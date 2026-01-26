Nečekaný tah Applu. Nová Siri dorazí v únoru, pak přijde další nášup novinek

- Apple nakonec ve spolupráci s Googlem výrazně urychlil práci na vylepšené Siri
- Slibované funkce hlasové asistentky dorazí v beta verzi iOS 26.4 už na konci února
Apple zrychlil uvedení „nové Siri“, v rámci beta testování se jí dočkáme pravděpodobně už během února 2026, a to jako součást předběžné verze iOS 26.4. Co je absolutně nezvyklé, Apple by měl k těmto klíčovým novinkám přichystat i speciální briefing pro veřejnost, kde představí i konkrétní výhody spolupráce s Googlem. Ve svém nedělním reportu Power On o tom informoval Mark Gurman z agentury Bloomberg.
Nová Siri už v únoru
Podle jeho slov americká firma chce co nevidět představit výsledky své práce na umělé inteligenci a hlasové asistentce Siri. To by mohlo napovídat, že technologie je v dobré kondici, jinak by nebyl důvod se tím chlubit takto zkraje roku, kdy Apple softwarové novinky neuvádí prakticky nikdy.
„Zdá se, že Apple je méně než měsíc od odhalení výsledků partnerství (s Googlem). Společnost plánuje oznámení nové Siri v druhé polovině února, kdy předvede její funkčnost. Zda to bude mít formu velké události nebo menšího, přísně kontrolovaného briefingu – možná jen pro média v New Yorku – zatím není jasné. Ať tak či onak, Apple je jen pár týdnů od toho, aby konečně splnil sliby týkající se Siri, které dal na své konferenci WWDC v červnu 2024,“ napsal Gurman.
Apple has been planning to unveil the new Siri next month, looking to make good on its WWDC 2024 voice assistant announcements https://t.co/Z6iZQWlElg
— Mark Gurman (@markgurman) January 25, 2026
Očekávané novinky by měly udělat ze Siri konečně konkurenceschopnou hlasovou asistentku. Siri bude umět pracovat s kontextem, budete se jí moci doptávat na otázky a také bude umět rozpoznávat, co je právě na obrazovce. Chybět nesmí ani integrace do nativních aplikací, která nyní funguje pouze na principu „otevři aplikaci a udělej základní úkol“, například přidat poznámku nebo zavolat někomu.
Velká spolupráce s Googlem
Vylepšená Siri by měla naopak lépe pracovat s informacemi, které má z vašich aplikací. Například naplánuje dopravu během dovolené, jak se dostat z letiště do cílové destinace a podobně. Takto šikovně bude umět Siri pracovat s aplikacemi jako Safari, Zprávy, Fotky, Mail, samozřejmě Poznámky a Připomínky, ale třeba také Podcasty nebo Apple Music.
Z technického hlediska by Siri měla běžet na jazykovém modelu Apple Foundation Model v10 se základem vycházejícím z Google Gemini. Už na konci února by přitom měl být model hotový do takové míry, aby zvládl obsloužit 1,2 bilionu parametrů. Na červnové konferenci WWDC 26 by pak měl Apple oznámit novou verzi svého jazykového modelu ve spolupráci s Googlem – Apple Foundation Model v11. Ten už by měl být více méně na stejné úrovni, jako je nyní Gemini 3.