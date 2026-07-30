Další obchodní válka na obzoru? USA zakazují dovoz robotů z Číny

- Americká Federální komise pro komunikaci představila nový zákaz pro dovoz robotů
- Zákaz se nevztahuje jen na humanoidní roboty, ale teoreticky i robotické vysavače
- Omezení je primárně zaměřené na největšího konkurenta USA v tomto odvětví, tedy Čínu
Humanoidní roboti jsou základem každé dobré sci-fi, přičemž v posledních letech je sen o dostupných androidech v každé domácnosti stále blíže. Kromě usnadnění každodenních činností ale s sebou robotizace nese také negativa, mezi které patří kupříkladu možná bezpečnostní rizika. Zatímco až doposud se tyto obavy příliš neakcentovaly, nyní se Spojené státy rozhodly v tomto ohledu udělat krok kupředu a vyslat jasný vzkaz.
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Zákaz pro roboty vyrobené mimo USA
Konkrétně vláda Spojených států představila nový zákaz dovozu pro „pokročilá robotická zařízení“, který je zaměřený především na Čínu. Federální komise pro komunikaci (FCC) upřesnila, že se zákaz týká mobilních robotů, jako jsou ti humanoidní či čtyřnozí, avšak omezení se netýká jen robotů, kteří mohou chodit.
FCC samozřejmě zmínila, že zákaz není zaměřený na specifickou zemi, nicméně vzhledem k aktuálním pokrokům v oblasti robotiky, kterých Čína dosahuje, je cíl poměrně jasný. Zároveň mají nová pravidla pro dovoz podpořit domácí výrobu – například Tesla už přestala vyrábět elektromobily Model S a Model X, aby měla dostatečné kapacity pro produkci robotů Optimus.
Problematická je nicméně definice pokročilých robotických zařízení. Podle FCC zde spadají stroje schopné samostatného pohybu, vyhýbání se překážkám, navigace v prostoru či pohybu po zemi, společně se zařízeními, která disponují senzorem pro detekci okolí a čipem pro připojení k internetové síti. Také musí vážit více než 2 kilogramy, včetně dokovací stanice, pokud nějakou mají. Teoreticky tak do této definice spadají i robotické vysavače, a to včetně těch, které nemají výsuvné nožičky pro překonávání překážek. Je tedy otázkou, zda budou muset výrobci vysavačů podávat hromadné žádosti o výjimky.
Čína Spojeným státům ale nekonkuruje pouze v oblasti robotiky. Říše středu je také předním výrobcem měničů napětí, které se používají v solárních panelech a dalších zdrojích obnovitelné energie, což FCC považuje za „nepřijatelný hazard s národní bezpečností USA a bezpečnostní občanů“.
Čínští výrobci budou muset přijít na způsob, jak svá zařízení navrhovat a vyrábět ve Spojených státech, či alespoň jak tento zákaz obejít, pokud budou chtít prodávat své produkty v USA. Zdroje už agentuře Reuters prozradily, že FCC plánuje udělit výjimku mnoha nečínským dodavatelům, tudíž možná se čínské značky vydají tímto směrem.