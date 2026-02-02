Zákulisí velké spolupráce. Žádné Gemini, Apple chtěl původně postavit Siri na jiné technologii

- Kolem nové Siri, která má dorazit v průběhu roku 2026, stále panuje mnoho otázek
- Apple podle nových informací naťukne první novinky už v beta verzi iOS 26.4 během jara
- Vývoj bude postaven na základech Gemini, původně si ale Apple přál spolupráci s firmou Anthropic
Apple prožívá turbulentní období ve vývoji umělé inteligence, zejména kolem hlasové asistentky Siri. Podle nedávného reportu Marka Gurmana odchází klíčoví zaměstnanci, zatímco společnost urychluje integraci externích AI modelů. Tyto dvě skutečnosti – personální odliv a rozhodnutí o partnerovi – odhalují hlubší problémy v Apple Intelligence.
Siri dostane hned dvě vylepšení
V posledních týdnech ukončili svou pracovní pouť se společností Apple nejméně čtyři AI výzkumníci a zkušený vývojář Stuart Bowers, který přešel do Googlu. Bowers byl popsán jako jeden z nejvýznamnějších lídrů Siri a podléhal přímo vedoucímu týmu Miku Rockwellovi, který Siri převzal v dubnu 2025. Tento odchod navazuje na rezignaci Johna Giannandrey, šéfa AI strategie, v prosinci 2025 a další odchody, například šéfa AI vyhledávání do Meta.
Přes tyto ztráty Apple pokračuje ve vývoji dvou verzí Siri. První personalizovaná varianta poháněná Google Gemini dorazí v iOS 26.4, první beta by měla být dostupná už v únoru 2026, veřejné vydání v březnu či dubnu. Nabídne porozumění osobnímu kontextu, také tomu, co zrovna sledujete na obrazovce a slibuje i hlubší ovládání aplikací.
Druhá vlna vylepšení přijde s iOS 27 na podzim letošního roku. Siri se promění v plnohodnotný chatbot typu ChatGPT, s trvalými konverzacemi přímo v zařízení bez nutnosti stahovat další aplikaci. Gurman slibuje konkurenceschopnost s Gemini 3 a výrazné zlepšení oproti iOS 26.4 verzi.
Apple chtěl vsadit na Claude
Gurman se také rozpovídal o tom, proč Apple sáhl po spolupráci s Googlem. Jak jsme informovali dříve, nová Siri bude spoléhat na externí partnery, přičemž volba padla na Google Gemini. Ani v nejmenším to ale nebyla první volba. V podcastu TBPN Gurman zmiňuje, že Apple má blízko k americkému startupu Anthropic, jejich chatbota Claude využívá pro interní agendu a dle původních plánů měl Claude pohánět i novou Siri.
„Mají také vlastní verze Clauda, které běží na jejich vlastních interních serverech,“ vysvětluje Gurman značnou náklonnost Applu k chatbotovi firmy Anthropic. „Tato dohoda s Googlem byla uzavřena teprve před několika měsíci. Nechtěli používat Google. Apple vlastně chtěl postavit novou Siri na základu Claude. Ale Anthropic je držel v šachu. Chtěli od nich spoustu peněz, několik miliard dolarů ročně, a to za cenu, která se v následujících třech letech každoročně zdvojnásobovala,“ uvedl v podcastu TBPN.
Bloomberg's @markgurman says that even though Apple partnered with Google Gemini for Siri, they actually run their business on Anthropic.
"Apple runs on Anthropic at this point. Anthropic is powering a lot of the stuff Apple's doing internally in terms of product development and… pic.twitter.com/NpW0Pyj03J
— TBPN (@tbpn) January 29, 2026
Apple už v minulosti ale nijak zásadně nevystupoval proti spolupráci s Googlem, například plánoval nabídnout Gemini jako jeden z alternativních chatbotů v rámci sady Apple Intelligence (v tuto chvíli je zde volitelně připojen pouze ChatGPT). To samé platí o Claude od Anthropic, naopak jasně se Apple vymezil proti nasazení jazykových modelů Llama od společnosti Meta.
Alternativně se mluvilo o OpenAI, ale kvůli rostoucí konkurenci mezi firmami k dohodě nedošlo. Google zvítězil díky finančním podmínkám a multimodálním schopnostem Gemini, které posílí nejen Siri, ale i celou sadu Apple Intelligence.