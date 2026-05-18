TOPlist

Siri ve střetu AI zájmů: OpenAI se nelíbí spolupráce s Applem a chystá se na právní bitvu

Michael Chrobok
Michael Chrobok 18. 5. 7:00
0
Asistentka Siri od společnosti Apple
  • Společnost OpenAI, která stojí za nástrojem ChatGPT, zvažuje právní kroky proti Applu
  • Jádrem sporu je jejich smlouva o spolupráci, konkrétně její dodržování na straně giganta z Cupertina
  • Nespokojenost přichází v době, kdy Apple rozšiřuje spolupráci s konkurenčními umělými inteligencemi

Hlasová asistentka Siri od Applu je mnohými už nějaký ten pátek vysmívána, a nutno podotknout, že zcela oprávněně. Gigant z Cupertina ji slíbil vylepšit o funkce umělé inteligence, nicméně ty stále ještě nedorazily. Revoluce v oblasti umělé inteligence přiměla velké technologické firmy k velmi rychlým obchodním dohodám a smlouva mezi Applem a OpenAI je možná jednou z těch nejkomplikovanějších. To, co se kdysi jevilo jako výhra pro obě strany, údajně nepřineslo tak obrovský zisk, jaký si tvůrci ChatGPT představovali, přičemž zklamání jde tak daleko, že OpenAI nyní zvažuje právní kroky proti Applu.

OpenAI očekávalo od dohody z Applem trochu něco jiného

Podle agentury Bloomberg právníci OpenAI ve spolupráci s externí advokátní kanceláří zvažují možné kroky, včetně zaslání předžalobní výzvy, v níž by ji obvinili z porušení smlouvy. Konečné rozhodnutí zřejmě zatím nebylo přijato a Bloomberg zdůrazňuje, že OpenAI stále doufá v urovnání sporu mimosoudní cestou. Problém zřejmě spočívá v tom, že OpenAI od dohody očekávalo mnohem více – konkrétně firma stojící za jednou z nejpopulárnějších AI doufala, že se uživatelská základna Applu částečně přelije na stranu OpenAI a povede k nárůstu počtu předplatných ChatGPT, hlubší integraci do aplikací Applu a prominentní pozici v rámci Siri.

Místo toho mají podle zpráv vedoucí pracovníci OpenAI pocit, že je implementace ze strany Applu omezená, těžko dohledatelná a nedostatečně propagovaná. Jeden z anonymních vedoucích pracovníků OpenAI citovaný v článku nezněl zrovna nadšeně, když řekl: „Z pohledu produktu jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Oni nikoli, a co hůř, ani se o to upřímně nepokusili.“ ChatGPT je v současné době k dispozici prostřednictvím funkcí Apple, jako jsou Siri, Writing Tools, Visual Intelligence a Image Playground, ale podle agentury Bloomberg vlastní studie OpenAI zjistily, že zákazníci Applu mnohem častěji používají samostatnou aplikaci ChatGPT, než řešení vzniklé ve spolupráci s Applem.



Apple Intelligence – umělá inteligence do Applu



Nepřehlédněte

Apple našel novou strategii. Vlastní umělou inteligenci upozadí, přesto na tom vydělá

Načasování je také poněkud nevhodné. Apple již potvrdil, že spolupracuje s Googlem na využití modelů Gemini v Siri a Apple Intelligence, a zároveň zvažuje možné partnerství se společností Anthropic vyvíjející oblíbenou AI Claude. OpenAI údajně tvrdí, že důvodem pro případné právní kroky není rozšíření nabídky produktů v oblasti umělé inteligence, protože dohoda s Apple nikdy neměla být exkluzivní. Přesto se možná počítalo s tím, že ChatGPT bude touto dobou již základním kamenem uživatelského prostředí iOS.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Výhled z Shiran Tower
Nejkrásnější výhled v Praze? Nejstarší český vysílač ukrývá jedno technologické překvapení
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:30
0
Dokument Virtuální přítelkyně na Oneplay
Monyová, OnlyFans dokument a další pecky na Oneplay: tuhle nálož novinek nesmíte minout
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:30
0
Chytré brýle Meta Ray-Ban Display
Brýle Ray-Ban Display dostaly geniální novinku: zprávy můžete psát pomocí gest
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
0
Dolarová mince se Stevem Jobsem
Tenhle dolar chcete do sbírky! Je na něm vyobrazen Steve Jobs
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 8:00
4

Kapitoly článku