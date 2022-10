Musk splnil slib a odhalil humanoidního robota Optimus. Vyjde na 600 tisíc korun

Co před rokem bylo podivným představením v podání tanečníka v obleku, nyní se změnilo v realitu. Elon Musk dostál svému slibu a představil světu na akci Tesla AI Day prototyp humanoidního robota Optimus, který sdílí moderní technologie s jeho automobily.

Tesla AI Day 2022

Robot na prezentaci ukázal několik základních pohybů, jako je krátká procházka, zamávání a také vystřihl drobný taneček. Podle miliardáře tento prototyp zvládne více, než prozatím ukázal, byť i tak se pro něj jedná o průlomovou zkoušku, neboť se poprvé prezentoval bez vázání, které by jej jistilo. Inženýři údajně naskenovali celou řadu lidských činností, které robotovi nahráli do systému a vytvořili tak autonomní systém, který se podobá samořiditelné technologii z elektromobilů Tesla.

Musk se ve svých prohlášeních rozhodně nedrží zpátky a tvrdí, že jeho výrobní kapacity jsou připraveny na produkci robotů v řádech milionů. Ke koncovému zákazníkovi by se mohl Optimus dostat v horizontu tří až pěti let, hned poté, co projde testovacím procesem v továrnách Tesly. Cenu si Musk představuje pod 20 tisíc dolarů (cca 580 tisíc korun s DPH), což z něj, alespoň v začátcích, rozhodně neudělá masovou záležitost.

Jako správný vizionář nezapomněl Musk přidat i několik vzletných frází o tom, jak jeho robot usnadní život milionům lidí po celém světě. Pakliže jeho plán vyjde, představuje si excentrický miliardář, že nastoupí budoucnost plná hojnosti, alespoň pokud jde o služby a produkty. Jak by se ovšem postavil k případným sociálním nepokojům, které by nástup robotické pracovní síly na trh mohl znamenat, už ovšem neřekl.