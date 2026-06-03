Apple mlčí, ale Češi už vědí. Jak se rodí nové iPhony a co tomu předchází?

- Apple si nové produkty střeží téměř obsesivně, přesto jejich podoba uniká měsíce dopředu
- Výrobci příslušenství musí mít hotové obaly a skla dávno před samotnou keynote
- Česká firma Epico nám popsala, jak funguje zákulisí dodavatelského řetězce kolem iPhonů
Apple zaujímá první místo v tom, jak přísně – až křečovitě – udržuje svá tajemství. Přesto krátce po představení nových iPhonů nebo Maců se roztáčí kola spekulací a unikají první informace o nadcházejících novinkách. Jak je to možné? Klíčovou roli v tom hraje dodavatelský řetězec, kam spadají i výrobci příslušenství. O tom, jak nejočekávanější smartphony roku přichází na svět a co všechno tomu předchází, jsme si povídali s ředitelem a zakladatelem českého výrobce příslušenství Epico.
Jak se rodí nový iPhone?
Když Apple v září představí nový iPhone, působí to dojmem, že celý svět telefon vidí poprvé. Ve skutečnosti ale výrobci příslušenství pracují na obalech, sklech nebo nabíječkách dlouhé měsíce předem. Zářijový termín, který je pro celý segment očekávaným vyvrcholením, vlastně pro výrobce příslušenství vůbec nehraje roli; jde spíše o jakýsi deadline. Do té doby musí být hotovo – a zpravidla také je.
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„Když Apple telefon představí, naše produkty už musí být dávno na skladě,“ říká Roman Nováček, zakladatel české firmy Epico. Samotný časový rozvrh je přitom extrémně zajímavý. Sezóna totiž začíná už na podzim, krátce po představení stávající generace. Největší honička nastává s koncem roku, po konci vánoční nákupní horečky, kdy výrobci bilancují, co a jak fungovalo u současné generace, ale také kterým iPhonům se dařilo a na které se tak zaměřit. V kontextu toho pak přichází s nápady na příští generaci.
Design na jaře, v létě už musí být hotovo
Tehdy však ještě nemají příliš mnoho informací. První informace o reálných chystaných produktech výrobci příslušenství dostávají od svých zdrojů v Číně až někdy v únoru a březnu, což nám kromě Epica potvrdili i další výrobci operující na českém trhu. O jaké informace přitom jde? „Nezajímají nás funkce nebo vnitřní výbava nových iPhonů. Klíčovou informací jsou pro nás rozměry, umístění ovládacích prvků a tlačítek, barvy a velikost průstřelu,“ vysvětluje Nováček.
Co předchází novým iPhonům?
- Podzim/zima – první sběr informací, vyhodnocování prodejních výsledků současné řady
- Jaro (únor až duben) – sběr konkrétních informací, návrh a vývoj vlastních produktů
- Květen až červen – přípravy na výrobu
- Léto – poslední testování produktů, naskladnění a příprava na ostrý prodej
- Září (v případě nových iPhonů) – uvedení do prodeje
Informace o rozměrech a celkovém designovém pojetí očekávaných produktů je pro výrobce příslušenství třetích stran naprosto kruciální, protože díky tomu mohou zavčas navrhovat reálnou podobu svých produktů, aby pasovaly na nový iPhone, iPad nebo Apple Watch. Nejpozději v dubnu či v květnu už musí mít vše připravené, aby zkraje letních prázdnin mohli plynule přejít do výroby a naskladnění svých produktů do obchodů. Aby si mohli zákazníci hned první den k novému iPhonu pořídit i pouzdro, sklo a podobně.
Vývoj a výroba samotných produktů Apple probíhá nepochybně déle než 12 měsíců, nicméně informace z dodavatelského řetězce nám dávají dobrou představu o tom, kdy už veřejnost může tušit, co nového nabídnou vyhlížené produkty Apple.
Apple mlčí, výrobci příslušenství ale nemohou
Celkem zajímavé je i to, jak se Epico a další k těmto informacím dostávají. Dlužno totiž podotknout, že jak Epico, tak třeba PanzerGlass, Fixed, Cubenest ani další výrobci nemají žádný právní vztah se společností Apple. To znamená, že nemusí dodržovat žádné smlouvy o mlčenlivosti: „Držíme mlčenlivost z úcty k našim partnerům (myšleno ODM a OEM výrobci z Číny), s Applem ale nic podepsané nemáme.“
Rozkrytí celého pozadí uniklých informací by vydalo na samostatný článek, zcela určitě ne jeden. Zdroj musíme hledat v dodavatelském řetězci – nejčastěji jde o továrny, které pro Apple vyrábí komponenty a fyzické schránky nových produktů. Ti už s pevnou jistotou mají s Applem podepsané dohody o mlčenlivosti, ale insideři jako Jon Prosser a Mark Gurman nás pravidelně přesvědčují o tom, že nějaké ty informace „přímo ze zdroje“ vždy utečou.
Epico ani žádný jiný podobný výrobce příslušenství se dle svých slov nepídí po tom, odkud informace pochází. Důležité je, že je mají a že jim mohou důvěřovat. Zní to možná absurdně, ale právě na důvěře totiž stojí celý byznys model. „S partnery si věříme. Jde samozřejmě o risk, ale za celou dobu, co podnikáme, se nám nestalo, že bychom na důvěru v naše partnery doplatili,“ potvrzuje šéf Epico.
Makety? Máme je
Na důvěře celý dodavatelský řetězec stojí i padá. Firma specializující se na příslušenství dostane více či méně konkrétní informace o nových produktech, podle nich navrhne své výrobky. Co Apple představí v září – a jak se to bude či nebude lišit od informací, které mají výrobci k dispozici – je vlastně vabank. Zrovna Epico ale spoléhá na dlouholetou důvěru se svými partnery v jihovýchodní Asii. „Stoprocentní jistotu nemáte nikdy. […] To si Apple přísně střeží,“ uzavírá Nováček. Pracují přitom i si maketami, ale ty jsou vytvořené na základě toho, co ví – a to nikdy není stoprocentní.
Co tedy s ohledem na zářijový event Epico (a nejen oni) už ví? Se sebevědomou skoro-jistotou ví, jak budou nové produkty vypadat, jaké nabídnou barevné kombinace a jaké novinky stran designu vlastně očekáváme. Prozradit však nechtěli. „Součástí důvěry s našimi partnery je i to, že informace nepustíme předčasně ven, logicky.“