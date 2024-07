Humanoid Tesla Optimus půjde do výroby v příštím roce. Brzy sestrojí vaši Teslu

Zhruba před dvěma lety Musk oficiálně odhalil svého humanoidního robota Optimus, který má v budoucnu nahradit lidské pracovníky při výrobě elektromobilů Tesla i mnoha jiných produktů. Původně se mluvilo o počátku produkce v horizontu let 2025 až 2027, nyní Musk na síti X potvrdil začátek sériové výroby už v příštím roce. O rok později by měli začít vznikat roboti určení i pro další společnosti.

Tyto zprávy však nejsou úplným překvapením, protože už během března v Tesle sháněli pracovníky pro testování prototypů těchto robotů. Testování mělo probíhat v továrnách Tesly na území USA, dalo se tedy očekávat využití robota pro montáž elektromobilů značky Elona Muska.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026

— Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024