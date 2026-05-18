Siri ve střetu AI zájmů: OpenAI se nelíbí spolupráce s Applem a chystá se na právní bitvu

- Společnost OpenAI, která stojí za nástrojem ChatGPT, zvažuje právní kroky proti Applu
- Jádrem sporu je jejich smlouva o spolupráci, konkrétně její dodržování na straně giganta z Cupertina
- Nespokojenost přichází v době, kdy Apple rozšiřuje spolupráci s konkurenčními umělými inteligencemi
Hlasová asistentka Siri od Applu je mnohými už nějaký ten pátek vysmívána, a nutno podotknout, že zcela oprávněně. Gigant z Cupertina ji slíbil vylepšit o funkce umělé inteligence, nicméně ty stále ještě nedorazily. Revoluce v oblasti umělé inteligence přiměla velké technologické firmy k velmi rychlým obchodním dohodám a smlouva mezi Applem a OpenAI je možná jednou z těch nejkomplikovanějších. To, co se kdysi jevilo jako výhra pro obě strany, údajně nepřineslo tak obrovský zisk, jaký si tvůrci ChatGPT představovali, přičemž zklamání jde tak daleko, že OpenAI nyní zvažuje právní kroky proti Applu.
OpenAI očekávalo od dohody z Applem trochu něco jiného
Podle agentury Bloomberg právníci OpenAI ve spolupráci s externí advokátní kanceláří zvažují možné kroky, včetně zaslání předžalobní výzvy, v níž by ji obvinili z porušení smlouvy. Konečné rozhodnutí zřejmě zatím nebylo přijato a Bloomberg zdůrazňuje, že OpenAI stále doufá v urovnání sporu mimosoudní cestou. Problém zřejmě spočívá v tom, že OpenAI od dohody očekávalo mnohem více – konkrétně firma stojící za jednou z nejpopulárnějších AI doufala, že se uživatelská základna Applu částečně přelije na stranu OpenAI a povede k nárůstu počtu předplatných ChatGPT, hlubší integraci do aplikací Applu a prominentní pozici v rámci Siri.
Místo toho mají podle zpráv vedoucí pracovníci OpenAI pocit, že je implementace ze strany Applu omezená, těžko dohledatelná a nedostatečně propagovaná. Jeden z anonymních vedoucích pracovníků OpenAI citovaný v článku nezněl zrovna nadšeně, když řekl: „Z pohledu produktu jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Oni nikoli, a co hůř, ani se o to upřímně nepokusili.“ ChatGPT je v současné době k dispozici prostřednictvím funkcí Apple, jako jsou Siri, Writing Tools, Visual Intelligence a Image Playground, ale podle agentury Bloomberg vlastní studie OpenAI zjistily, že zákazníci Applu mnohem častěji používají samostatnou aplikaci ChatGPT, než řešení vzniklé ve spolupráci s Applem.
Načasování je také poněkud nevhodné. Apple již potvrdil, že spolupracuje s Googlem na využití modelů Gemini v Siri a Apple Intelligence, a zároveň zvažuje možné partnerství se společností Anthropic vyvíjející oblíbenou AI Claude. OpenAI údajně tvrdí, že důvodem pro případné právní kroky není rozšíření nabídky produktů v oblasti umělé inteligence, protože dohoda s Apple nikdy neměla být exkluzivní. Přesto se možná počítalo s tím, že ChatGPT bude touto dobou již základním kamenem uživatelského prostředí iOS.