Apple našel novou strategii. Vlastní umělou inteligenci upozadí, přesto na tom vydělá

- Apple podle Mark Gurman mění strategii v oblasti AI a přiznává, že lídrem trhu nebude
- Místo dohánění konkurence jako Google nebo OpenAI chce vydělávat na jejich nástrojích
- S příchodem iOS 27 plánuje „App Store pro AI“, který rozšíří Apple Intelligence o služby třetích stran
Situace na poli umělé inteligence, do které se Apple dostal, není nijak záviděníhodná. Firma nezvládla vlastní implementaci sady Apple Intelligence, která funguje velmi omezeně, navíc stále bez značné jazykové podpory. Největším přešlapem je k tomu všemu absence vylepšené Siri, na kterou výrobce lákal také už v roce 2024. Podle insidera Marka Gurmana však Apple má plán, jak z toho vybruslit.
Apple a jeho plány s AI
Co je možná nejdůležitější, že Apple v tomto segmentu absolutně neplní roli inovátora. Nechal se předskočit svými odvěkými konkurenty, jako je Microsoft, Google nebo Meta, ale také patřičně menšími, vlastně startupovými společnostmi, jako například Anthropic. Právě tento „nedůraz“ ale lze vnímat jako odrazový můstek, svého typu druhou šanci.
Power On: Apple pivots its AI efforts into an App Store and search-like platform play. Here are the details and why —
— Mark Gurman (@markgurman) March 29, 2026
Plán jablečné společnosti, jak ho v posledním reportu Power On nastínil Mark Gurman z agentury Bloomberg, připomíná jeho počínání v dalších odvětvích, kde sice podniká, ale rozhodně nepatří k lídrům trhu. Za zmínku stojí například Apple Mapy coby konkurence pro Google Maps, chatovací platforma iMessage nebo komerčně relativně úspěšné streamovací platformy Apple Music a Apple TV.
Nemusí pršet, stačí když kape
Apple tedy provozuje vlastní konkurenci pro Spotify, Netflix nebo již zmíněné Google Mapy, a to ne ve snaze stát se lídrem, ale nabídnout svým zákazníkům alternativu a udržet je v ekosystému. Z tohoto důvodu pro něj dává smysl se alespoň částečně snažit nabídnout umělou inteligenci po vzoru „alespoň něco lepší než úplné nic“.
Na rozvoji konkurenčních nástrojů tak Apple může překvapivě vydělat, a sice prostřednictvím AI Extensions v připravované aktualizaci iOS 27. O co jde? Apple podle Gurmana stojí na prahu vytvoření komplexního obchodu se specializovanými AI nástroji a chatboty coby rozšíření pro Apple Intelligence a Siri. V tuto chvíli je možné sadu AI funkcí od Applu rozšířit pouze pomocí ChatGPT, další možnosti přibudou v letošním roce.
Z nevýhody k obchodní příležitosti
Tato funkce bude mít vlastní sekci v App Storu, čímž v podstatě vznikne „App Store pro AI“. Půjde o jakýsi obchod s integracemi umělé inteligence od třetích stran. Apple si tak může udržet prodej iPhonů a dalších zařízení a zároveň generovat příjmy z aplikací založených na AI prostřednictvím 30% provize v App Store.
„Je to stejný přístup, jaký společnost dlouhodobě používá u vestavěných aplikací: Apple se snaží, aby jeho nabídka byla užitečná, i když zaostává za konkurencí. Kromě toho společnost potřebuje vlastní technologii, aby mohla uvést na trh nové kategorie zařízení: špičkové AirPods, chytré brýle, přívěsek a produkty pro chytrou domácnost,“ vysvětluje Gurman sázku na tuto strategii.
S iOS 27 a novými rozšířeními Siri chce Apple dát najevo, že nebude vyloženě konkurovat společnostem jako OpenAI nebo Google na trhu s nejmodernějšími modely a funkcemi. Místo toho využije své dominantní postavení v oblasti hardwaru a kontrolu nad platformou k tomu, aby si udržel vysokou ziskovost. „Břemeno inovací nechá nést ostatní,“ uzavírá Gurman.