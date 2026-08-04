Humanoid, který děsí svým vzhledem: vypadá jako kentaur a dokáže zachraňovat lidské životy

- Odvětví robotiky se vyvíjí opravdu raketovým tempem
- Vznikají různí humanoidní roboti, kteří mohou plnit různé úkoly
- Nový robot z dílen společnosti Satyress ale působí jako oživlá noční můra
Většina humanoidních robotů na trhu je navržena podle jednoduchého a prověřeného konceptu – kopíruje lidskou anatomii a má tedy dvě nohy, dvě ruce a vzpřímený postoj. Dává to dokonalý smysl. Prostředí okolo nás je totiž uzpůsobeno pro lidi a humanoidní roboti by tedy teoreticky mohli vykonávat to, co opravdoví lidé. Jenže lidské tělo není zcela optimalizováno na nebezpečnou práci a na scénu přichází superhumanoidní robot ThreeHalves.
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Humanoidní roboti a jejich limity
Využívat anatomii člověka u robotů má své výhody, ale samozřejmě i nevýhody. Ve většině případů znamená využití lidské formy také kopírování jejích limitů, což u dvounohých robotů znamená v první řadě stabilitu. Tito humanoidní roboti jsou přirozeně nestabilní, spotřebovávají velké množství energie jen na udržení rovnováhy, přičemž v náročném terénu je situace ještě složitější.
Nový robot ThreeHalves od startupové společnosti Satyress na to jde jinak a kombinuje částečně humanoidní horní část se základnou, která má ne dvě, ale hned čtyři nohy. Výsledkem je výtvor, který více než pomocníka do skladu připomíná kentaura a není s podivem, že se stal tento robot virální senzací. Jeho design a konstrukce jsou totiž dvousečnou zbraní.
Konstrukce, která dává smysl
Robot je určen pro práci do náročného prostředí, které by mohlo být pro lidské pracovníky smrtelné. Tím jsou myšleny například oblasti zasažené lesními požáry, zřícené konstrukce, toxické průmyslové zóny nebo bahenní sesuvy. Zde dává konstrukce naprostý smysl a čtyřnohá spodní část těla nabízí stabilitu, které dvounohé systémy nemohou konkurovat.
ThreeHalves měří na výšku dva metry a není autonomní, nýbrž dálkově ovládaný. Konstrukce se opírá o stabilitu čtyř nohou, přičemž horní, humanoidní část si zachovává schopnost manipulovat s nástroji určenými pro lidi. Robot nemá prsty, ale speciální systém, do kterého lze rychle zasadit příslušenství v podobě motorových pil, vrtaček a dalších nástrojů.
Užitečný robot nebo nejhorší noční můra?
ThreeHalves nevyvolal vlnu zájmu ani tak svými pokročilými schopnostmi, jako spíše vzezřením. Je vysoký, má hranatou hlavu opatřenou rohy, svítící oči a nohy jsou vybaveny opačnými klouby a kopyty. Není divu, že ho uživatelé v diskuzích přirovnávají k bytosti Bafomet (mytická postava s kozlí hlavou), materiálu z hororového filmu nebo oživlé noční můře.
Tento design je lehce kontroverzní i kvůli tomu, že primárně by měl být tento robot nasazován pro záchranářské práce. Je tedy otázkou, jak se bude cítit například zraněný člověk uvízlý ve zřícené budově, kterého přijde zachránit dvoumetrový robot se svítícíma očima, rohy a vzezřením démona z pekla. Na klidu mu to pravděpodobně příliš nepřidá.
Doba si podobné roboty žádá
Prozatím se neví, kdy se robot ThreeHalves dostane do prodeje a neznámá zůstává i jeho cena. Doba si ale superhumanoidní roboty žádá, protože rozmary přírody jsou čím dál větší a přibývá ničivých bouří, povodní či lesních požárů, což jsou právě ty extrémně nebezpečné podmínky, do kterých je tento typ robotů určen. Jen by možná nebylo od věci aplikovat design, který by nepřipomínal velvyslance z pekla.