je důležité uvést, že blikací show si můžete nakonfigurovat čistě podle sebe a navrhnout si vlastní efekty pro každou situaci, unikátní pro každého volajícího a podobně.

Kromě toho sestavu světel můžete využít i jako blesk při focení a natáčení videí v noci. A výrobce nezapomněl přinést i zbrusu nové funkce Glyph, jako je časovač (LEDka ukazuje, kolik ještě zbývá z časovače), indikátor hlasitosti (při vypnutém displeji vidíte, jaká je úroveň hlasitosti pomocí LED), indikátor nabíjení (LED svítí při nabíjení a ukazuje, z jaké části je baterie nabitá) a samozřejmě i prkotina v podobě Glyph svítilny, která používá mnohem chladnější světlo než bílo-žlutá LED určená pro přisvícení noční scény.

Displej povyrostl, co by ne

Oproti loňskému Nothing Phonu se ten letošní může pochlubit také větší obrazovkou. LTPO OLED zobrazovač s rozlišením 1 080 × 2 412 pixelů (Full HD+, jemnost 394 ppi) narostl na 6,7″ a již není tak kompaktní, jak se jevil v předchozí generaci. Ani majitel velkých dlaní nedokáže ovládat celý displej pohodlně jednou rukou. Oproti loňské iteraci, jejíž displej disponoval 6,55″ úhlopříčkou, je to solidní změna.

Další novinkou je průstřel pro přední kamerku, který se z levého rohu přesunul doprostřed. Tento krok upřímně nechápu a je podle mne hodný kritiky. V levém horním růžku kamera rozhodně méně narušovala obsah a telefon měl alespoň solidní poznávací prvek i zepředu. Škoda, protože selfie kamerku v průstřelu nahoře uprostřed má dnes 90 % smartphonů.

Obrazovka podporuje svítivost až 1 600 nitů, což hodnotím velmi kladně, zejména pak na přímém slunci. Nabízí také Always-On zobrazení, které si můžete dokonce převléknout do stylu iOS 16. Bohužel, widgetů na zamykací obrazovce je zatím žalostně málo.

Nechybí také zvýšená obnovovací frekvence, kterou doporučuji nastavit na „dynamická“, protože displej umí podle zobrazovaného obsahu snižovat a zvyšovat frekvenci od 1 Hz až do 120 Hz. O bezpečnost se stará optická čtečka otisků prstů umístěná v displeji. Relativně přesná je, zároveň je i velmi rychlá. Obávám se ale, že jde o stejnou jako vloni. Škoda, i v tomto ohledu mohl Nothing přinést nějakou tu inovaci.

Displej je plochý, což určitě ocení celá řada zákazníků. Obtéká jej však celkem tučný rámeček – pokud mě pravítko nešálí, má rámeček 3 milimetry. To je ještě o milimetr víc, než jak velký rámeček má iPhone 14 Pro Max. Co se týče celkového hodnocení obrazovky, určitě si není moc na co stěžovat. Nejde o nejlepší displej na trhu, ale v cenové kategorii je bez debat na skvělé úrovni.

Stereo reproduktory

Velkou inovací však zdá se prošly reproduktory. Zejména ten horní, který využívá telefonní sluchátko, posílil a mám pocit, že konečně zní, jak by měl. Zvuk je sice opět trochu šustivý, nejasný a celkem nezřetelný, ale určitě lepší než vloni. Minimálně co do hlasitosti je to skutečně sympatické zlepšení.

Výkon a výbava

Britský výrobce Nothing posunul svůj Phone (2) do segmentu vlajkových telefonů. Už totiž konečně nabízí čipovou sadu hodnou high-end modelu, i když nejde o to úplně nejlepší. Novinku pohání osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 se 4nm architekturou. Maximální takt jsou 3 GHz (1× jádro Cortex-X2, 3× Cortex-A710 a 4× Cortex-A510) a grafické operace zajišťuje Adreno 730.

Hardwarové parametry Nothing Phone (2) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X2 + 3× 2,75 GHz Cortex-A710 + 4× 2 GHz CorteX-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,1 × 76,4 × 8,6 mm, hmotnost: 201,2 g, zvýšená odolnost: IP54 Displej, konektivita a baterie 6,7", LTPO OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, Sony IMX890, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS a EIS, druhý: 50 Mpx, Samsung JN1, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, EIS, selfie kamera: 32 Mpx, Sony IMX615, f/2.45, 1/2.74", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Na papíře je nárůst výkonu oproti Snapdragonu 778G+ u minulé generaci působivý. A mohu vás ujistit, že je tomu tak i v praxi. Průchod uživatelským rozhraním, používání dvou běžících aplikací najednou i hraní náročných 3D her (Fortnite, PUBG Mobile či Payday: Crime War) je zcela plynulé a nenarazíte na jediný záškub. Už loňský Nothing Phone měl výkonu dost, letošní generace ho má ale skoro jednou tolik.

Tou nejlepší ukázkou budiž výsledky oblíbených benchmarků: v AnTuTu v10 nasbíral 932 269 bodů, v Geekbench v6 získal 1 727 bodů Single-Core a 4 133 bodů Multi-Core a nakonec 2 438 bodů v 3DMark Wild Life Extreme. Bohužel musím uznat, že novější Snapdragon zvládá hůř práci s teplem – zatímco první Nothing Phone se vyhřál maximálně na 39 °C, Phone (2) většinu benchmarků absolvoval s teplotou 39–41 °C.

Z další výbavy dlužno zmínit i Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, GPS, Glonass, BDS, Galileo, QZSS a pochopitelně i NFC pro bezkontaktní platby. Úložiště je v naší variantě 256GB a systém z něj ukusuje něco kolem 19 GB. Operační paměť 8 i 12 GB by měla být dostatečná na všechny druhy aktivit, virtuálně totiž rozšířit nelze.

Výdrž a nabíjení

Mezigeneračním inovacím se nevyhnula ani baterie. Lithium-polymerový akumulátor nyní dosahuje kapacity 4 700 mAh, oproti 4 500 mAh vloni. K mému (příjemnému) překvapení se výdrž nikterak nezměnila, tedy rozhodně se nezhoršila.

Při práci z domova je výdrž třeba i 2,5 dne, jenže i při náročném dni plném schůzek, telefonátů a přehrávání hudby do Bluetooth sluchátek telefon večer disponuje ještě 40 %. Výborná práce, mobil sice ztěžkl o 8 gramů, alespoň se to ale projevilo na větší baterii.

Za zmínku stojí i nabíjení, které konečně využívá plný potenciál značkového adaptéru s výkonem až 45 W. Nechybí ani Power Delivery 3.0 a Qualcomm Quick Charge 4.0. Telefon s originální nabíječkou dobijete z 1 do 100 % za zhruba 65 minut. Adaptér si však musíte pořídit, v balení se nenachází. Jeho cena činí 899 Kč včetně DPH.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 27 minut 43 minut 65 minut

Kromě 45W nabíjení kabelem podporuje Nothing Phone (2) i 15W nabíjení na Qi podložce. Zde trvá nabití z 1 do 100 % 2,5 hodiny. Rozhodně to není kdovíjak rychlý způsob, jak svůj mobil nabít, určitě se ale jedná o pohodlnou formu nabíjení, která třeba mně velmi vyhovuje a u telefonů ji vyhledávám. A když k tomu přidám i podporu reverzního bezdrátového nabíjení, má Nothing hned velkou výhodu oproti konkurenčnímu Honoru 90.

Nothing OS 2.0: nadstavba, která utekla z vývoje

Zatímco vloni výrobce lákal na svůj ultimátní systém Nothing OS, nakonec z toho byla jen lehká nadstavba nad systémem Android. S novou generací zatopil Nothing pod kotlem a vypadá to, že Nothing OS je už pořádně tučný pseudo-systém.

Nothing OS 2.0.1 běží na Androidu 13, v době testování s červnovou bezpečnostní záplatou. Potěšující zpráva hned na úvod – výrobce garantuje až 3 velké aktualizace Androidu. Mé dojmy ze systému jako takového, jeho funkcí a možností, by se však daly shrnout jedním slovem jako „zklamání“.

Hned při prvním zapnutí vás telefon vyzve, zdali chcete používat klasické rozhraní čistého Androidu, anebo rozhraní Nothing OS. Neváhal jsem ani chviličku, nechal jsem se totiž zlákat tiskovými materiály, na kterých značkový systém vypadal opravdu skvěle.

Nothing OS v zásadě funguje na velkých widgetech, které hodně plýtvají místem. Ne vždy však pracují podle očekávání. Jeden například slibuje zobrazit datum, počasí a harmonogram podle dat z kalendáře. Denní plán podle Kalendáře Google však nezobrazuje a půlka „dlaždice“ je tak prázdná.

Největší problém widgetů je však nedostatečná rozmanitost. Podle renderů to vypadalo, že widgetů bude celá řada. Nothing však nemá dostatek nativních aplikací a widgety třetích stran (například aplikací Google) s těmi od Nothingu moc neladí graficky. Což lze mimochodem říct také o balíčku ikon – některé aplikace ukazuje ve stylu Nothing, jiné klasicky a vzniká graficky odpudivý kočkopes.

Velká škoda je, že se výrobce vzdal svého sympatického tečkovaného písma v systému. Namísto toho, aby jej správně předesignoval do češtiny (včetně dříve nefunkční diakritiky), rovnou jej zařízl a v češtině již v telefonu obsažen není. Když ale přepnete do angličtiny, font se znovu objeví. Až na výjimky také zmizely pitomé překlady, přestože „sdílení baterie“ namísto „reverzního nabíjení“ zůstalo.

Fotoaparát a video

Přístup k inovacím překvapí v případě fotoaparátu. Výrobce totiž vsadil na dva stejné snímače jako vloni a omezil se pouze na obligátní „softwarové vylepšení“. Na zádech se tedy nachází dvojice fotosnímačů: 50,6Mpx s OIS pro hlavní a portrétní snímky a 50,1Mpx širokoúhlý se záběrem 114° vhodný mimo jiné i pro makro. V oficiálních materiálech pochopitelně nesmí chybět ani zmínka o umělé inteligenci, bez které se zřejmě dnes nedají dělat fotoaparáty do smartphonů.

Ale žerty stranou, kvalita fotek je skutečně velice podobná stavu před 12 měsíci. Hlavní fotoaparát velice schopně vykresluje přirozené barvy, pokud aktivujete režim 50 MP Ultra HD, dostanete i odpovídající hloubku ostrosti. Zhruba stejnou kvalitu představují i portrétní snímky, chválím však makro, které produkuje o poznání lepší snímky. Když už se výrobce všude ohání brouky, chobotnicemi a podobnou havětí, alespoň ji máte čím vyfotit.

Širokoúhlá kamera už tolik nedeformuje snímky po stranách, evidentně ale disponuje o dost slabší hloubkou ostrosti. Přestože oba snímače mají 50Mpx rozlišení, pořizují výchozí snímky v rozlišení 12,5 Mpx, respektive 12,6 Mpx. Výhodou však je, že i krapet horší širokoúhlý fotoaparát umí pořizovat obrázky v plném rozlišení 50,1 Mpx.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

V noci je situace vesměs podobná. Mohu potvrdit, že hlavní snímač fotí rozhodně lepší noční snímky než u první generace. Potěší větší smysl pro detail a také to, že snímky nejsou ošklivě saturované do žluta, ale nesou si svou přirozenou barvu. U širokoúhlých fotek je žlutá stále prioritní barva, nabízí však i konečně pořádnou hloubku ostrosti. Pokud ona umělá inteligence vypomohla zlepšit noční fotky, je hlavní úkol určitě splněn.

Skutečná, hardwarová inovace však proběhla vepředu. Čelní kamerka se snímačem Sony IMX615 nyní disponuje rozlišením 32 Mpx, clonou f/2.45 a fotí opravdu báječné snímky. Pokud je mezi vámi jedinec narcistní povahy, který zbožňuje focení autoportrétů, tady se může plně realizovat. Jedinou výtkou je, že při zhoršeném osvětlení si přední fotoaparát extrémně domýšlí textury a ve většině případů pak váš obličej vypadá jako politý voskem.

Zásadní vylepšení se týká též videa, Nothing Phone (2) totiž oproti své první generaci přináší možnost natáčet 4K video při 60 fps. Zůstává i 4K 30 fps, či Full HD 60/30 fps. Co se týče videa, zajímavé vychytávky jsou režim zpomalení při 480 fps, časosběr nebo akční režim pohybu, neznámo proč uzamčený na Full HD rozlišení. Stabilizaci však zajišťuje příkladnou a kvalita je při akčních záběrech vlastně dostatečná.

Závěrečné hodnocení

Přestože Nothing Phone (2) je vlastně výborný telefon s výbavou poplatnou své cenové skupině, zhruba dvoutýdenní testování tohoto kousku mi na patře zanechalo hořkou pachuť. Zkusím vysvětlit proč. První generace měla patřičný wow efekt, přestože výbavou nejednoho zájemce zklamala. Druhá generace přináší kýžené vylepšení snad ve všech aspektech, wow efekt z první generace však vykouzlit nedokázala. Bodejť by ano, vždyť jen vylepšuje již známé věci – vlastně by bylo vhodné novinku nazvat spíše Nothing Phone (1.5).

Nový Nothing Phone se mi líbí a doporučil bych ho, s cenou kolem 15 tisíc patří k těm úplně nejzajímavějším počinům. Ano, nemá třeba tak rychlé nabíjení ani takový výkon jako Xiaomi, Realme a další, ale je jiný, svým způsobem pořád unikátní.

Hořkou pachuť vyvolala hlavně celá situace kolem značky Nothing. Mám oprávněný pocit, že se britský výrobce stává obětí vlastního marketingu a blikající záda nebo chobotnice na plakátech už za rok nikoho zajímat nebudou. Firma by se měla zamyslet nad tím, co chce zákazníkům nabídnout, jinak skončí na propadlišti dějin, jako celá řada výrobců, kteří uvedli wow produkt a pak zhasli.

Nothing Phone (2) 8.9 Design a zpracování 9.4/10

















Výkon a optimalizace 9.2/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita fotografií a videa 8.8/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady transparentní design a nová šedá varianta

větší displej s dynamickou obnovovací frekvencí

výborná výdrž a rychlejší nabíjení (včetně bezdrátového)

výrazně lepší selfie a noční fotky

extrémní navýšení výkonu

praktické novinky týkající se systému Glyph Zápory nedodělaný systém plný zmatků

fotoaparát mohl nabídnout víc inovací

nabíječku si musíte dokoupit

markantní zdražení

letos bez „wow“ efektu Koupit Nothing Phone (2)