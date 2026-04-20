iPhone 18 Pro bude zářit čtyřmi barvami. Kromě konzervativních překvapí i odvážnými odstíny

- Vybavenější modely iPhonu 18 s přídomkem Pro mají dorazit ve čtyřech barvách
- Kromě konzervativních variant se máme dočkat i návratu červené
- U skládačky Ultra se ale žádná „divočina“ nejspíše konat nebude
Poznat od sebe různé generace chytrých telefonů od Applu je v posledních letech stále těžší. I když stále ještě aktuální generace přišla s výrazným redesignem, v minulých letech šlo bez větších problémů jednotlivé generace rozeznat především podle typických barev. Aktuálně u nejvybavenějších smartphonů od Applu dominuje oranžová varianta, kterou doprovází konzervativnější tmavě modrá a stříbrná. Zdroj, který má být obeznámen s dodavatelským řetězcem Applu, nicméně odhalil barevné varianty, které gigant z Cupertina plánuje pro modely iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a chystaný skládací iPhone.
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Která bude vaše oblíbená?
Tuto informaci přináší server Macworld, podle kterého bude charakteristickou novou barvou letošních modelů Pro odstín Dark Cherry, tedy sytá vínově červená. Zatímco jiné zdroje dříve hovořily o variantě „Dark Red“, tento odstín má být údajně mnohem blíže vínové barvě než jasnější červené. Mark Gurman z Bloombergu a další informátoři již dříve naznačovali, že Apple experimentuje s odstínem červené pro iPhone 18 Pro, ale barva bude zřejmě mnohem tlumenější než aktuální Cosmic Orange na iPhone 17 Pro.
Podle zdroje Macworldu pracuje Apple na čtyřech barevných variantách modelů iPhone 18 Pro a Pro Max, přičemž se uvádí, že interně se používají kódy Pantone. Konkrétně jde o Light Blue (Pantone 2121), která má připomínat aktuálně používanou variantu Mist Blue, Dark Cherry (Pantone 6076), což má být hlavní barva příští generace, Dark Gray (Pantone 426C) a Silver (Pantone 427C). Zdroj upozorňuje, že všechny čtyři barvy jsou stále ve fázi vývoje, a jelikož se model iPhone 18 Pro ještě nedostal do sériové výroby, má Apple stále čas na případné změny.
Apple navíc ne vždy nabízí čtyři barevné varianty pro řadu Pro, takže jeden z těchto barevných odstínů by mohl být před uvedením na trh vyřazen. V loňském roce jak Macworld, tak informátor Sonny Dickson uvedli, že Apple zvažoval uvedení modelu iPhone 17 Pro v černé nebo ocelově šedé barvě, ale žádná z těchto barev nebyla nakonec uvedena na trh. První skládací iPhone, o kterém se spekuluje, že se nejspíše bude jmenovat iPhone Ultra, bude pravděpodobně k dispozici v méně variantách než modely Pro a nebude mít žádné výrazné nebo zářivé barvy.
Zdroj Macworldu uvádí, že Apple pracuje na klasickém stříbrném a bílém modelu, stejně jako na indigové variantě podobné barvě Deep Blue u modelu iPhone 17 Pro. Očekává se, že modely iPhone 18 Pro a skládací iPhone budou představeny v září 2026, ačkoli někteří analytici naznačují, že skládací model bude odhalen až později. Podle spekulací by modely iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2 měly následovat v první polovině roku 2027.