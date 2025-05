Tesla Optimus na nejpůsobivějším videu vůbec! Krájí, míchá a uklízí úplně jako člověk

Humanoidní roboti Tesla Optimus způsobili během svého představení pořádný poprask, především pak proto, že nikdo tento krok od Elona Muska nečekal. Jak roky plynuly, ambiciózní představy excentrického miliardáře postupně začaly získávat reálnější obrysy, byť uvedení na trh nejpozději do konce roku 2027 se stále zdálo jako možná až příliš optimistický termín. Reputaci robota nepomohli ani loňské spekulace, že namísto umělé inteligence jej ovládá pracovník v zákulisí. Nyní ovšem internetem koluje video, které ukazuje, jakých pokroků Musk se svými humanoidními roboty dosáhnul.

Ve zveřejněné videoukázce tým pracující na vývoji robota Tesla Optimus předvedl humanoidního robota, který zvládá plnit různé úkoly. Mezi ně patří mimo jiné domácí práce, jako je vysypání koše, zametání s pomocí koštěte a vysávání vysavačem, míchání jídla v hrnci, otevírání skříně či zatahování záclony.

Ve videu se rovněž objevil Optimus, který zvedl přední článek elektromobilu Modelu X a umístil jej na vozík. Nejpozoruhodnější na demonstraci je skutečnost, že humanoidní robot dokáže splnit všechny úkoly prostřednictvím jediné neuronové sítě.

Chování robota se také přizpůsobovalo na základě toho, že Optimus je zásobován daty z videí natočených z pohledu první osoby, na kterých lidé provádějí podobné činnosti. Tento systém by měl Optimovi otevřít cestu k rychlému a spolehlivému učení a osvojování nových dovedností.

One of our goals is to have Optimus learn straight from internet videos of humans doing tasks. Those are often 3rd person views captured by random cameras etc. ⁰⁰We recently had a significant breakthrough along that journey, and can now transfer a big chunk of the learning… https://t.co/09cSJ8QNwr

— Milan Kovac (@_milankovac_) May 21, 2025