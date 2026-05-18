Recenze zesilovače Wiim Amp Ultra: ideální řešení pro gramofon, televizi i streaming

- Streamovací zesilovač Wiim Amp Ultra přináší elegantní řešení pro domácí poslech
- Má displej, dálkový ovladač i skvělé zpracování a výkon 100 W
- Cenovka 14 890 korun je poměrně sebevědomá, nicméně opodstatněná
Od roku 2024, kdy jsem poprvé recenzoval zařízení značky Wiim (zesilovač Wiim Amp), se nabídka tohoto výrobce značně rozšířila. Na začátku letošního roku jsem si velmi oblíbil šikovný reproduktor Wiim Sound a nyní se mi do rukou dostal zesilovač/streamer v nejvyšší konfiguraci s označením Wiim Amp Ultra.
Kromě skvělých zvukových parametrů má tato novinka dotykový displej, dálkový ovladač, moderní i velmi širokou konektivitu a již tradičně minimalistický design. Vyjde na 14 890 korun a pořídíte jej ve stříbrné a vesmírné šedé barevné variantě.
Design a provedení
Většina streamerů a zesilovačů zařízení značky Wiim se drží zavedeného designového jazyka, který v tomto případě představuje unibody hliníkovou krabičku s rozměry i tvary nápadně podobné Macu mini. Od levnějších variant Amp a Amp Pro se model Amp Ultra liší především přítomností 3,5″ dotykového displeje a černou čelní stranou v jeho okolí. Nechybí typický potenciometr pro úpravu hlasitosti a signifikantní je také lesklé logo na horní straně zařízení.
Na bočních stranách se nic zajímavého neděje, potěší až pohled na zadní stranu, která je přeplněna všemi možnými konektory. Z hlediska zpracování musím pochválit také velmi povedený ovladač, který je opět v „Apple“ stylu i kvalitě. V rámci rozměrů se bavíme o mírách 7,6 x 20 x 21,1 cm a hmotnosti 2,45 kg. Na spodní straně vidíme gumové nožičky, které zajistí bezpečné a stabilní umístění.
Specifikace a zvukové parametry
Od zesilovače očekáváme především výkon, ten v tomto případě dosahuje hodnoty 100 W na kanál při impedanci 8 ohmů. Při poloviční zátěži je to dvojnásobek. Zajišťuje jej především zdvojený zesilovač TI TPA3255 pracující ve třídě D, dále DAC převodník ESS ES9039Q2M SABRE a operační zesilovače OP1612. To vše v rozlišení 24 bit / 192 kHz.
Unikátní je dle výrobce také technologie Post Filter Feedback Technology, která díky zpětné vazbě minimalizuje negativní vlivy různých reprosoustav a přináší minimální zkreslení a maximální čistotu zvuku. Wiim si dal záležet také na pokročilém designu pasivního chlazení, které funguje velmi dobře a reálně nedochází k přehřívání přístroje.
Zesilovač dosahuje SNR tedy poměru signálu k šumu 120 dB a THD+N tedy celkové harmonické zkreslení a šum nepřesahuje -106 dB (0.0005%) při výkonu 5 W, což jsou pozoruhodné výsledky.
V nabídce je celá řada streamovacích platforem, ať už se bavíme o Spotify, Amazon Music, TIDAL, Qobuz, Deezer, Pandora, iHeartRadio, TuneIn, SoundCloud a dalších. Chybí zde ale Apple AirPlay. Velmi široká je také konektivita, která umožní připojení televize, gramofony, CD přehrávače nebo streaming pomocí Wi-Fi či Bluetooth. Vstupy jsou zde linkové, optické, HDMI, Bluetooth nebo USB (umí přehrát hudbu z disku, ale nefunguje jako USB Audio vstup) a výstupy pro reproduktory, subwoofer, USB Audio i Bluetooth. Nechybí ani podpora hlasového ovládání pomocí Alexy, Google Assitant nebo Wiim Voice Remote.
Zvuk a zkušenosti z používání
Konečně se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, tedy jak zesilovač/streamer značky Wiim doopravdy hraje. Pro úplnost musím dodat, že jsem testovaný přístroj používal především ve spojení s dvojicí pasivních reproduktorů KEF Q3 Meta s kabely značky Eagle Cable. Využíval jsem především připojení ke gramofonu pomocí linkového vstupu a dále samozřejmě streamování, nejčastěji přes Spotify Connect.
Používání Wiimu je skutečně bezbolestné, protože přepínání zdrojů probíhá v podstatě bleskově a pokud máte zařízení neustále zapnuté, spuštění přehrávání hudby je otázkou okamžiku. Před hodnocením zvuku musím zmínit, že poslech probíhal v místnosti, která není nijak speciálně akusticky ošetřená a ačkoliv je relativně členitá, jedná se spíše o menší prostor do dvaceti metrů čtverečních. I s přihlédnutím k tomuto faktu musím uznat, že výkon sestavy byl v podstatě naddimenzovaný. Poloviční úroveň hlasitosti poměrně spolehlivě vyplnila místnost intenzivním zvukem.
Obzvláště jsem si užíval poslech orchestrálních koncertů zpěvaček Raye a Dua Lipa. V obou případech mám na mysli nahrávky z Royal Albert Hall, které v podání Wiimu a KEFů zněly neskutečně bohatě a dynamicky. Taktéž se zde krásně ukazovaly jednotlivé nástroje a hlasy, jejichž separace byla na skvělé úrovni. Velmi dobře zněl ale i song The Runner od skupiny Foals, který působil velmi energicky a důrazně, ať už se bavíme o bicích nebo zkreslených kytarových rifech. Ačkoliv nejsem žádný „hifista“, tohle je podle mě precizní zvuk v dostupném balení pro běžnou domácnost nebo i menší byt.
Obrovskou sílu měly i intimní skladby z nového alba Mobyho s názvem Future Quiet. Například hned titulní When It’s Cold I’d Like to Die s velmi signifikantní vokální linkou Jacoba Luska. Jemné podání i důraz na ty nejmenší detaily v tomto případě udělají své a člověk se při poslechu dokáže opravdu zasnít. Po relativně dlouhém testování sestavy opravdu nemám, co bych z hlediska zvuku vytkl. Celá sestava dle mého názoru představuje velmi zdařilé kombo, obzvláště s přihlédnutím k ceně testovaných produktů. Za stále relativně dostupnou cenovku přináší již velmi kvalitní poslech s výkonem i pro středně velkou místnost.
Dotykový displej
Kromě ovládání pomocí ovladače nebo telefonu je možné některá nastavení provádět také na dotykovém displeji. Ačkoli to samozřejmě není nejpohodlnější varianta, je fajn tuto možnost mít. Asi více ale oceníte možnost nastavení zobrazení na displeji, kdy je možné zobrazovat při přehrávání například VU meter nebo například přebal přehrávaného alba (na screenshotech níže). Vlastní nastavení lze pak přizpůsobit i při standby režimu, kdy může displej úplně zhasnout, sám jsem ale využíval možnost zobrazení času, které je praktické a nahradí klasické hodiny.
Doprovodná aplikace
Aplikace Wiim Home je velmi komplexní software, který umožňuje celou řadu nastavení a přizpůsobení zesilovače. Při spuštění aplikace je k dispozici rychlý přehled připojeného zařízení, přehrávané hudby i úrovně hlasitosti. Nacházíme se v prostředním podmenu Devices, pokud však vstoupíme do nastavení, otevře se velmi široká nabídka dalších možností.
V záložce Device můžete pracovat s daným zařízením. Lze jej přejmenovat, zobrazit veškeré informace, nastavit si budík nebo některý z presetů přehrávání. Zobrazíte si také detaily připojení k síti, nastavení Standby režimu nebo dálkového ovladače či displeje. Ten je možné úplně deaktivovat, ale nabízí se také adaptivní jas, tapeta spořiče nebo různé nastavení vizuálu při přehrávání hudby.
V další části můžete připojit subwoofer a poté se již přesouváme do nastavení zvuku. Zde je k dispozici propracovaný ekvalizér, který je možné nastavit pro různé zdroje zvuku zvláště. Buďto se nabízí grafický ekvalizér s deseti pásmy nebo parametrický ekvalizér. Samozřejmě jsou k dispozci i jednotlivé presety pro různé žánry nebo specifické scénáře poslechu. Kalibrace RoomFit přizpůsobí přehrávání danému prostoru. Nastavit můžete také limit hlasitosti, nebo si pohrát s nastavením pravého či levého kanálu a jejich poměrů. V této sekci se nachází také volba zvukového vstupu i výstupu.
Sekce hlasového ovládání a streamingu obsahuje nastavení Amazon Alexa, Google Cast, Squeezelite a další streamovací služby. Záložka Browse pak umožňuje jednoduché přepínání zdrojů zvuků i jednotlivých hudebních služeb nebo procházení vlastních složek s hudbou. V sekci Favourites pak najdete presety pro opakující se scénáře použití. Opět je zde ale možné volit i z oblíbených skladeb nebo umělců.
Aplikace bohužel neumí česky, ale můžete si zvolit mezi tmavým a zeleným barevným schématem. Samozřejmě nechybí ani uživatelské manuály a mnohé další dokumenty. Aplikace toho skrývá opravdu hodně a projít veškeré nastavení zabere větší množství času. Pokud si ale rádi všechno ladíte dle svých potřeb, budete nadšeni. Wiim má software opravdu dotažený.
Závěrečné hodnocení
Již z předchozích odstavců je zřejmé, že hledání nedostatků u nejvyššího zesilovače značky Wiim, je náročná disciplína. Někdo může postrádat Apple AirPlay či sluchátkový výstup. Kromě zmíněného je ale konektivita na výborné úrovni a jako uživateli mi při používání nic nechybělo. Pokud bych chtěl naříkat nad vyšší cenou, je nutno zmínit, že Amp Ultra má vylepšený výkon, nový a skvělý ovladač, praktický displej s možností dotykového ovládání a za necelých 15 tisíc se opravdu jedná o zařízení, které předčí mnohé dražší Hi-Fi řešení.
Z mého pohledu ale hlavní výhoda tkví v přístupnosti této techniky široké veřejnosti. Nemusíte totiž být žádný zvukový specialista, abyste si dokázal jednoduše všechno zapojit a pak už jen užívat kvality zvuku, který Wiim v mém případě ve spolupráci s KEFy soustavně vyluzoval. Je zde maximální uživatelská přívětivost v kombinaci analogového poslechu z gramofonu, přehrávání zvuku z televize nebo streamování klidně přes Spotify z telefonu. Vše lze spolehlivě ovládat z aplikace a reálně jsem ovládací prvky v podobě dálkového ovladače nebo displeje na přístroji téměř nevyužíval.
Na závěr ještě musím pochválit povedený minimalistický design i maximálně precizní zpracování. Taktéž široká paleta příslušenství v podobě kabeláže a dalších detailů určitě každého potěší. Pokud chcete jednoduché řešení přinášející výborný zvuk za přijatelnou cenu, Wiim Amp Ultra mohu s klidným svědomím doporučit.
Wiim Amp Ultra
Design a zpracování9.2/10
Kvalita zvuku9.5/10
Funkce a výbava8.5/10
Mobilní aplikace9.2/10
Poměr ceny a výkonu8.0/10
Klady
- praktický ovladač
- výborná aplikace
- výkon i zvuk
- dotykový displej
Zápory
- bez AirPlay
- chybí sluchátkový výstup
- vyšší cena